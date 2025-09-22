لمواجهة هذه التحديات، لجأ مزوِّد خدمات الرعاية الصحية إلى C-Metric، شريك أعمال فضي لدى IBM، لتطبيق حل المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بهم، Aivio.

تم تصميم Aivio باستخدام IBM® watsonx Assistant، ويوفر قدرات متقدمة في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتمكين تفاعل سلس واستجابات ذات صلة بالسياق. يمكن للإدارة التشغيلية والمديرين التنفيذيين التفاعل بسهولة مع المساعد الافتراضي لاسترجاع بيانات محددة -حتى في مستودعات الوثائق الكبيرة- ما يُلغي الحاجة إلى البحث اليدوي. يتكامل الحل مع الأنظمة الحالية من خلال واجهات برمجة التطبيقات الآمنة والوصول القائم على الأدوار. تساعد هذه الطريقة على ضمان خصوصية البيانات في الصناعات التي تتطلب الامتثال لقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وأطر عمل الرقابة على الأنظمة والمؤسسات 2 (SOC2). بالإضافة إلى ذلك، يعمل محلل Aivio لبرنامج Microsoft Excel على تبسيط تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، مع تحديد العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات للفِرق المسؤولة.

توفِّر قابلية التوسع والاستعداد السحابي في Aivio إمكانية النشر المرن على IBM Cloud، وAmazon Web Services (AWS)، وMicrosoft Azure، أو في البيئات المحلية. بالإضافة إلى استخدام watsonx Assistant، يعتمد العميل على IBM watsonx.ai، استوديو ذكاء اصطناعي من مستوى المؤسسات، الذي يستخدم نماذج الأساس IBM Granite لتوليد استجابات تفصيلية ومتوافقة مع السياق. يشمل الحل أيضًا منصة فهم المستندات IBM Watson Discovery، التي تطبِّق تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لتحسين الفهم والملاءمة. وتوفر هذه التقنيات معًا الأساس لقدرات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتفاعل الحواري، والأمان من فئة المؤسسات في Aivio.

بشكل عام، أثبت Aivio كفاءته كحل ناجح لتحول مقدِّم خدمات الرعاية الصحية الرقمي، ما يهيئه للتوسع طويل الأمد، والامتثال التنظيمي، وزيادة الربحية.