ما هو Apache Iceberg؟

بالإضافة إلى مواصفات تنسيق الجدول المفتوح، يشتمل Iceberg أيضًا على مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات التي تمكن محركات التخزين ومحركات الاستعلام ومحركات التنفيذ من التفاعل بسلاسة مع الجداول التي تتبع هذا التنسيق.

أصبح تنسيق جدول Iceberg جزءًا لا يتجزأ من النظام البنائي للبيانات الضخمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قدرته على توفير وظائف لا تتوفر عادةً مع تنسيقات الجداول الأخرى. وباستخدام مجموعة البيانات الوصفية المحفوظة في كل جدول، يتيح Iceberg تطوير المخطط وتطور الأقسام والتراجع عن إصدار الجدول من دون الحاجة إلى عمليات إعادة كتابة الجداول أو ترحيلها المكلفة. فهو نظام تخزين محايد بالكامل، مع دعم لمصادر بيانات متعددة، ولا توجد تبعيات لنظام الملفات.

أنشأ جداول Iceberg في الأصل مهندسو البيانات في Netflix وApple في عام 2017 لمعالجة أوجه القصور في جداول Apache Hive، وجعلوا جداول Iceberg مفتوحة المصدر وتبرعوا بها لصالح مؤسسة Apache Software Foundation في العام التالي. وقد أصبح مشروع Apache رفيع الطراز في عام 2020.

تساعد سرعة Apache Iceberg وكفاءتها وموثوقيتها وسهولة استخدامها بشكل عام على تبسيط معالجة البيانات وتنسيقها على أي نطاق. وقد ساعدت نقاط القوة هذه على توفير تنسيق جدول مفضل لعدد من مستودعات البيانات وبحيرات البيانات وحاويات البيانات الرائدة، بما في ذلك IBM® watsonx .data ومستودع ®Netezza وDb2® warehouse.