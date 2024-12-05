ما المقصود بالتخزين السحابي الهجين؟

مثل معظم أشكال تخزين البيانات، فإن مفهوم التخزين السحابي الهجين ليس صعب الفهم إلى حد كبير. التخزين السحابي الهجين هو في الأساس آلية تخزين قابلة للتكيّف تُتيح إدارة البيانات وتحديد موقعها حيث يكون الأمر أكثر منطقية، سواء على خادم محلي أم في سحابة عامة واسعة النطاق.

بما أن هناك بيئتَين تعملان هنا، فلا بد من وجود نوع من الأجهزة يضمن التوافق بين البيئتين، خاصةً بعد إجراء أي تغييرات قد تؤثِّر في إحدى البيئتين. يتم تشغيل نوع من آليات مزامنة البيانات لضمان أن البيئتين المتطابقتين تعكسان بعضهما. تشمل طرق مزامنة البيانات برامج مخصصة لمزامنة البيانات، والتي تمكِّن من تزامن البيانات بين أنواع مختلفة من الأنظمة. تُعَد خدمات التخزين السحابي التي تعمل على تحديث البيانات على عدة أجهزة للمستخدمين مثالًا للأجهزة المخصصة لمزامنة البيانات.

وبالمثل، يجب وجود نوع من البوابة التي تُتيح تبادل البيانات بحرية بين النوعين المتوازيين من الأنظمة. تعمل بوابة البيانات على هذا النحو، حيث تمكِّن من نقل البيانات بشكل محمي.

يمكن القول إن الملفات في هذه الحالة من النقل تكون "قيد التحضير"، ما يُشير إلى أن الملف أو النظام في حالة استعداد قبل تفعيله بالكامل. غالبًا ما تشير العبارة إلى مجموعة بيانات معينة يتم إعدادها لاحقًا للتحليل من خلال عمليات إدارة البيانات.

تحدِّد العديد من المؤسسات نظامًا من السياسات والقواعد لإدارة بياناتها، موضحةً لوائح الامتثال وصلاحيات الوصول والاعتبارات المالية المهمة.