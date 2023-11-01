Virtual Server هو نوع من الخوادم الممكّنة للبرامج التي يمكن إنشاؤها عن طريق تقسيم خادم فعلي—غالبًا ما يشار إليه باسم الخادم المضيف أو الخادم الذي يعمل بدون نظام تشغيل—إلى أجزاء أصغر مكتفية ذاتيًا. ويمكن لـ Virtual Server تكرار وظائف أي نوع من الخوادم، مع مشاركة الموارد مع أنواع أخرى من الخوادم الافتراضية.
مع زيادة متطلبات الخادم، وظهور الحوسبة السحابية والدفع بشكل أكبر نحو حلول الموارد الأكثر صداقة للبيئة، أصبحت الخوادم الافتراضية عنصرًا أساسيًا في استضافة الخوادم الحديثة ومراكز البيانات. وتتطلب الخوادم التقليدية أجهزة مخصصة للتعامل مع أحمال التشغيل—تستهلك مساحة وطاقة وموارد حتى في حالة الخمول. ومع ذلك، تسمح Virtual Servers لقطعة واحدة من الأجهزة باستضافة خوادم متعددة، ما يؤدي إلى تحسين الموارد وتقليل النفقات.
أصبحت Virtual servers ممكنة بفضل برامج المحاكاة الافتراضية التي تسمى مشرفي الأجهزة الافتراضية التي تعمل كطبقة بين الأجهزة المادية والعديد من البيئات الافتراضية الفريدة. ويمكن لكل من هذه البيئات الافتراضية تشغيل نظام التشغيل الخاص بها (مثل Microsoft Windows أو Linux أو Ubuntu). ويعمل برنامج مشرف الأجهزة الافتراضية على تمكين المحاكاة الافتراضية للخوادم من خلال عزل كل خادم وإدارة الموارد كخادم فعلي، وفي بعض الأحيان يعمل كموازن تحميل وإعادة توزيع الموارد لتعزيز كفاءة العمليات.
هناك العديد من حالات الاستخدام الملائمة لـ Virtual Servers التي لها فوائد مختلفة عن الخوادم الفعلية التقليدية:
تعمل محاكاة الخادم الافتراضية على تخفيف مجموعة من التكاليف المرتبطة بالاستثمار في خادم مستقل لكل تطبيق. وهذا لا يوفر المال على تكاليف الأجهزة فحسب، بل يوفر أيضًا الطاقة والتبريد وصيانة مركز البيانات.
تُعد Virtual Servers حلاً ممتازًا للمجموعات مثل الشركات الناشئة التي تبحث عن خيارات مرنة يمكن توسيع نطاقها بسهولة. ويمكن استخدام Virtual Servers وإعادة توجيهها لأي عدد من الاستخدامات المختلفة—من خوادم البريد البسيطة إلى خوادم الويب عالية الأداء القادرة على التعامل مع ملايين التطبيقات.
العمليات التي تستخدم الخوادم الافتراضية ليست مقيدة بخادم واحد، ومن ثَمَّ فهي قادرة على الاستفادة من زيادة سعة الخادم. وتسمح المحاكاة الافتراضية للمجموعات بزيادة طاقة المعالجة المتاحة بشكل كبير حيث يمكن توزيع أحمال التشغيل عبر أقسام صغيرة من كل خادم متصل بالشبكة.
توفر المحاكاة الافتراضية بديلاً أكثر مراعاة للبيئة من الخوادم المادية المتعددة، حيث يمكن لخادم مادي واحد تشغيل خوادم افتراضية متعددة قادرة على استخدام الموارد بكفاءة أكبر، ما يتطلب بصمة مادية أصغر وانبعاثات أقل متعلقة بالتبريد.
في حين أن الخادم الذي يعمل بدون نظام تشغيل مخصص، قد يتطلب وقتًا طويلاً للإعداد، اعتمادًا على توافر الأجهزة وتجميع العناصر، فإن نشر Virtual Servers يمكن أن يتم عند الطلب في غضون دقائق، ما يقلل من فترة التعطل.
تسهّل المحاكاة الافتراضية عملية النسخ الاحتياطي للبيانات ونسخها عبر مراكز متعددة، ما يمكّن المتخصصين في التعافي من الكوارث (DR) من تقييم أي أعطال خطيرة غير متوقعة ومعالجتها بسهولة أكبر. وتساعد المحاكاة الافتراضية أيضًا في حماية استمرارية الأعمال والدفاع ضد التهديدات الإلكترونية (مثل هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS)) من خلال ميزات مثل الترحيل المباشر، حيث يمكن نقل أحمال التشغيل بسهولة بين البيئات الافتراضية دون انقطاع الخدمة.
بشكل عام، مزايا محاكاة الخادم الافتراضية تفوق عيوبها بكثير. هذا لا يعني أنه لا توجد أي تحديات مرتبطة بالخوادم الافتراضية، وأكثرها شيوعًا هو استنزاف الموارد. ونظرًا لأن الخوادم الافتراضية تعتمد على قوة معالجة البنية التحتية للخادم المادي الأساسي، فإن الكثير من Virtual Servers التي تعمل على خادم يعمل بدون نظام تشغيل أو شبكة خوادم واحدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأداء. في حين أن سعة أي خادم مادي تحدد سعة أي خوادم افتراضية يستضيفها، يمكن معالجة اكتظاظ الخوادم بسهولة عن طريق ترحيل أحمال التشغيل الثقيلة إلى خوادم مادية مختلفة أو عبر الخوادم الافتراضية الخاصة.
الخادم الافتراضي الخاص (VPS) هو أحد أنواع الخوادم الافتراضية التي يقدمها مزودي خدمات الاستضافة والتي تضمن تخصيص قدر معين من نطاق تردد وحدة المعالجة المركزية للجهاز المادي لخادم افتراضي معين مخصص. وعادةً ما يقدم مزودو الخدمات السحابية خوادم افتراضية خاصة بمستويات تسعير مختلفة كوسيلة للشركات للاستمتاع بفوائد الخادم المادي المخصص دون الالتزام بجهاز مادي فعلي. ويتيح تحسين المحاكاة الافتراضية الكاملة للمجموعات تخصيص خوادمها الافتراضية الخاصة بميزات مثل موازنات التحميل، وشهادات SSL، وجدار الحماية وغيرها من الميزات.
على الرغم من أن كل من Virtual Servers والأجهزة الافتراضية (VMs) تستخدم المحاكاة الافتراضية وأجهزة الإشراف الافتراضية لإنشاء بيئات افتراضية مقسمة وفريدة، إلا أن هناك اختلافات رئيسية بين الاثنين.
وكما هو موضح، تُستخدم Virtual Servers لنسخ الخوادم المادية المجردة للتطبيقات مثل خوادم الويب وخوادم أسماء النطاقات والخوادم الوكيلة وخوادم التطبيقات وغيرها. وفي الوقت نفسه، تستخدم الأجهزة الافتراضية لإنشاء تمثيلات افتراضية لأجهزة الكمبيوتر المادية. وعادةً ما يقدم مزودو البيئة السحابية، أجهزة سطح مكتب افتراضية لمحاكاة وظائف الأجهزة الأساسية مع عزل الأجهزة الافتراضية عن الكمبيوتر المضيف في الوقت نفسه.
ونظرًا لأن الأجهزة الافتراضية معزولة عن المضيف، يمكنها أيضًا تشغيل أنظمة التشغيل الخاصة بها، بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يعمل عليه الكمبيوتر المضيف. ولهذا السبب، تُعد الأجهزة الافتراضية أداة مفيدة لاختبار التطبيقات عبر أنواع مختلفة من أنظمة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عزل الأجهزة الافتراضية عن النظام البنائي للشبكة، ما يوفر مستوى من الحماية وحماية حوادث الأمن السيبراني الحساسة.
اكتشف مزايا الأجهزة الافتراضية (VMs)، التي تمكّن الشركات من تشغيل أنظمة تشغيل متعددة بكفاءة على خادم فعلي واحد، ما يؤدي إلى تحسين الموارد وخفض التكاليف.
تسريع تحول الأعمال باستخدام الحلول السحابية المصممة للابتكار والنمو. استكشف الأدوات والمعارف المتطورة للبقاء في صدارة المنافسة.
مع فشل 84% من عمليات التحول الرقمي، حان الوقت لإعادة النظر. استكشف كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة الهجينة على تشكيل مستقبل الابتكار في مجال الأعمال. تعرّف على إطارات عمل التصميم الهجين التي تمكن الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.
استكشف كيف أن برامج الإشراف على الأجهزة الافتراضية ضرورية للمحاكاة الافتراضية من خلال السماح بتشغيل أنظمة تشغيل متعددة على جهاز واحد. تعرّف على الأنواع الرئيسية والميزات والحلول الشائعة لإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات وقيادة التحول الرقمي بكفاءة.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.
محاكاة افتراضية آمنة وفعالة وجديرة بالثقة للتخزين لبيئات VMware مع IBM Spectrum Virtualize.
العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.