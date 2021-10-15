ما هو OLAP؟

يمثل مكعب OLAP، وهو جوهر معظم أنظمة OLAP، قاعدة بيانات متعددة الأبعاد تعتمد على المصفوفات، ما يُسهّل معالجة وتحليل أبعاد بيانات متعددة بشكل أسرع وأكثر كفاءة من قواعد البيانات العلائقية التقليدية.

يتم تنظيم جدول قاعدة البيانات العلائقية مثل جدول البيانات، حيث يتم تخزين السجلات الفردية بتنسيق ثنائي الأبعاد، صفًا تلو الآخر وعمودًا تلو الآخر. تقع كل "حقيقة" بيانات في قاعدة البيانات عند تقاطع بُعدين–صف وعمود—مثل المنطقة وإجمالي المبيعات.

يمكن لأدوات إعداد التقارير الخاصة بـ SQL وقواعد البيانات العلائقية بالتأكيد الاستعلام عن البيانات متعددة الأبعاد المخزنة في الجداول، وإعداد التقارير عنها، وتحليلها، ولكن الأداء يتباطأ مع زيادة أحجام البيانات. ويتطلب الأمر الكثير من العمل لإعادة تنظيم النتائج للتركيز على أبعاد مختلفة.

وهنا يأتي دور مكعب OLAP. يوسع مكعب OLAP الجدول المفرد بطبقات إضافية، وتضيف كل طبقة أبعادًا إضافية—عادةً ما تكون المستوى التالي في "التدرج الهرمي للمفهوم" للبُعد. على سبيل المثال، يمكن أن تنظم الطبقة العليا من المكعب المبيعات حسب المنطقة؛ ويمكن أن تكون الطبقات الإضافية هي البلد والولاية/المقاطعة والمدينة وحتى متجر معين.

من الناحية النظرية ، يمكن أن يحتوي المكعب على عدد لا حصر له من الطبقات. (يطلق على مكعب OLAP الذي يمثل أكثر من ثلاثة أبعاد أحيانًا اسم المكعب الفائق.) ويمكن أن توجد مكعبات أصغر داخل الطبقات—على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي كل طبقة متجر على مكعبات ترتب المبيعات حسب مندوب المبيعات والمنتج. من الناحية العملية، سيقوم محللو البيانات بإنشاء مكعبات OLAP تحتوي على الطبقات التي يحتاجون إليها فقط، للحصول على التحليل والأداء الأمثل.