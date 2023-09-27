ما Apache Ranger؟

وقد مكّن نموذج إدارة البيانات المفتوح وبنية الإضافات التابعة له من توسيع نطاق التحكم في الوصول إلى مشاريع أخرى تتجاوز نظام Hadoop البنائي، كما أن المنصة مقبولة على نطاق واسع بين "كبار مزودي الخدمات السحابية مثل AWS وAzure وGCP."

بمساعدة وحدة تحكم Apache Ranger، يمكن للمسؤولين إدارة سياسات التحكم في الوصول المركزية والدقيقة بسهولة، بما في ذلك سياسات التحكم في الوصول على مستوى الملفات والمجلدات وقواعد البيانات والجداول والأعمدة عبر جميع المجموعات. يمكن تعريف هذه السياسات على مستوى المستخدم أو مستوى الدور أو مستوى المجموعة.