ما المقصود بالبيانات الموحدة؟

البيانات هي مورد مؤسسي وفير للغاية. يتم توليدها كل ثانية عبر مجموعة واسعة من الأنظمة والتطبيقات. كل رسالة بريد إلكتروني ودردشة واجتماع وتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وملف وإجراء يمثل نقطة اتصال للعملاء أو العمليات، ويساهم في توفير مصدر لا ينتهي تقريباً من البيانات من أجل التحليلات والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

ولكن بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، لا يمكن استخدام هذه البيانات. معظمها عبارة عن بيانات غير منظمة (مثل الصور، ورسائل البريد الإلكتروني، والوثائق) التي تفتقر إلى مخطط محدد مسبقاً، وتأتي بكميات كبيرة ويصعب تحليلها بالطرق التقليدية.

بيانات المؤسسات—عبر جميع أنواع البيانات، سواء المنظمة أو غير المنظمة— مجزأة بشكل كبير. وهي منتشرة عبر أجهزة الكمبيوتر المركزي وبيئات السحابة وبحيرات البيانات وأدوات إدارة علاقات العملاء و التحليلات، مما يضيف تعقيداً وتأخيراً في معالجة البيانات. يستخدم كل قسم أو فريق أيضًا مجموعة من الأدوات الخاصة به ويتبع سياسات بيانات فريدة، مما يؤدي إلى عدم اتساق تنسيقات البيانات والتناقضات وانخفاض جودة البيانات عبر بنية بيانات المؤسسة.

نظرًا لأن سرعة ودقة اتخاذ القرار أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على استخدام جميع بياناتها بكفاءة. في الواقع، أصبح نشر البيانات لتحقيق الميزة التنافسية الآن على رأس أولويات المديرين التنفيذيين للبيانات (CDOs)، قبل الحوكمة والأمن، وفقًا لدراسة المديرين التنفيذيين للبيانات لعام 2025 الصادرة عن معهد IBM لقيمة الأعمال.1

يمكن لاستراتيجية البيانات الموحدة الفعالة أن تمنح الشركات رؤية كاملة وموثوقة للأعمال. تكون البيانات مدمجة وعالية الجودة وجاهزة للاستخدام من قِبل مستخدمي الأعمال وفرق البيانات، مما يسرّع صناعة القرار القائمة على البيانات والابتكار ونشر الذكاء الاصطناعي.

وأفاد تقرير معهد IBM لقيمة الأعمال أيضًا إلى أن المؤسسات التي تربط بين مصادر البيانات التي كانت منعزلة سابقًا تحقق مكاسب قابلة للقياس: زادت بنسبة 30% احتمالية قيام عملاء Salesforce الذين قاموا بدمج بيانات الكمبيوتر المركزي بالإبلاغ عن تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتوقعات أكثر دقة في الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالذين لم يكن لديهم هذا الربط2