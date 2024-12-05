العلامات
Cloud Storage

ما المقصود بالتخزين السحابي الهجين؟

تقنيان يعملان في مركز بيانات آمن على جهاز كمبيوتر محمول

المؤلفون

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

ما المقصود بالتخزين السحابي الهجين؟

يجمع التخزين السحابي الهجين بين التخزين في السحابة العامة والتخزين في البيئة المحلية، ويسهّل نقل أصول البيانات بين البيئتَين هذا يمنح المؤسسات مرونة، حيث يُتيح لها استخدام خدماتها المحلية بالتنسيق الوثيق مع الحوسبة السحابية.

يتميز التخزين السحابي الهجين بقدرته على تمكين المستخدمين من تحديد مكان تخزين البيانات، بما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات المستمرة. نوع البنية التحتية للتخزين التي يتم اختيار استخدامها في بنية التخزين السحابي الهجين يعتمد بشكل كبير على طبيعة البيانات التي سيتم تخزينها فيه.

بالنسبة إلى البيانات الأكثر حساسية لدى الشركة، هناك تخزين محلي للأصول التي تتطلب أقصى درجات الأمان. بالنسبة إلى البيانات الأقل حساسية، يمكن لمعظم أعباء العمل أن تُدار بفاعلية باستخدام موارد السحابة العامة.

هذا النوع من النماذج الهجينة مناسب جدًا لدمج ومطابقة عناصر متنوعة. لا تحتوي حلول السحابة الهجينة على سُحب عامة وسُحب خاصة فحسب، بل تحتوي أيضًا على مراكز بيانات تقع في البيئة المحلية أو في مواقع "على الحافة".

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

كيف يعمل التخزين السحابي الهجين؟

مثل معظم أشكال تخزين البيانات، فإن مفهوم التخزين السحابي الهجين ليس صعب الفهم إلى حد كبير. التخزين السحابي الهجين هو في الأساس آلية تخزين قابلة للتكيّف تُتيح إدارة البيانات وتحديد موقعها حيث يكون الأمر أكثر منطقية، سواء على خادم محلي أم في سحابة عامة واسعة النطاق.

بما أن هناك بيئتَين تعملان هنا، فلا بد من وجود نوع من الأجهزة يضمن التوافق بين البيئتين، خاصةً بعد إجراء أي تغييرات قد تؤثِّر في إحدى البيئتين. يتم تشغيل نوع من آليات مزامنة البيانات لضمان أن البيئتين المتطابقتين تعكسان بعضهما. تشمل طرق مزامنة البيانات برامج مخصصة لمزامنة البيانات، والتي تمكِّن من تزامن البيانات بين أنواع مختلفة من الأنظمة. تُعَد خدمات التخزين السحابي التي تعمل على تحديث البيانات على عدة أجهزة للمستخدمين مثالًا للأجهزة المخصصة لمزامنة البيانات.

وبالمثل، يجب وجود نوع من البوابة التي تُتيح تبادل البيانات بحرية بين النوعين المتوازيين من الأنظمة. تعمل بوابة البيانات على هذا النحو، حيث تمكِّن من نقل البيانات بشكل محمي.

يمكن القول إن الملفات في هذه الحالة من النقل تكون "قيد التحضير"، ما يُشير إلى أن الملف أو النظام في حالة استعداد قبل تفعيله بالكامل. غالبًا ما تشير العبارة إلى مجموعة بيانات معينة يتم إعدادها لاحقًا للتحليل من خلال عمليات إدارة البيانات.

تحدِّد العديد من المؤسسات نظامًا من السياسات والقواعد لإدارة بياناتها، موضحةً لوائح الامتثال وصلاحيات الوصول والاعتبارات المالية المهمة.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

وقد صُمِّم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
انتقل إلى الحلقة

عمليات التخزين السحابي الهجين

هناك خمس عمليات رئيسية لتخزين البيانات تشكِّل أساس إدارة التخزين السحابي الهجين وبيئاته المتنوعة.

إدارة البيانات

يمكن أن تشمل إدارة البيانات عدة أنشطة ذات صلة، مثل مراقبة الاستخدام، وتحديد ضوابط الوصول، وتطبيق سياسات دورة حياة البيانات. غالبًا ما تستخدم لوحة إدارة موحَّدة للحفاظ على ضوابط البيانات، سواء أكانت موجودة على الخوادم المحلية أم في التخزين السحابي.

تصنيف البيانات حسب المستوى

يُتيح التخزين السحابي الهجين إمكانية وضع البيانات على مستويات تخزين مخصصة، يمكن تحديدها وفقًا لمجموعة من السمات المختلفة. يمكن أن يكون تصنيف البيانات حسب المستوى للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل (والتي عادةً ما يتم تخزينها في السحابة) أو للبيانات المطلوبة فورًا والتي يتم الاحتفاظ بها في الموقع.

تكرار البيانات

يتم تكرار البيانات كإجراء وقائي للحفاظ على تكرار نشط ومستمر. كما يساعد في الحفاظ على حماية فعَّالة من فقدان البيانات من خلال الاستعداد لعمليات التعافي من الكوارث. 

ترحيل البيانات

يتضمن ترحيل البيانات تحويل أعباء العمل بين التخزين المحلي في الموقع والسحابات العامة. قد تشمل الأسباب التي تدفع لمثل هذه الخطوة إجراءات تقليل التكاليف ومخاوف الوصول أو السياسات المتعلقة بدورات حياة البيانات.

مزامنة البيانات

مثل ضبط مجموعة من الآلات الموسيقية على النغمة الصحيحة، تهدف مزامنة البيانات إلى الحفاظ على توافق البيانات بغض النظر عن مكان تخزينها. تساعد مزامنة البيانات على ضمان إجراء تغييرات البيانات في جميع أنحاء النظام. 

تحديد كيفية ومكان تخزين أنواع البيانات

غالبًا ما تواجه المؤسسات التي تستخدم التخزين السحابي الهجين أسئلة حول كيفية ومكان تخزين أنواع مختلفة من البيانات، خاصةً عند معرفة الطريقة الأكثر أمانًا لحماية البيانات الحساسة. وهناك بعض الإرشادات التي يجب تذكّرها.

وضع البيانات الحساسة في أقرب مكان إليك

وقد يشمل ذلك البيانات التشغيلية الفورية التي تتطلب وصولًا فوريًا وزمن انتقال قصيرًا (كما هو الحال في أنظمة التحكم الصناعية)، أو البيانات التي يجب الاحتفاظ بها تحت ضوابط صارمة نظرًا لمتطلبات الامتثال التنظيمي المشدد (مثل سجلات صحة الموظفين التي تتطلب حماية بموجب قانون HIPAA).

قد يشمل ذلك أيضًا مجموعات بيانات كبيرة وعالية الأداء، أو معلومات حيوية للمهام تُعَد ضرورية لاستمرارية المؤسسة أثناء العمليات الطارئة.

مكان التخزين: من الأفضل الاحتفاظ بأيٍّ من هذه المعلومات داخل المؤسسة، سواء على خوادم فعلية أو عبر شبكات خاصة.

تخزين الأنواع الأخرى من البيانات في السحابات العامة

نحن نتحدث هنا عن البيانات الخالية من معلومات التعريف الشخصية (PII) والمعلومات التي لا تكشف عن أسرار تجارية حساسة. هذا يعني عادةً البيانات التي تم اعتبارها "آمنة" للتوزيع العام والاستخدام العام، مثل المواد التسويقية.

يجدر بالذكر أنه رغم اعتبار هذه المواد مناسبة للتخزين في السحابات العامة، فإن الشركة لا تزال بحاجة إلى حماية هذه البيانات عبر إجراءات التشفير وضوابط الوصول.

مكان التخزين: يمكن عادةً الاحتفاظ بالبيانات "الآمنة" للشركة بأمان عبر السحابات العامة، بما في ذلك بيانات النسخ الاحتياطي لإنشاء نسخ مكررة.

فوائد التخزين السحابي الهجين

بفضل الطبيعة المرنة للتخزين السحابي الهجين، هناك العديد من الفوائد لاختيار نموذج السحابة الهجينة:

  • الفعالية من حيث التكلفة: يُتيح التخزين السحابي الهجين للشركات التركيز على النفقات الضرورية وتحقيق أقصى قدر من التوفير المالي في مجالات التخزين والشبكات والحوسبة والبيانات.
  • قابلية التعديل: يعزز التخزين السحابي الهجين قابلية التوسع المتقدمة، ما يمكِّن المؤسسات من تعديل أعباء العمل من خلال زيادتها أو تقليلها لتناسب ظروف الطلب الحالية.
  • الموثوقية: عندما تتمكن المؤسسة من توزيع مواردها بين السحابات الخاصة والعامة، تصبح أكثر استعدادًا لتحمُّل أي انقطاع في خدمة واحدة.
  • قابلية التقسيم: يُتيح التخزين السحابي الهجين للشركات فصل العمليات إلى وحدات مستقلة. يمكن للشركة الاحتفاظ بالبيانات الحساسة على خادم مخصص بينما تعمل التطبيقات الأخرى في السحابات العامة.
  • الجاهزية للاستعادة: عند التخطيط لاستراتيجيات التعافي من الكوارث، يُثبت التخزين السحابي الهجين قيمته من خلال استخدام التخزين المحلي لتسريع إجراءات الاستعادة أثناء الأحداث الفعلية. 

عيوب التخزين السحاب الهجين

رغم توفيره للعديد من الفوائد، فإن التخزين السحابي الهجين يحمل نصيبه من التحديات المحتملة، معظمها ناتج عن الطبيعة المعقدة للتخزين السحابي الهجين:

  • التكامل: إن شيء معقد مثل التخزين السحابي الهجين لا يحدث بالصدفة. إذ يتطلب تنفيذ التصميم الأوَّلي وإدارة التسعير أثناء التركيب قدرًا كبيرًا من الإدارة.
  • التوافق:عندما يتم دمج قدرات تكنولوجيا المعلومات الجديدة (مثل الأتمتة والتعلم الآلي) في بيئة سحابية هجينة، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مشكلات أمنية ومشكلات توافق جديدة.
  • التعقيد: كلما أصبحت البنية التحتية للتخزين متخصصة أكثر، زادت صعوبة إدارة هياكل التخزين الموزعة ومجموعات التخزين المتعددة بشكل فعَّال.
  • عدم الوضوح:يمكن أن تصبح مشكلات الرؤية عائقًا عندما تستخدم بيئة واحدة عدة سحابات. قد يكون من الصعب رؤية كل شيء مرة واحدة.
  • الاحتياجات الإضافية: يحتاج التخزين السحابي الهجين إلى صيانة مستمرة أكثر من التخزين العام، كما أن إدارة بيانات وبرمجيات السحابة الخاصة تترتب عليها تكاليف إدارية إضافية.

حالات استخدام التخزين السحابي الهجين

هناك العديد من الطرق التي يمكن للمؤسسة من خلالها الاستفادة بشكل كبير من تطبيق التخزين السحابي الهجين. وفيما يلي بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا:

  • التعافي الكوارث: يمكن أن يتدخل التخزين السحابي الهجين إذا أصبح مركز البيانات المحلي غير قادر على العمل ويتحول تلقائيًا إلى خدمات السحابة العامة كإجراء طارئ، وبالتالي يمنع فشل النظام وتعطُّله عن العمل.
  • تحليل البيانات الكبيرة: يُتيح التخزين السحابي الهجين للشركات استكشاف قوة معالجة تحليل البيانات الكبيرة دون تعريض أصولها القيّمة لأي مخاطر كشف محتملة. يمكن لمثل هذه المؤسسات استخدام السحابة العامة في أنشطتها البحثية.
  • التدفق السحابي: التدفق السحابي هو تقنية لإدارة السحابة يتم فيها تحويل تطبيق يعمل في سحابة خاصة أو مركز بيانات فجأة إلى سحابة عامة عند حدوث زيادة مفاجئة في حركة البيانات تتطلب قدرة إضافية عند الطلب.
  • النسخ الاحتياطي والأرشفة: تساعد حلول السحابة الهجينة المؤسسات في تلبية احتياجات تخزين الملفات ومتطلبات تخزين الكائنات. ويشمل ذلك مساعدة الشركات على إدارة كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة، والتي قد يصعب تنظيمها بشكل هرمي.
  • التوافر عبر السحابات المتعددة: يُعَد التخزين السحابي الهجين مثاليًا للشركات التي تفضِّل تقسيم أعباء العمل بناءً على حساسية البيانات. تعمل السحابة العامة بشكل جيد لمعظم أعباء العمل، لكن عمليات التنزيل الحيوية للمهام قد تتطلب أمن السحابات الخاصة. يمكن لتطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC) العمل بشكل طبيعي على الأجهزة المحلية، أو يمكن تعزيز أدائها بشكل كبير بنقل أعباء العمل إلى السحابة العامة.

مقدِّمو خدمات التخزين السحابي الهجين الرائدين

يدعم العديد من مقدِّمي الخدمات السحابية هذه السوق الناشئة ويقدِّمون لها الخدمات. وفيما يلي بعض حلول التخزين السحابي الهجين الرائدة.

Amazon Web Services (AWS)

تقدِّم AWS أربعة منتجات مخصصة لخدمات التخزين السحاب الهجين. توفِّر هذه البرامج نسخًا احتياطيًا آليًا للبيانات وتطبيقات تعمل على تسريع نقل البيانات من الأنظمة المحلية إلى AWS وتوفِّر برامجهم الأخرى بوابات تخزين وتعمل على تحسين عمليات نقل الملفات بين الشركات لتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات مع زمن انتقال قصير.

International Business Machines (IBM)

يتخصص منتج التخزين السحابي الهجين من IBM في إدارة أعباء العمل المحمولة، ما يسمح للمستخدمين بنشر هياكل سحابية محلية وتوسيعها بسلاسة إلى بيئات سحابية عامة. يعتمد نظام تحديث التطبيقات في IBM على سياسات إدارة دورة حياة البيانات لمنع تراكم النسخ الاحتياطي المفرط في السحابة.

Microsoft Azure

يعالج Microsoft Azure التخزين السحابي الهجين من خلال الخدمات المقدَّمة لمراكز البيانات المحلية الخاصة به. يعمل برنامج Azure على تعزيز بيئة ثابتة ومتسقة بين السحابة العامة والبنية التحتية المحلية، من خلال دعم أدوات الإدارة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) نفسها. كما يوفر Azure أيضًا أدوات لإدارة الأصول المحلية.

Microsoft Windows

من خلال العمل مع Microsoft Azure، يمكن لمستخدمي Microsoft Windows الاستفادة من ميزات Azure المخصصة للتخزين السحابي الهجين. تُتيح هذه البرامج للمستخدمين الوصول إلى بيانات السحابة عبر محركات الشبكات المحلية، وإدارة نقل بيانات الحوسبة عالية الأداء (HPC)، وتوفير واجهة مركزية لإدارة التخزين المحلي.

NetApp

كما هو الحال مع مقدِّمي خدمات التخزين السحابي الهجين الآخرين، تعتمد حلول التخزين الخاصة بشركة NetApp على ضمان إنشاء منصة تُتيح للمستخدمين مراقبة أصول بياناتهم ونقلها بحرية. أحد منتجاتهم يستخدم تصميم "نسيج البيانات" لتمكين تدفق البيانات بحرية بين المواقع المحلية والبنية التحتية للسحابة. كما توفِّر المنتجات الأخرى نموذج تسعير للدفع حسب الاستخدام وقابلية للتوسع واسعة النطاق.

VMware

تستخدم VMware بنية مركز بيانات معرَّف بالبرمجيات (SDDC) والتي تسمح بوجود بيئة تخزين موحَّدة من خلال منصات سحابية مختلفة. ويتخصص أحد منتجاتها في المحاكاة الافتراضية للشبكات، بينما يمكِّن منتج آخر التخزين الموزع عبر المضيفين. تتمتع VMware بشراكات مع مقدِّمي خدمات السحابة العامة الآخرين، حتى يتمكَّن المستخدمون من إطلاق العنان لمواهبهم في VMware على السحابة العامة. 

الموارد

استكشف مستقبل تقنية السحابة الهجينة

احصل على فهم متعمق لكيفية مزج السحابة الهجينة بين السحابة الخاصة والسحابة العامة لتعزيز أعمالك. تعرّف على عناصرها وفوائدها وحالات استخدامها، واعرف كيف يمكن أن تقود التحول والابتكار في مؤسستك.
إطلاق العنان للحاويات: القوة التي ترتكز عليها التطبيقات الحديثة

تعرّف على الثورة التي أحدثتها الحاويات في طريقة تطوير الشركات للتطبيقات ونشرها وإدارتها. اكتشف لماذا تُغيّر هذه التقنية قواعد اللعبة من حيث قابلية التوسع والأمان والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات اليوم.
استفِد من إمكانات مرونة IBM Storage FlashSystem

نزِّل تقرير ESG Economic Validation لاكتشاف كيفية مساهمة IBM Storage FlashSystem في تعزيز حماية البيانات، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل التكاليف. تعرَّف على كيفية حماية بيانات مؤسستك من التهديدات الإلكترونية وضمان التعافي السريع خلال الأحداث الحرجة.
اكتشف نموذج السحابة المناسب لشركتك

تعرَّف على كيفية مساهمة IaaS وPaaS وSaaS في تحويل عملياتك، حيث توفر لك المرونة، والقابلية للتوسع، وكفاءة التكاليف. تعرَّف على الاختلافات واختر الحل الأمثل لنمو مؤسستك.
حلول ذات صلة
IBM Storage Ceph

IBM Storage Ceph هي منصة توزيع مفتوحة المصدر ومدعومة من IBM ممثلة بمنصة Ceph التي توفر تخزين كائنات وكتلة وتخزين ملفات قابلة للتوسع على نطاق واسع في نظام واحد.

 استكشِف Storage Ceph
خدمات التخزين السحابي

الوصول إلى خدمات التخزين السحابي للحصول على حلول تخزين بيانات قابلة للتوسع وآمنة وفعالة من حيث التكلفة.

 استكشف حلول التخزين السحابية
خدمات الاستشارات السحابية 

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.

 الخدمات السحابية
اتخِذ الخطوة التالية

تمكَّن من تحويل طريقة إدارة بياناتك وتخزينها واكتشف قيمتها. تم تصميم حلول التخزين السحابية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM لتلبية احتياجات أعباء العمل كثيفة البيانات وتسريع نتائج أعمالك.

 استكشف حلول التخزين السحابية اكتشف التخزين المستند إلى الذكاء الاصطناعي