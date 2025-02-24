ما المقصود بمجموعة البيانات الحديثة؟

تُشير مجموعة البيانات الحديثة (MDS) إلى الأدوات والتقنيات المتكاملة القائمة على السحابة، والتي تُتيح جمع البيانات، واستيعابها، وتخزينها، وتنظيفها، وتحويلها، وتحليلها، وحوكمتها.كما يشير الاسم، فإن مجموعة البيانات -أو "منصة البيانات"- تضم طبقات الأدوات التي تحتاجها المؤسسات للحفاظ على جودة البيانات واستخلاص القيمة من معلوماتها.
تعتمد مجموعات البيانات التقليدية القديمة (LDS) على بنية تحتية ثابتة ومحلية، وقد تواجه صعوبة في التوسع والمرونة والمعالجة في الوقت الفعلي. في المقابل، توفِّر مجموعة البيانات الحديثة (MDS) حلًا سحابيًا أصليًا ومُتعدد الوحدات، مصممًا لتبسيط الأتمتة، وتحسين التكاليف، وتسريع الوصول إلى الرؤى.ولعل أبرز ما يميز MDS هو تمكين التحليلات ذاتية الخدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها العديد من الشركات اليوم.
تُعد منصات البيانات العمود الفقري لتطوير البرمجيات الحديثة، حيث توفِّر شبكة من الأدوات والأطر لبناء التطبيقات وإدارتها بكفاءة. يمكن تشبيه مجموعة البيانات الحديثة (MDS) بخط التجميع للعمليات الرقمية، حيث يؤدي كل مكون دورًا في نقل البيانات بسلاسة من مرحلة الجمع إلى التحليل. ومن خلال أتمتة وتوسيع نطاق سير العمل، تضمن مجموعة البيانات الحديثة (MDS) قدرة المؤسسات على معالجة البيانات وتخزينها واستخدامها بدقة، ما يعزِّز اتخاذ القرارات والابتكار.
تشمل الوظائف الأساسية لمجموعة البيانات الحديثة (MDS) ما يلي:
بين عامي 2012 و2016، أدى التحول الكبير في سير العمل إلى إعادة تشكيل كيفية تخزين مجموعة البيانات ومعالجتها. وقد ساهمت المنصات المستندة إلى السحابة مثل Snowflake وGoogle BigQuery وAmazon Redshift في نشر مستودعات البيانات السحابية، ما أدى إلى توفير قابلية التوسع وقوة الحوسبة وكفاءة غير مسبوقة.
وفي الوقت نفسه، انتقلت المؤسسات من سير العمل التقليدي للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) -حيث يتم تحويل البيانات قبل التخزين- إلى الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، حيث يتم تخزين البيانات أولًا ثم معالجتها لاحقًا. وقد أدى هذا النهج إلى زيادة المرونة وجعل الرؤى في الوقت الفعلي أكثر سهولة من خلال استخدام موصلات أو ملحقات لتبسيط حركة البيانات.
خلال هذه الفترة، أدت أدوات مثل Fivetran وAirflow إلى أتمتة استيعاب البيانات، بينما أحدثت منصات مثل Tableau وPower BI وLooker ثورة في مجال ذكاء الأعمال. تحسين تدفق البيانات من خلال Reverse ETL، حيث يتم دفع الرؤى من مستودعات البيانات إلى الأنظمة التشغيلية مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs)، ما يُتيح تحسين الأتمتة، واتخاذ القرارات، والتخصيص. وقد شكَّلت هذه الابتكارات الأساس لمجموعة البيانات الحديثة (MDS)، ما مكَّن من تدفقات البيانات الأكثر قابلية للتوسع، والأتمتة، والمرونة. ومن خلال تبسيط حركة البيانات ودمجها، حققت المؤسسات مرونة أكبر في العمليات التشغيلية.
لفهم أهمية مجموعة البيانات الحديثة (MDS)، من المفيد مقارنتها مع مجموعة البيانات القديمة (LDS):
لمحة سريعة عن الاختلافات الرئيسية
تعتمد LDS التقليدية على بنية تحتية محلية، ما يتطلب استثمارات كبيرة في الأجهزة، والصيانة، والتوسع اليدوي. وهم يعتمدون على سير العمل الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، ما يعني أنه يجب تنظيف البيانات وتنظيمها قبل التخزين. وعلى الرغم من فاعليتها في إعداد التقارير الثابتة، إلا أن مخزونات البيانات الثابتة تعاني من صعوبة في المعالجة في الوقت الفعلي وقابلية التوسع والتعامل مع البيانات غير المنظمة مثل سجلات المستشعرات أو الصور أو الصوت.
تُعالج MDS هذه التحديات من خلال نهج سحابي أصلي ومُجزأ، ما يُتيح للمؤسسات تخزين البيانات، ومعالجتها، وتحليل كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة بكفاءة أكبر. توفِّر مهام سير عمل ELT مرونة أكبر، غالبًا من خلال استخدام البرمجة النصية المعتمدة على Python للأتمتة ومعالجة البيانات.
على عكس LDS، التي تتطلب توسيعات بنية تحتية مكلفة، تقدِّم MDS قابلية للتوسع عند الطلب، وطبيعتها المُجزأة تعني أن الشركات يمكنها دمج أدوات مجموعة البيانات دون الاحتكار لمنتج معين. أخيرًا، تُتيح MDS رؤى في الوقت الفعلي وتحليلات وأتمتة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ما يزيد من سهولة الوصول إلى البيانات وقابلية التنفيذ عبر المؤسسة.
تتكون مجموعة البيانات الحديثة من عدة عناصر أساسية، منها:
تُعَد طبقة تخزين البيانات أساسًا في MDS، حيث توفِّر بيئة مركزية لإدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة. يمكن للمؤسسات اختيار حلول التخزين من مزودين مثل IBM وAWS وMicrosoft استنادًا إلى عوامل مثل التكلفة، والأداء، واحتياجات قابلية التوسع.
أنواع تخزين البيانات:
استيعاب البيانات هو عملية جمع ونقل البيانات من مصادر مختلفة إلى نظام تخزين مركزي للمعالجة والتحليل. تعتمد فاعلية مسار البيانات على مدى جودة استيعاب البيانات الكبيرة ودمجها. يؤدي مهندسو البيانات دورًا حاسمًا حيث يمكن للأخطاء في هذه المرحلة أن تتسبب في حدوث مشكلات في المراحل اللاحقة من التحليلات ونماذج الذكاء الاصطناعي.
أنواع استيعاب البيانات:
تساعد أدوات الاستيعاب الآلية مثل Apache Airflow وStitch وFivetran المؤسسات على نقل البيانات بسلاسة بين الأنظمة، ما يقلِّل الجهد اليدوي ويحسِّن كفاءة تكامل البيانات.
غالبًا ما تكون البيانات غير المنسقة غير متسقة أو غير منظمة عند استيعابها، ما يجعل من الصعب تحليلها بتنسيقها الأصلي. تضمن طبقة تحويل البيانات أن تكون البيانات نظيفة ومنظمة ومحسَّنة لمهام مثل التحليلات وإعداد التقارير والتعلم الآلي.
مهام تحويل البيانات الشائعة:
من الناحية التاريخية، اتَّبَع تحويل البيانات سير عمل ETL. ومع ذلك، ومع ظهور حلول التخزين المستندة إلى السحابة، تستخدِم معظم المؤسسات الآن عمليات ELT. تعمل أدوات تحويل البيانات، مثل dbt وDataform، على أتمتة مهام سير العمل وتساعد على ضمان دقة البيانات واتساقها وجاهزيتها للتحليلات.
تعمل طبقة ذكاء الأعمال والتحليلات على تحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال تحليلات البيانات، والتصور، وتحليل التوجهات، واستعلامات لغة الاستعلامات الهيكلية (SQL)، والأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وتوفِّر أدوات مثل Tableau وPower BI وLooker لوحات تحكم تفاعلية وتحليل بيانات في الوقت الفعلي، ما يساعد المؤسسات على تتبُّع الأداء وتحسين الاستراتيجيات.
إلى جانب العرض المصور للبيانات، تُسهم تحليلات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في تعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال اكتشاف حالات الخلل، والتنبؤ بالتوجهات، وأتمتة سير العمل - وكل ذلك يعتمد على ممارسات قوية في إدارة البيانات. وسواء تم استخدامها في تحليل سلوك العملاء، أو التنبؤ المالي، أو تحسين سلاسل التوريد، تضمن أدوات ذكاء الأعمال أن تتمكَّن الشركات من الاستفادة من البيانات في البيئات الاستراتيجية والتشغيلية على حد سواء.
تضمن إمكانية ملاحظة البيانات جودة البيانات وتوافرها وموثوقيتها من خلال مراقبة السلامة بشكل مستمر. تساعد هذه الطبقة فرق البيانات على كشف المسارات المعطلة أو السجلات المفقودة أو المعالجة البطيئة قبل أن تؤثِّر في التحليلات.
تُتيح أدوات إمكانية الملاحظة مثل Monte Carlo وDatadog رؤية متعمقة في تدفق البيانات، ما يمكِّن المهندسين من تشخيص وتحسين سير العمل في الوقت الفعلي. ومن خلال حل المشكلات بشكل استباقي، تستطيع المؤسسات الحفاظ على سلامة البيانات وتحسين صناعة القرار. تدعم ممارسات إمكانية الملاحظة القوية نموذج البيانات المنظم جيدًا وتضمن أن الأطراف المعنية يمكنهم الثقة في الرؤى طوال دورة حياة البيانات.
بالإضافة إلى الطبقات الأساسية الخمس، غالبًا ما تتضمن MDS عناصر أخرى لتعزيز إمكانية الوصول والوظائف. ويمكن أن تشمل هذه العناصر ما يلي:
يمكن للشركات نشر مجموعة البيانات الحديثة الخاصة بها لتحسين التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ورؤى العملاء، والخدمات اللوجستية، والكشف عن الغش.
تُتيح مجموعة البيانات الحديثة (MDS) للشركات تقديم تخصيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي قائم على البيانات. يمكن أن يسهم هذا التخصيص في تحسين تجارب المستخدم عبر مجالات مثل التجارة الإلكترونية ومنصات البث وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS). باستخدام Apache Spark لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وDatabricks للتحليلات القابلة للتوسع، يمكن لعلماء البيانات تحليل تفضيلات العملاء وتفاعلهم لتحسين محركات التوصية وشبكات توصيل المحتوى.
تستخدم الشركات مجموعة البيانات الحديثة (MDS) وأدوات تحليلات البرمجيات كخدمة (SaaS) لتتبع سلوك العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق. تُنشئ المنصات السحابية مثل Snowflake وLooker لوحات معلومات في الوقت الفعلي لفئات مثل أنماط الشراء وتحسين الأسعار، وكل ذلك يساعد الشركات على زيادة معدلات التحويل والاحتفاظ بالعملاء.
من خلال دمج Fivetran لاستيعاب البيانات وdbt للتحويل، يمكن للشركات مراقبة المخزون في الوقت الفعلي والتنبؤ بالاضطرابات. يمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى تحقيق إنجاز أسرع وتقليل التكاليف وتحسين التخطيط للطلب في صناعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والنقل.
تستخدِم المؤسسات المالية ومنصات التجارة الإلكترونية مجموعة البيانات الحديثة (MDS) للكشف عن الاحتيال ومنع اختراق أمن البيانات. ومن خلال استخدام نماذج التعلم الآلي، وواجهات برمجة التطبيقات، والخدمات مثل Amazon Redshift، يمكن للمؤسسات تحديد المعاملات المشبوهة وأتمتة الكشف عن الغش.
تستخدم الأعمال التي تعتمد على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، والأتمتة، والرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مجموعة البيانات الحديثة لتحسين الوصول إلى البيانات وتبسيط العمليات. تستخدم القطاعات مثل التكنولوجيا، والمالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية عادةً مجموعة البيانات الحديثة لدمج مصادر البيانات على نطاق واسع، وتحسين قدرات التحليل، ودعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة وتنظيم العمليات.
ومع ذلك، في عالم حيث تُؤثِّر فيه البيانات في كل جانب من جوانب عمليات الأعمال، فإن السؤال الحقيقي ليس عن الصناعات التي تستفيد من MDS، بل عن كيفية استفادة المؤسسات منها لتعزيز الكفاءة والقدرة على التكيف. مع استمرار تطور اعتماد الذكاء الاصطناعي، والأدوات مفتوحة المصدر، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، أصبحت MDS نهجًا أكثر شيوعًا للمؤسسات لتحديث بنية البيانات الخاصة بها.
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