هل سبق لك أن رأيت إعلانًا لمنسق الحدائق أو رسام المنازل أو أي حرفي آخر يبدأ بالعنوان الرئيسي ، "رخيص، وسريع، وجيد: اختر اثنين"؟ تطبق نظرية CAP نوعًا مشابهًا من المنطق على الأنظمة الموزعة.

النظام الموزع هو شبكة تقوم بتخزين البيانات على أكثر من عقدة (الأجهزة المادية أو الأجهزة الافتراضية) في نفس الوقت. نظرًا لأن جميع التطبيقات السحابية عبارة عن أنظمة موزعة، فمن الضروري فهم نظرية CAP عند تصميم التطبيق السحابي حتى تتمكن من اختيار نظام إدارة البيانات الذي يوفر الخصائص التي يحتاجها التطبيق أكثر من غيرها.

تُسمى نظرية CAP أيضًا نظرية Brewer، لأنه تم تطويرها لأول مرة بواسطة البروفيسور Eric A. Brewer خلال حديث ألقاه عن الحوسبة الموزعة في عام 2000. وبعد ذلك بعامين، نشر الأستاذان في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا Seth Gilbert وNancy Lynch دليلًا على تخمين Brewer (Brewer’s Conjecture).