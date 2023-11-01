على الرغم من أن كل من Virtual Servers والأجهزة الافتراضية (VMs) تستخدم المحاكاة الافتراضية وأجهزة الإشراف الافتراضية لإنشاء بيئات افتراضية مقسمة وفريدة، إلا أن هناك اختلافات رئيسية بين الاثنين.

وكما هو موضح، تُستخدم Virtual Servers لنسخ الخوادم المادية المجردة للتطبيقات مثل خوادم الويب وخوادم أسماء النطاقات والخوادم الوكيلة وخوادم التطبيقات وغيرها. وفي الوقت نفسه، تستخدم الأجهزة الافتراضية لإنشاء تمثيلات افتراضية لأجهزة الكمبيوتر المادية. وعادةً ما يقدم مزودو البيئة السحابية، أجهزة سطح مكتب افتراضية لمحاكاة وظائف الأجهزة الأساسية مع عزل الأجهزة الافتراضية عن الكمبيوتر المضيف في الوقت نفسه.

ونظرًا لأن الأجهزة الافتراضية معزولة عن المضيف، يمكنها أيضًا تشغيل أنظمة التشغيل الخاصة بها، بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يعمل عليه الكمبيوتر المضيف. ولهذا السبب، تُعد الأجهزة الافتراضية أداة مفيدة لاختبار التطبيقات عبر أنواع مختلفة من أنظمة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عزل الأجهزة الافتراضية عن النظام البنائي للشبكة، ما يوفر مستوى من الحماية وحماية حوادث الأمن السيبراني الحساسة.