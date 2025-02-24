ما المقصود بمجموعة البيانات الحديثة؟

بين عامي 2012 و2016، أدى التحول الكبير في سير العمل إلى إعادة تشكيل كيفية تخزين مجموعة البيانات ومعالجتها. وقد ساهمت المنصات المستندة إلى السحابة مثل Snowflake وGoogle BigQuery وAmazon Redshift في نشر مستودعات البيانات السحابية، ما أدى إلى توفير قابلية التوسع وقوة الحوسبة وكفاءة غير مسبوقة.

وفي الوقت نفسه، انتقلت المؤسسات من سير العمل التقليدي للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) -حيث يتم تحويل البيانات قبل التخزين- إلى الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، حيث يتم تخزين البيانات أولًا ثم معالجتها لاحقًا. وقد أدى هذا النهج إلى زيادة المرونة وجعل الرؤى في الوقت الفعلي أكثر سهولة من خلال استخدام موصلات أو ملحقات لتبسيط حركة البيانات.

خلال هذه الفترة، أدت أدوات مثل Fivetran وAirflow إلى أتمتة استيعاب البيانات، بينما أحدثت منصات مثل Tableau وPower BI وLooker ثورة في مجال ذكاء الأعمال. تحسين تدفق البيانات من خلال Reverse ETL، حيث يتم دفع الرؤى من مستودعات البيانات إلى الأنظمة التشغيلية مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs)، ما يُتيح تحسين الأتمتة، واتخاذ القرارات، والتخصيص. وقد شكَّلت هذه الابتكارات الأساس لمجموعة البيانات الحديثة (MDS)، ما مكَّن من تدفقات البيانات الأكثر قابلية للتوسع، والأتمتة، والمرونة. ومن خلال تبسيط حركة البيانات ودمجها، حققت المؤسسات مرونة أكبر في العمليات التشغيلية.