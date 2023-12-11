ما هي خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS)؟

تعمل حلول خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) على تكرار واستضافة كل من الخوادم المادية والخوادم الافتراضية لتي توفر إمكانية التعافي من الفشل في حالة وقوع كارثة - وهي عملية يتم فيها تحويل عمليات تقنية المعلومات إلى نظام ثانوي عند فشل النظام الأساسي. وتساعد خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) الفعالة على الحد من فترة التعطل عن العمل وتقصير أهداف نقطة الاسترداد (RPOs) وأهداف وقت الاسترداد (RTOs) عند وقوع كارثة.

اكتسبت حلول التعافي من الكوارث (DR) شعبية في السنوات الأخيرة بسبب الوعي المتزايد في مجتمع الأعمال حول أهمية أمن البيانات. وتعهد الشركات التي تتبع نهج خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) بشكل أساسي إلى أطراف خارجية لتخطيط التعافي من الكوارث (DR) . ووفقًا لتقرير حديث صادر عن Global Market Insights (GMI) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، بلغ حجم سوق خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 22٪ هذا العام (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com).

ما هي خطة التعافي من الكوارث؟

تعتمد حلول خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) على خطط التعافي من الكوارث (DRP)، وهي مستندات مفصلة تحدد كيفية استجابة المنظمات لحادث غير مخطط له. وإلى جانب خطط استمرارية الأعمال (BCP)، تساعد خطط التعافي من الكوارث (DR) في ضمان استعداد الشركات لمواجهة العديد من أنواع التهديدات المختلفة، بما في ذلك هجمات برامج الفدية والبرامج الضارة والكوارث الطبيعية وغيرها الكثير.

يُمكن أن تساعد DRP القوية في استعادة الاتصال وإصلاح فقدان البيانات بعد الكوارث. في حالة وقوع حدث غير مخطط له، من غير المرجح أن يعاني مورد الجهة الخارجية الذي يقدم دعم DRaaS من نفس إيقاف التشغيل مثل عملائه، مما يمكن مقدم DRaaS من تفعيل DRP الخاص بالعميل بشكل أكثر فعالية من العميل نفسه.

ما هو تجاوز الفشل/العودة إلى النظام الرئيسي؟

يعد تجاوز الفشل والعودة إلى النظام الرئيسي مفهومين أساسيين لـ DRaaS، مما يساعد موردي الجهات الخارجية في دعم عملائهم بشكل فعال وتنفيذ DRP الخاصة بهم بغض النظر عن شدة الحادث الذي يواجهونه.وتجاوز الفشل هي عملية يتم فيها نقل عمليات تقنية المعلومات إلى نظام ثانوي عندما يفشل نظام أساسي بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو هجوم إلكتروني أو تهديد آخر.

العودة إلى النظام الرئيسي هي عملية التحول مرة أخرى إلى النظام الأصلي بمجرد استرجاع كامل النشاط. وفي نموذج خدمة DRaaS، قد يتجاوز المورد الفشل من مركز بيانات العميل إلى موقع ثانوي حيث سيتم تفعيل نظام احتياطي على الفور. وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي تجاوز الفشل/العودة إلى النظام الرئيسي إلى إنشاء تجربة سلسة لا يشعر فيها المستخدم/العميل بأنه تم نقله إلى نظام ثانوي.