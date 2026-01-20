ما المقصود بتحسين البيانات؟

يشمل تحسين البيانات مجموعة واسعة من تقنيات إدارة البيانات . يتضمن استراتيجيات لتبسيط تنقية البيانات، وتخزينها، وتحويلها ومعالجتها، إلى جانب استراتيجيات تحسين الاستعلامات. من خلال تحسين البيانات بنجاح، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وإرساء عمليات تجارية أكثر كفاءة من حيث التكلفة، ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي (AI) القابلة للتوسع.
مع تركيز الشركات المتزايد على تحسين أصولها من البيانات، تتبنى العديد منها حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات تحسين البيانات. تشمل هذه الحلول أدوات تنقية البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرمجيات حوكمة البيانات وقابلية الملاحظة بالإضافة إلى حلول تخزين السحابة الهجينة ومنصات مستودع بحيرة البيانات.
في حين أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة وذات صلة كان دائماً أمراً حيوياً لإجراء تحليلات موثوقة واتخاذ قرارات أفضل، إلا أن هذا الأمر يكتسب أهمية قصوى وملحة في مشهد البيانات الحديث. تكمن الأسباب في ثلاثة عوامل: حجم البيانات، والتعقيد، والضغوط التنافسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تواجه المؤسسات اليوم أحجاماً من البيانات تزيد أضعاف عما كان متاحاً طوال معظم التاريخ البشري، حيث كشفت دراسة عالمية أجريت عام 2024 على مؤسسات بأحجام مختلفة أن ما يقرب من ثلثيها يدير ما لا يقل عن بيتابايت واحد من البيانات.1
إنَّ جزءاً كبيراً من تلك البيانات هو بيانات كبيرة: وهي مجموعات بيانات هائلة تأتي بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك البيانات المنظمة، وشبه المنظمة، وغير المنظمة. من الجدير بالذكر أن البيانات غير المنظمة لا تتوافق بسهولة مع المخططات الثابتة لقواعد البيانات العلائقية، مما يعني أن الأدوات والأساليب التقليدية لا يمكن استخدامها عادةً في معالجة البيانات غير المنظمة وتحليلها.
وفي الوقت ذاته، تواجه المؤسسات ضغوطاً متزايدة للاستفادة من البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي؛ وهي معلومات عالية الجودة، ومتاحة، وموثوقة، يمكن للمؤسسات استخدامها بثقة في مبادرات وتدريبات الذكاء الاصطناعي.
لكن معظم الشركات لا تملك بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي بعد؛ فوفقاً لدراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال عام 2024، وافق 29% فقط من قادة التكنولوجيا بشدة على أن بيانات مؤسساتهم تستوفي المعايير الأساسية للتوسع بكفاءة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.2
إن استخلاص القيمة من مجموعات البيانات الضخمة والمعقدة، مع ضمان الجاهزية للذكاء الاصطناعي في الوقت ذاته، يتطلب الأدوات والبنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة البيانات الفعالة. ومع ذلك، لا تستطيع الشركات عادةً تحمل تكاليف موارد الحوسبة والتخزين اللانهائية. يتعين عليهم الموازنة بين الجهود المبذولة لاستخراج القيمة، والتدابير الرامية إلى تعظيم الكفاءة والعائد على الاستثمار.
يساعدهم تحسين البيانات على القيام بذلك.
من خلال تحسين البيانات، يمكن للمؤسسات تحسين كل من أداء وكفاءة مهام سير العمل للبيانات. تساعد تقنيات تحسين البيانات المختلفة المؤسسات على رفع جودة وسهولة الوصول إلى بياناتها—وفي الوقت ذاته، تقليل الأعباء التي تفرضها عمليات التخزين والمعالجة على مواردها وميزانياتها.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
يمكن أن يساعد تحسين البيانات المؤسسات على معالجة التحديات في مسارات البيانات والميزانيات. تشمل فوائد تحسين البيانات ما يلي:
يساهم تحسين البيانات في رفع جودة البيانات، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل قائمة على البيانات ودعم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عالية الأداء. "لقد أصبح تطبيق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على نطاق واسع في المتناول أخيراً،" هذا ما صرّح به Ed Lovely، نائب رئيس شركة IBM وكبير مسؤولي البيانات، في تقرير حديث صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV). "التقنية جاهزة—شريطة أن تتمكن المؤسسات من تزويدها بالبيانات الصحيحة."
تُشير التقديرات إلى أن 68% من بيانات المؤسسات تظل غير مستغلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير لوقوعها حبيسة صوامع البيانات أو لصعوبة بالغة في تفسيرها وتحليلها. "إن البيانات المنظمة عبر تقنيات تحسين البيانات تتيح وصولاً أسهل للأطراف المعنية، بدءاً من فرق البيانات وصولاً إلى مستخدمي الأعمال. يساهم ذلك في تمكين عدد أكبر من الموظفين من استخلاص الرؤى ودعم القرارات الاستراتيجية على مستوى المؤسسة.
يُعد الوصول إلى البيانات الصحيحة ومعالجتها بسرعة أمراً حاسماً لعمليات تحليل البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات. لكن حجم البيانات يمكن أن يبطئ أداء النظام وسرعة الاستعلام. تعمل تقنيات تحسين البيانات على تعزيز الاسترجاع السريع والمعالجة الأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأداء الأسرع أن يسّرع خدمة العملاء، مما يحسّن تجربة العملاء.
قد تكون معالجة البيانات وتخزينها مكلفة ويصعب التخطيط لها. وفقاً لاستطلاع رأي أُجري عام 2025، أفاد 62% من قادة الأعمال بأن مؤسساتهم تجاوزت ميزانيات التخزين السحابي المخصصة لها في العام السابق.3 يتضمن تحسين البيانات استراتيجيات لإدارة مجموعات البيانات، وموارد الحوسبة والتخزين لخفض التكاليف.
إن الإدارة الأفضل للحوسبة والتخزين لا تقتصر على تقليل التكاليف فحسب؛ بل إن الموارد التي يتم توفيرها من خلال تحسين البيانات يمكن تخصيصها لدعم التوسع في المبادرات والابتكارات القائمة على البيانات. إن هذه الوفورات قد تذلل عقبة رئيسية أمام قادة الأعمال العازمين على تنفيذ استراتيجيات بيانات أكثر تطوراً: فوفقاً لاستطلاع أُجري عام 2025، تصدّرت "قيود الموارد" قائمة التحديات التي تواجه مسؤولي البيانات الرئيسيين (CDOs).4
إن تحسين جودة البيانات من خلال تحسين كفاءتها يعني (دقة) أعلى وجدولة زمنية أدق، وهي عناصر غالباً ما تكون جزءاً من المتطلبات التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الخاصة بالاتحاد الأوروبي. كما أنها تساعد على منع التخزين غير الضروري للسجلات الزائدة عن الحاجة، مما يقلل من المخاطر الأمنية.
تساعد تقنيات تحسين البيانات في تعزيز كفاءة وقابلية استخدام أعباء عمل البيانات في مراحل محورية من دورة حياة البيانات—مثل تخزين البيانات، وتحويلها، واستخدامها.
يشمل تحسين تخزين البيانات تقليل مساحة التخزين المطلوبة لجداول البيانات والفهارس. كما يشمل استراتيجيات لاستخدام خيارات تخزين مختلفة لتوزيع البيانات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
يحدث تحسن ملحوظ في جودة البيانات أثناء التنفيذ الناجح لعمليات تحويل البيانات وتنقية البيانات.
تحويل البيانات هو تحويل البيانات غير منسقة إلى تنسيق وهيكل موحد. الخطوة الأولى في تحويل البيانات هي تنقية البيانات. يُطلق عليها أيضًا تطهير البيانات أو صقل البيانات، وهو تحديد الأخطاء والتناقضات في مجموعات البيانات وتصحيحها.
تتضمن تقنيات تنقية البيانات الرئيسية ما يلي:
لمعالجة رداءة جودة البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، غالباً ما يلجأ الباحثون إلى تدابير إضافية لتحسين جودة مجموعات بيانات التدريب، بما في ذلك تعزيز البيانات وتوليد البيانات الاصطناعية.
إدارة البيانات الوصفية هي عملية تنظيم واستخدام البيانات الوصفية لتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات ورفع مستوى جودتها.
تتضمن أمثلة البيانات الوصفية ما يلي:
يُسرّع تحسين الاستعلامات من تنفيذ الاستعلامات (عمليات استرجاع البيانات ومعالجتها) في قواعد البيانات من نوع SQL و NoSQL، مع تقليل استهلاك الموارد مثل الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية (CPU) إلى الحد الأدنى. بينما تختلف تقنيات تحسين الاستعلامات اعتمادًا على نوع قاعدة البيانات، فإن الأساليب الشائعة تشمل ما يلي:
إن اختيار محرك الاستعلام المناسب للغرض يمكن أن يمثل أيضاً ركيزة أساسية لتحسين الاستعلامات—ذلك لأن المحركات المختلفة قد تكون أكثر ملاءمة لأعباء عمل البيانات المتنوعة. على سبيل المثال، يمكن استخدام Presto C++ للاستعلامات عالية الأداء ومنخفضة زمن الانتقال على مجموعات البيانات الضخمة، بينما يعمل Spark بشكل جيد مع المهام الموزعة والمعقدة.
تشمل التقنيات الأخرى المستخدمة لتحسين البيانات كلاً من المعالجة المتوازية (تجزئة مهام معالجة البيانات إلى أجزاء أصغر ليتم تنفيذها بشكل متزامن على معالجات متعددة)؛ و التحكم في الوصول القائم على القواعد، أو RBAC (تقييد الوصول إلى البيانات الحساسة، مما يساعد في منع فقدان البيانات العرضي و اختراقات البيانات المتعمدة)؛ و العرض المصور للبيانات (التمثيل الرسومي للبيانات للمساعدة في تحليلها).
يمكن اعتبار تحسين البيانات مكوناً من إدارة البيانات، أو يمكن اعتباره ممارسة مكملة. في نهاية المطاف، تكمن الأهمية في أن تحسين البيانات يُتيح إدارة أكثر فاعلية للبيانات من خلال الارتقاء بجودتها وتيسير الوصول إليها.
تُعَد حوكمة البيانات أحد تخصُّصات إدارة البيانات التي تساعد على ضمان سلامة البيانات و أمن البيانات من خلال تحديد وتنفيذ السياسات ومعايير الجودة والإجراءات الخاصة بجمع البيانات وملكيتها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها. وعلى هذا النحو، يمكن أن تدعم تقنيات تحسين البيانات المختلفة.
على سبيل المثال، يمكن لبرنامج حوكمة البيانات في المؤسسة وضع مقاييس جودة البيانات لقياس التقدم المحرز نحو تحسين جودة البيانات، وتحديد سياسات الاحتفاظ بالبيانات التي تساعد في تحسين كفاءة تخزينها.
تتراوح أدوات تحسين البيانات ما بين الحلول المتخصصة والمنصات الشاملة، وعادةً ما تتميز بوجود مكونات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تقليل العمليات اليدوية ودعم الكفاءة التشغيلية.
يمكن لأدوات تنقية البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط والخلل والتناقضات في البيانات المصدرية بشكل آلي. يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي، سواء القائمة على القواعد أو القائمة على التعلم، دمج السجلات أو استبعاد المكرر منها عبر تحديد السجل الذي يجب أن "يبقى" بناءً على الدقة أو الحداثة أو الموثوقية. يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أتمتة إنشاء وتطبيق قواعد تنقية البيانات من خلال التعلم من التصحيحات التاريخية وملاحظات المستخدم.
تتيح أدوات إمكانية ملاحظة البيانات المراقبة الآلية، وتصنيف التنبيهات، وتحليل الأسباب الأساسية، وتتبع دورة حياة البيانات، بالإضافة إلى تتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)؛ مما يساعد المختصين على فهم جودة البيانات من البداية إلى النهاية. تتيح هذه الأدوات للفرق اكتشاف مشكلات مثل القيم المفقودة، أو السجلات المكررة، أو الصيغ غير المتسقة في وقت مبكر قبل أن تؤثر على التبعيات اللاحقة، مما يؤدي إلى تسريع استكشاف الأخطاء وحل المشكلات.
تساعد أدوات حوكمة البيانات الشركات على إنفاذ السياسات الموضوعة من خلال برامج حوكمة البيانات، بما في ذلك السياسات التي تدعم تحسين كفاءة البيانات. تتضمن القدرات الشائعة لحلول حوكمة البيانات الاكتشاف التلقائي لتصنيف البيانات، وإنفاذ قواعد حماية البيانات وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، بالإضافة إلى ميزات لدعم متطلبات خصوصية البيانات والامتثال.
توفر حلول السحابة الهجينة نهجاً قائماً على "المزج والمطابقة" لتخزين البيانات، حيث تتيح منصات السحابة العامة، وبيئات السحابة الخاصة، والبنية التحتية المحلية لمساعدة المؤسسات على تخزين البيانات بطريقة مرنة، وقابلة للتوسع، ومُحسّنة التكلفة.
يمكن للمؤسسات اختيار خيار التخزين الأنسب والأكثر جدوى من حيث التكلفة لتلبية احتياجات أعمالها، مع إمكانية نقل أعباء عمل البيانات عند الضرورة. يقدم نُهج السحابة المتعددة الهجينة مرونة إضافية، حيث تتيح للمؤسسات الاستفادة من خدمات أكثر من مزود سحابي واحد.
يُعد مستودع بحيرة البيانات بمثابة منصة بيانات تجمع بين مرونة تخزين البيانات التي توفرها بحيرات البيانات وقدرات التحليل عالية الأداء التي تتميز بها مستودعات البيانات. تستخدم مستودعات بحيرة البيانات خدمة تخزين cloud object storage لتوفير سعة تخزينية سريعة ومنخفضة التكلفة لمجموعة واسعة من أنواع البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، تلغي بنيتها الهجينة الحاجة إلى صيانة أنظمة تخزين بيانات متعددة، مما يجعلها أقل تكلفة في التشغيل. تتضمن ميزات الحلول الرائدة محركات استعلام متعددة لضمان تنفيذ الاستعلامات بكفاءة، بالإضافة إلى قدرات متكاملة لحوكمة البيانات وتنقيتها وقابلية ملاحظتها.
يمكن لاستراتيجيات وأدوات تحسين البيانات تحسين الكفاءة والأداء في مجموعة من المجالات والصناعات.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
حوّل الذكاء الاصطناعي الموثوق إلى واقع تشغيلي من خلال مراقبة النماذج وإدارة المخاطر وفرض الحوكمة عبر كامل دورة حياة الذكاء الاصطناعي لديك.
تحكَّم في بياناتك باستخدام أدوات الحوكمة التي تعمل على تحسين الجودة وضمان الامتثال وتمكين التحليلات الموثوقة والذكاء الاصطناعي.
ضع ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول بتوجيه من الخبراء لإدارة المخاطر وتلبية اللوائح التنظيمية وتشغيل الذكاء الاصطناعي الموثوق على نطاق واسع.