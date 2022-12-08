ما المقصود بمخطط قاعدة البيانات؟

في كلٍّ من المخططات المنطقية والمخططات الفيزيائية، تحتوي جداول قاعدة البيانات على مفتاح أساسي أو مفتاح خارجي، يعمل كمُعرِّف فريد لكل إدخال داخل الجدول. تُستخدَم هذه المفاتيح في أوامر SQL لربط الجداول ببعضها، ما يوفر عرضًا موحدًا للمعلومات. تُعَد مخططات المخطط مفيدة بشكل خاص في توضيح العلاقات بين الجداول، كما تمكِّن المحللين من فهم المفاتيح التي ينبغي الربط بناءً عليها. هناك نوعان إضافيان من المخططات يُشار إليهما كثيرًا في سياق أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)، وهما المخطط النجمي والمخطط المتشعب.

رغم أن المخططات المفاهيمية والمنطقية والفيزيائية تحتوي على مستويات مختلفة من المعلومات حول قواعد البيانات في مخططاتها، إلا أن المخططات النجمية والمتشعبة تُظهر العلاقات بين الكيانات بطريقة مختلفة. بشكل أكثر تحديدًا، يُعَد المخطط النجمي نوعًا من مخططات قواعد البيانات العلائقية، ويتكوّن من جدول حقائق مركزي واحد محاط بجداول أبعاد. ويُعَد هذا النوع من المخططات أبسط مقارنةً بالمخطط المتشعب.

يتكوّن المخطط المتشعب من جدول حقائق واحد مرتبط بالعديد من جداول الأبعاد، والتي يمكن أن تكون بدورها مرتبطة بجداول أبعاد أخرى من خلال علاقة متعدد إلى واحد. يوفر هذا المخطط ميزة انخفاض تكرار البيانات، لكنه ليس فعَّالًا بالقدر نفسه من حيث أداء الاستعلامات.

كما يشير الاسم، فإن المخطط النجمي يبدو على شكل نجمة، في حين أن المخطط المتشعب يشبه شكل ندفة الثلج.