ما المقصود بمعالجة البيانات غير المنظمة؟

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الهدف من معالجة البيانات غير المنظمة هو تحويل البيانات الخام وغير المنظمة إلى مجموعات بيانات منظمة وشبه منظمة يمكنها تحسين اتخاذ القرار، وتحليلات البيانات ، ومبادرات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة.
على عكس البيانات المنظمة، التي تتلاءم بدقة مع جداول البيانات أو أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)، فإن المعلومات غير المنظمة تتحدى التجانس. ومن الأمثلة على البيانات غير المنظمة الملفات النصية والتسجيلات الصوتية وتنسيقات الصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات العملاء وصفحات الويب - وكلها تحمل سياقًا وليس ترتيبًا.
تعتمد معالجة البيانات المنظمة التقليدية على أنظمة محكومة بمخطط يمكن الاستعلام عنه من خلال لغة الاستعلام المنظمة (SQL). وعلى النقيض من ذلك، تعتمد معالجة البيانات غير المنظمة على التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وطرق أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تفسير الغموض والحجم.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
تتدفق بيانات المؤسسات من كل زاوية من العمليات، من البريد الإلكتروني والوثائق إلى تفاعلات العملاء والأجهزة المتصلة. تشكل البيانات غير المنظمة الغالبية العظمى (90%) من هذه المعلومات التي تولدها المؤسسات، وتنمو أسرع من أي نوع آخر من البيانات.1 وهذا يعني أن كل نقرة وصورة ورسالة توسع مجموعة المعلومات، وبالتالي إمكانية الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
تتجاوز المؤسسات التي تعالج البيانات غير المنظمة مستوى إعداد التقارير السطحية. من خلال تحليل البيانات التي يتم الحصول عليها من المستندات الرقمية أو أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، يمكنها تحديد المزيد من الاتجاهات، وتقييم المخاطر المخفية سابقاً، وتحليل سلوك العملاء بسياق أغنى. تساعد هذه الرؤى في صناعة القرار، سواء في تشخيصات الرعاية الصحية أو الأتمتة الصناعية، وتوفر أساساً لتقنيات مثل التعلم الآلي (ML)، ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي التوليدي.
تلعب البيانات غير المنظمة أيضًا دورًا محوريًا في تمكين النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، وهي أول أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التعامل مع اللغة البشرية على نطاق واسع. تعمل هذه النماذج بشكل جيد فقط عندما تتمكن المؤسسات من إعداد وتخزين وتقديم إدخالات غير منظمة عالية الجودة. مع وجود هذا الأساس، يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة نمذجة الأنماط الإحصائية عبر كميات هائلة من البيانات، مما يسمح للمؤسسات بتلخيص المستندات النصية، وتصنيف ملاحظات العملاء، أو تحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بكفاءة أكبر بكثير من الأنظمة القائمة على القواعد.
العلاقة دورية: تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على البيانات غير المنظمة مخرجات تساعد في إثراء وتنظيم تلك البيانات المحددة. ثم تقوم مجموعات البيانات الغنية هذه بإثراء الجيل التالي من النماذج، مما يخلق حلقة مستمرة من التنقيح.
لكنّ الفهم العميق يتطلب بنية تحتية. تتطلب سرعة وتغير المعلومات غير المنظمة بِنى قابلة للتوسع والتكيف. عندما تقترن ممارسات إدارة البيانات المتقدمة مثل إدارة البيانات الوصفية مع أدوات التحليل الحديثة، يمكن للمؤسسات تحويل ضوضاء البيانات غير المنظمة إلى تفاصيل دقيقة.
عادة ما تنقسم بيانات المؤسسات إلى ثلاث فئات رئيسية: منظمة، شبه منظمة، وغير منظمة.
البيانات المنظمة منظمة بشكل كبير ومخزّنة في أنظمة تعتمد على مخطط متسق. على سبيل المثال، قد يتم ترتيب معرفات العملاء أو أرقام الهواتف بشكل مرتب في صفوف وأعمدة، ويمكن الوصول إليها عبر SQL، وتدار عبر أنظمة إدارة البيانات وتخزينها في نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS). تنظيمها يجعلها مثالية لإعداد التقارير وحالات استخدام ذكاء الأعمال التقليدية.
البيانات شبه المنظمة لا تتبع مخططًا صارمًا. بدلاً من ذلك، فإنها تحافظ على إطار عمل مرن من خلال البيانات الوصفية أو العلامات أو المؤشرات الدلالية التي تصف سمات البيانات. تشمل الأمثلة على ذلك لغة الترميز القابلة للتوسعة (XML) أو ملفات القيم المفصولة بالفواصل (CSV) التي يتم تبادلها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أو تخزينها في بيئات NoSQL مثل MongoDB أو المؤرشفة في بحيرات البيانات. يوفر هذا النوع من البيانات أفضل ما في الأمرين - قابل للقراءة آلياً وقابل للتكيف.
البيانات غير المنظمة تفتقر إلى بنية متسقة أو نموذج بيانات محدد مسبقاً، مما يجعل من الصعب تخزينها والاستعلام فيها باستخدام الأنظمة التقليدية. تظهر في المستندات النصية وملفات الفيديو وبيانات المستشعرات من أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، على سبيل المثال لا الحصر. يمكن أن تحتوي هذه النماذج على سياقات مثل العاطفة أو النبرة أو الصور التي لا تستطيع البيانات المنظمة التعبير عنها.
نظرًا لأن البيانات المنظمة تقع ضمن مخطط محدد، فإن الاستعلام وتحليلات البيانات تتسم بالبساطة. على النقيض من ذلك، تتطلب البيانات غير المنظمة خوارزميات وعمليات متطورة مثل النمذجة الدلالية للكشف عن الأنماط واستخراج المعنى.
إن غياب البنية والتنظيم يجعل المعالجة أكثر تعقيدًا، ولكنه أيضًا أكثر فائدة: يمكن للمؤسسات التي تتعلم كيفية الاستفادة منه أن تكتشف رؤى قيمة لا يمكن العثور عليها في مكان آخر.
على الرغم من أن أطر عمل معالجة البيانات تشترك في منطق مشترك، إلا أن معالجة البيانات غير المنظمة تعيد تعريف كل مرحلة. تساهم كل خطوة في تحقيق الهدف نفسه: تحويل الإدخالات الخام غير المنظمة إلى تنسيقات منظمة أو شبه منظمة يمكن لأنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي استخدامها. في حين أن الأساليب قد تختلف، فإن معالجة البيانات غير المنظمة تتضمن عادةً ما يلي:
في البيئات غير المنظمة، يعني جمع البيانات — الذي يسمى غالبا الاستيعاب— جمع المعلومات من مجموعة واسعة من مصادر البيانات مثل التطبيقات وصفحات الويب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف هو جمع مجموعات البيانات التي تغطي جميع أنواع البيانات، من البيانات النصية إلى ملفات الوسائط المتعددة.
للتعامل مع هذا التنوع، تعتمد المؤسسات غالباً على بحيرات البيانات، ومخزن العناصر وأنظمة NoSQL التي يمكن أن تتوسع أفقياً مع تدفق المدخلات الجديدة. تدعم أطر العمل المتدفقة الجمع في الوقت الفعلي، بينما تربط واجهات برمجة التطبيقات بين المصادر المنظمة وشبه المنظمة.
تخلق هذه العملية تدفقاً مستمراً للمعلومات. عند دمجها مع إدارة البيانات غير المنظمة وممارسات التحقق من الصحة، يمكن أن تساعد أيضاً في الحفاظ على جودة البيانات من البداية.
بمجرد جمع المعلومات، يجب تحسينها من خلال المعالجة المسبقة — أي عملية التنظيف والتوحيد والإثراء للمدخلات لجعلها قابلة للبحث وجاهزة للتحليل. تقوم هذه المرحلة بتحويل البيانات غير المنسقة إلى بيانات قابلة للاستخدام من خلال سلسلة من الوظائف التي تساعد على ضمان احتفاظ كل مجموعة بيانات بالدقة والبنية طوال العملية.
مع إعداد المدخلات وتمييزها بالعلامات، تتمثل الخطوة التالية في تغذية المعلومات في منصة معالجة أو سير عمل يمكنه استيعاب التنسيقات المختلفة ومتطلبات الإنتاجية. بدلا من تحميل البيانات في مخطط محدد مسبقاً، تستخدم معظم أُطر العمل الموصلات، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأدوات معالجة التدفق لنقل البيانات غير المنظمة إلى محرك التحليلات أو مسارات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دورة حياة البيانات، والبيانات الوصفية، وضوابط الوصول إلى البيانات.
يمكن لأدوات الاستيعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا تحويل البيانات غير المنظمة إلى تنسيقات قابلة للاستخدام وتبسيط حركتها عبر البيئات. نظرًا لأن نماذج البيانات المحددة مسبقًا غير مطلوبة، فإن المرونة والإنتاجية لها الأسبقية. يمكن لمنصات مثل Apache Spark وأدوات مثل IBM watsonx.integration أن تساعد في تنسيق هذه العمليات، مما يتيح المعالجة الفورية والتكامل السلس عبر البيئات.
تحوّل هذه المرحلة المعلومات الخام إلى رؤى ثاقبة. بدلا من استعلامات SQL، يعتمد تحليل البيانات للمدخلات غير المنظمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتنقيب عن البيانات لاستخراج المعنى. يمكن لهذه الأنظمة الذكية فحص تقييمات العملاء، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمستندات النصية للكشف عن المشاعر، أو إظهار الاتجاهات أو الإبلاغ عن الشذوذ في الوقت الفعلي تقريباً.
في الرعاية الصحية، على سبيل المثال، قد تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بتحليل ملفات الفيديو الخاصة بالأشعة وملاحظات الأطباء لتحديد المؤشرات المبكرة للمرض أو الاستجابة للعلاج. تحت كل ذلك، تتعلم الخوارزميات وأدوات التحليل التكيفية باستمرار من الملاحظات، مما ينتج رؤى أكثر دقة وقيمة.
بعد التحليل، يتم توزيع النتائج من خلال لوحات المعلومات أو التقارير أو التطبيقات التي تجعل الرؤى متاحة واتخاذ القرار شبه فوري. يحدد وضوح المخرجات مدى فعالية استجابة الفرق لما تكشفه البيانات.
في هذه المرحلة، تدمج أدوات تحليل البيانات والعروض المصورة للبيانات النتائج المنظمة وغير المنظمة في عرض واحد للأداء. قد يقوم المديرون التنفيذيون بمراقبة صحة سلسلة التوريد في الوقت الفعلي، بينما يمكن لمسؤولي التسويق استخدام تحليل المشاعر لقياس مدى إدراك العلامة التجارية أو تأثير الحملة الإعلانية وتحسين تجارب العملاء.
تعمل منصات ذكاء الأعمال الحديثة وأدوات التعاون على تضمين هذه الرؤى مباشرةً في مهام سير العمل اليومية، مما يسد الفجوة بين التحليل واتخاذ الإجراء.
تساعد المرحلة الأخيرة من المسار على ضمان بقاء المعلومات آمنة وقابلة للبحث ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية. يجب أن تعالج أنظمة مخازن البيانات الخاصة بالمعلومات غير المنظمة كميات هائلة من البيانات غير المنظمة دون التضحية بإمكانية الوصول أو مستوى الأداء.
لمواجهة هذا التحدي، تعتمد المؤسسات على مخازن العناصر، وبحيرات البيانات، والمستودعات الهجينة —باستخدام خدمات مثل AWS S3 أو Azure Blob Storage—التي ترتبط بسلاسة بقواعد البيانات العلائقية التقليدية عبر واجهات برمجة التطبيقات.
تحافظ أطر عمل حوكمة البيانات القوية على دورة حية البيانات والامتثال على مستوى بيانات المؤسسة، مما يضمن إمكانية إعادة استخدام الرؤى وإعادة توجيهها لحالات الاستخدام المستقبلية. كما تعمل المستودعات السحابية وقواعد بيانات NoSQL على توسيع هذا الأساس، باستخدام البنى القائمة على السياسات المصممة لتكون قابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة.
يؤدي العمل مع المعلومات غير المنظمة إلى إيجاد تعقيد تقني واستراتيجي. تشمل التحديات الشائعة - وكيفية معالجتها - ما يلي:
نظراً لأن معظم البيانات غير المنظمة تفتقر إلى مخطط أو نموذج بيانات محدد مسبقاً، فإن قواعد البيانات العلائقية التقليدية تواجه صعوبة في تفسيرها. يمكن للمؤسسات مواجهة هذا القيد من خلال أطر عمل تكيفية تطبق وضع العلامات الدلالية ونماذج البيانات الوصفية ذات الطبقات لاستنتاج البنية والمعنى، مما يجعل المعلومات الخام جاهزة لتحليلات البيانات دون إجبارها على بِنى جامدة.
مع توسع مجموعات البيانات، تتكاثر الأخطاء وتتكرر، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في التحليل. يمكن لفرق هندسة البيانات تعزيز جودة البيانات من خلال الإجراءات الروتينية لإدارة البيانات المؤتمتة التي تتحقق من صحة الإدخالات وتقوم بتوحيدها مع إثراء الحقول المفقودة، مما يضمن بقاء كل نوع من البيانات — من المستندات النصية إلى الملفات الصوتية — جديرًا بالثقة.
يمكن أن تؤدي الكميات المتزايدة من البيانات غير المنظمة إلى إرباك الأنظمة الثابتة. لإدارة السعة والتكلفة، يمكن للشركات المتقدمة والشركات الناشئة التي تعاني من نقص الموارد استخدام مخازن العناصر القابلة للتوسع، وبحيرات البيانات الموزعة، والبيئات السحابية التي تحسن الأداء من خلال التوفير المرن وتصنيف الطبقات الذكي.
غالباً ما يكشف دمج المصادر المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة عن عدم توافق بين أنظمة RDBMS القديمة وأنظمة NoSQL الحديثة. يمكن للشركات سد هذه الفجوات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الموحدة والتحليلات المرنة التي تحافظ على الحوكمة ودورة حياة البيانات عبر المستودعات مع ضمان التشغيل البيني السلس.
تكافح مهام سير العمل الثابتة من أجل تقديم رؤى بالسرعة التي تتحرك بها البيانات غير المنظمة. من خلال الاستفادة من المسارات اللحظية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تقوم بأتمتة المعالجة والتحليل بشكل مسبق، يمكن لفرق البيانات تقليل زمن الانتقال وتحويل التدفقات المستمرة إلى ذكاء جماعي.
تتطلب إدارة البيانات الضخمة عبر التنسيقات المختلفة خبرات لا تقل عن الخبرة التقنية. إن امتلاك مهارات قوية في الإلمام بالبيانات والتحليل أمر ضروري للفرق لاستخدام المعلومات التي تولدها أنظمتهم بشكل مسؤول . يمكن للمؤسسات إنشاء إطار عمل موحد لإدارة البيانات يوضح الملكية والامتثال وسياسة دورة الحياة، ليوازن بين كفاءة الأتمتة والمساءلة في الحوكمة.
تحتوي كل مؤسسة على قصص لم تُروَ بعد داخل وثائقها ونصوصها وأجهزة الاستشعار لديها وشاشاتها. معالجة البيانات غير المنظمة تعطي تلك القصص هيكلاً دون أن تحد من معناها. من خلال دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية مع إدارة البيانات، يمكن للمؤسسات تحويل البيانات غير المنظمة إلى شيء واضح.
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1 “القيمة غير المستغلة: ما يحتاج كل مسؤول تنفيذي إلى معرفته حول البيانات غير المنظمة،” IDC، أغسطس 2023.