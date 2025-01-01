يمكنك تسريع عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد في المؤسسة للمساعدة في استرداد البيانات واستعادة خدمات تقنية المعلومات بسرعة باستخدام حلول IBM Storage لأعباء العمل المحلية والسحابية.
تعمل حلول IBM Storage للنسخ الاحتياطي والاسترداد على توحيد حماية أعباء العمل، وتقديم قدرات الأمن الإلكتروني للمساعدة في حماية بياناتك الحساسة من برامج الفدية وغيرها من تهديدات أمن البيانات، كما تساهم فى منع فقدان البيانات، وتقدم قدرات لإدارة نُسخ النسخ الاحتياطي الخاصة بك إدارة فعّالة، كما تتيح إدارة بنيتك التحتية بشكل فعّال من حيث التكلفة.
فهم دور التخزين: مواجهة التحديات التي تعترض طريق تحقيق المرونة الإلكترونية.
على الرغم من أن متوسط الوقت اللازم للتعافي من الهجمات الإلكترونية في الصناعات هو 23 يومًا، فإن اللوائح الجديدة، وهي توجيه الشبكات وأمن المعلومات (NIS2) وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) وغيرها، تُلزِم باستعادة الأنظمة الحساسة في غضون ساعات!
اكتشِف مدى استعداد أعمالك، واستِعد للامتثال للوائح القادمة لقانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي (EU DORA).
يمكنك خفض تكاليف البنية التحتية للنسخ الاحتياطي والاسترداد عن طريق دمج العديد من حلول النسخ الاحتياطي وخدمات التخزين في منصة واحدة، وهو ما يساعد على تقليل فترة التعطّل وتحسين أمن البيانات.
تغلَّب على تعطّل الأنظمة باستخدام حل التخزين على الأشرطة الموفِّر للطاقة أو حل التخزين واسع النطاق والمعرّف بالبرامج والذي يعمل محليًّا، وهو ما يوفر طبقة إضافية من الحماية للبيانات الحساسة.
يمكنك تسريع وتيرة عمليات إكمال النسخ الاحتياطي للبيانات باستخدام حلول أجهزة وبرامج النسخ الاحتياطي والاسترداد الكامل والتزايدي التي يمكن أن تساعد في تقليل التعطّل بما يسمح لفِرق مركز بيانات تقنية المعلومات بالتركيز على أداء المهام الاستراتيجية.
هو حل يوفر أداءً عاليًا وكفاءة ومرونة إلكترونية يمكن الاعتماد عليها من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة لحماية البيانات، بما في ذلك كشف التهديدات والتشفير ونُسخ البيانات المعزولة غير القابلة للتغيير بهدف التمكين من الاسترداد السريع في حالة حدوث هجوم إلكتروني.
هو أحد حلول خدمات التخزين الذي يوفر حماية للبيانات، وخدمات النسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث لنقاط النهاية، مثل أجهزة VMware الافتراضية وأنظمة ملفات Windows وقواعد البيانات والتطبيقات والحاويات في بيئات التقنية السحابية الهجينة، بدعم لأغلب أنظمة التشغيل.
بادِر بتأمين بيانات نظام البرامج كخدمة (SaaS) الخاص بك باستخدام أحد حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد السحابي لأعباء عمل Microsoft وSalesforce وGoogle Cloud، وهذا الحل يمكّنك من التحكم في تكرار عمليات الاستعادة والنسخ الاحتياطي السحابي وتوقيت هذه العمليات ودقتها بهدف تحسين مرونة البيانات.
يمكنك إنشاء بحيرة البيانات الخاصة بك لبيانات النسخ الاحتياطي والذكاء الاصطناعي من خلال حل تخزين كائنات رائد في الصناعة ويتضمن قدرات على أتمتة تجاوز الفشل وإعادة بناء البيانات والتوسُّع وإعادة التوازن.
يمكن تحسين مرونة البيانات والحماية من برامج الفدية من خلال حلول التخزين على الأشرطة التي تعمل على عزل البيانات عزلًا ماديًّا عن شبكة البيانات المحلية، وهو ما يحسّن من فعالية حل الاسترداد الخاص بك.
احمِ بيانات المهام الحساسة الخاصة بك من برامج الفدية وغيرها من تهديدات الأمن الإلكتروني من خلال تخزين غير قابل للتعديل يمنع إدخال تعديلات على بيانات الإنتاج أو حذفها، وهذا من شأنه أن يساعدك في بلوغ أهداف استمرارية الأعمال.
باستخدام مجموعة IBM Storage، أنشأت شركة Micro Strategies الحل DataVault، وهو حل لمزوّد خدمة أمنية مُدارة يوفر الحماية من برامج الفدية ويحمي البيانات الحساسة من التهديدات الأخرى لفقدان البيانات، فضلًا عن التعافي من تلك الهجمات الإلكترونية.
مع نظام التخزين IBM FlashSystem عالي الأداء، تستضيف شركة Data Action حل IBM QRadar SIEM الخاص بها بهدف تعزيز المرونة الإلكترونية وأمن البيانات. وقد كان للنشر تأثير كبير في قدرة مركز عمليات الأمن (SOC) على تحليل تهديدات الأمن الإلكتروني، وهو ما يساعد في حماية البيانات الحسّاسة وتعزيز مرونة البيانات.
شاهِد التسجيل حسب الطلب لتتعلم كيف يمكنك الجمع بين إمكانات برنامج IBM Storage Defender ونظام IBM FlashSystem لمكافحة برامج الفدية.
شاهِد التسجيل حسب الطلب لمعرفة الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لبناء عملية أكثر مرونةً وتأمين بياناتك.
تتوفر حماية إضافية للبيانات الآن لأعباء عمل مثل SAP HANA وEpic للرعاية الصحية وMicrosoft 365 وSalesforce.
أدى استمرار انتشار برامج الفدية التي تؤثر في الشركات الصغيرة وصولًا إلى الشركات الكبيرة إلى وضع حماية البيانات على رأس قائمة أولويات العديد من المؤسسات. استكشِف العناصر الأربعة الرئيسية لحل Cyber Vault وهو حل المرونة الإلكترونية من IBM، والدور المهم الذي يؤديه التخزين في المرونة.
يمكن أن يساعد برنامج IBM Storage Defender في بناء مرونة البيانات على مستوى أعباء عمل المؤسسة. فهو يتضمّن أدوات للمراقبة والحماية والكشف عن برامج الفدية وغيرها من تهديدات الأمن الإلكتروني، فضلًا عن أتمتة عمليات سير عمل النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها على مستوى التخزين الأساسي والثانوي.
شاهِد كيف يمكن لوظيفة IBM FlashSystem Safeguarded Copy دعم قدرتك على إنشاء نُسخ للنسخ الاحتياطي مرنة إلكترونيًّا ومؤتمتة لاسترداد البيانات.