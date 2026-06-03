ما هو OpenSearch؟

يوفر OpenSearch، المبني على Apache Lucene والمشتق في الأصل من Elasticsearch—وهو محرك بحث وتحليلات آخر—بنية أساسية قابلة للتوسع وموزعة لحالات استخدام البحث في الوقت الفعلي، وقابلية الملاحظة، وتحليلات السجلات، والتحليلات الأمنية.

يتضمن OpenSearch لوحات معلومات OpenSearch من أجل العرض المصور للبيانات ومراقبة التطبيقات. كما يمتاز بمنظومة متكاملة واسعة النطاق من المكونات الإضافية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والعملاء الذين يدعمون سير عمل التحليلات عبر بيئات البيانات الحديثة.

نظرًا لتطويره كفروع مشروع مفتوح المصدر وبخارطة طريق يقودها المجتمع، يمكن للمؤسسات استخدام OpenSearch دون قيود الترخيص أو الارتباط بمورد معين. إنَّ توافقَه مع الإصدارات السابقة من Elasticsearch—إلى جانب إطار عمل المكونات الإضافية القابل للتوسيع الخاص به—يتيح لفرق العمل اعتماد OpenSearch كمحرك تحليلات مرن لأعباء العمل التشغيلية، ومسارات التعلم الآلي، وتطبيقات البحث.