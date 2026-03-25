ما هو استرجاع البيانات؟

القرار الذكي يبدأ عندما تتمكن المؤسسات من استخلاص الرؤى من البيانات عالية الجودة.

ولكن قبل البدء في عملية التحليل، يتعين على المؤسسات أولاً الوصول إلى تلك البيانات. هذه المهمة قد تكون صعبة بشكل خاص عندما تكون البيانات مستقرة ضمن مجموعة بيانات ضخمة أو بيئة بيانات شاسعة، مثل قاعدة بيانات واسعة للأبحاث العلمية أو نظام تخزين سحابي متعدد وهجين وممتد.

يؤدي النمو الهائل للبيانات إلى تفاقم هذه التحديات: حيث يتم إنشاء أكثر من 400 مليون تيرابايت من البيانات يومياً، وفقاً لبعض التقديرات، في حين تدير المؤسسات نفسها غالباً واحداً بيتابايت من البيانات أو أكثر.1

إنَّ التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قد غيَّرت أيضاً احتياجات البيانات لدى الشركات. تتطلب سير عمل الذكاء الاصطناعي وصولاً سريعاً إلى البيانات، بما في ذلك الوصول إلى كميات هائلة من البيانات غير المنظمة.

تاريخيًا، ركزت عمليات استرداد البيانات على الاستعلامات من المصادر المنظمة مثل نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية. ومع ذلك، وبدلاً من استخدام الأساليب اليدوية المستهلكة للوقت لفحص مصادر البيانات الداخلية والخارجية الضخمة اليوم، تتوجه المؤسسات إلى استرداد البيانات الحديث. يعتمد هذا النهج على تقنيات مثل قواعد البيانات المتجهة والتوليد المعزز بالاسترجاع لتلبية الطلب على البيانات الموجودة خارج قواعد البيانات العلائقية الداخلية.

وبشكل خاص، أثبتت تقنية التوليد المعزّز بالاسترجاع القائم على الوكلاء كفاءة وقوة استثنائية في تلبية هذا الطلب.أوضح David Levy، وهو مهندس تكنولوجيا استشاري في هندسة العملاء لدى IBM، قدرات تقنية التوليد المعزّز بالاسترجاع القائم على الوكلاء في عرض توضيحي لقناة IBM Technology.

"تعدّ تقنية التوليد المعزّز بالاسترجاع القائم على الوكلاء تطوراً نوعياً في كيفية تحسين مسار عمل التوليد المعزّز بالاسترجاع، حيث تتخطى مجرد توليد الاستجابات البسيطة لتنتقل إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. من خلال السماح للوكيل باختيار أفضل مصادر البيانات، بل وربما دمج معلومات خارجية، مثل البيانات في الوقت الفعلي أو خدمات الطرف الثالث، يمكننا إنشاء مسار عمل أكثر استجابة ودقة وتكيفًا"، بحسب تصريح Levy.

ما النتيجة؟ يمكن للمؤسسات والمنظمات الأخرى تحقيق استفادة أكبر من بياناتها المؤسسية المنظمة وغير المنظمة، بالإضافة إلى الأحجام المتنامية من البيانات الناتجة خارج أنظمتها البيئية. تم تمكينهم من الوصول إلى البيانات الدقيقة التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب، مما يتيح إجراء تحليلات واستخلاص رؤى قائمة على البيانات تؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل.