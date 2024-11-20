ما المقصود بمعالجة البيانات؟

اليوم، يمكن للمؤسسات الوصول إلى سيل من البيانات من مصادر مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه البيانات غير المنسقة فوضوية أو غير متسقة أو غير مناسبة للاستخدام مع مختلف العمليات والأدوات التي تحولها إلى رؤى قيمة. بدون المعالجة الصحيحة للبيانات، يمكن أن تكون نتائج تحليل البيانات مضللة. يمكن أن تستخلص الشركات استنتاجات غير دقيقة وتتخذ قرارات تجارية خاطئة.

يُعدّ معالجة البيانات طريقة أساسية لدعم النتائج عالية الجودة. يقوم بتحويل البيانات وتعيينها من خلال سلسلة من الخطوات لتصبح نظيفة ومتسقة وموثوقة ومفيدة للتطبيق المقصود. وتُستخدم مجموعات البيانات الناتجة لأداء مهام، مثل بناء نماذج التعلم الآلي، وإجراء تحليلات البيانات، وإنشاء عروض مصورة للبيانات، وإنشاء تقارير ذكاء الأعمال، واتخاذ قرارات تنفيذية مستنيرة.

مع تطور التقنيات القائمة على البيانات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أصبح التعامل مع البيانات أكثر أهمية. تعتمد جودة الذكاء الاصطناعي على قدر جودة البيانات المستخدمة لتدريبه.

تساعد عملية معالجة البيانات على ضمان دقة المعلومات المستخدمة لتطوير النماذج وتعزيزها. إنها تحسّن قابلية التفسير، حيث أن البيانات النظيفة والمنظمة بشكل جيد يسهل على البشر والخوارزميات فهمها. كما أنها تساعد أيضًا في تكامل البيانات، مما يسهل دمج المعلومات من مصادر متباينة وترابطها.