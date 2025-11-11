ما هي البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي؟

إنّ البيانات المُعدّة والمُدارة بشكل صحيح هي الركيزة الأساسية لنجاح الذكاء الاصطناعي—وكما يقول المثل السائد: "المدخلات الرديئة تعطي مخرجات رديئة". البيانات الدقيقة والمكتملة والمتسقة تحقق أداءً أفضل ومكاسب في الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. وفي الوقت نفسه، تساعد إستراتيجية البيانات الخاصة بالبيانات المحوكمة والمحمية بشكل جيد على ضمان الامتثال التنظيمي وحماية خصوصية المستخدمين.

مع تزايد أهمية القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كميزة تنافسية، تدرك العديد من المؤسسات أن ممارسات إدارة البيانات التقليدية قد لا تكون كافية لتوفير بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي. وفقًا لدراسة استقصائية أجراها معهد IBM Institute for Business Value عام 2024، فإن 29% فقط من قادة التكنولوجيا يوافقون بشدة على أن البيانات المؤسسية لديهم تلبي معايير الجودة، وإمكانية الوصول، والأمن اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) بكفاءة.1

لتحقيق الجاهزية المستدامة للبيانات وتبني الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات التركيز على بضع ممارسات أساسية للبيانات: الوصول الموحد، والحوكمة، والأمن، والدعم. من خلال إرساء هذه العناصر الأساسية، يمكن للمؤسسات ضمان جاهزية بياناتها فعلياً لعصر الذكاء الاصطناعي — وتحويل الذكاء الاصطناعي بذلك من تجربة مكلفة إلى محرك قوي للقيمة المؤسسية.