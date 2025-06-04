ما المقصود بدقة البيانات؟

تُشير دقة البيانات إلى مدى قرب جزء من البيانات من قيمتها الحقيقية في العالم الواقعي. البيانات الدقيقة هي البيانات الصحيحة والمحددة والخالية من الأخطاء.



دقة البيانات هي أحد الأبعاد الأساسية لجودة البيانات - إلى جانب اكتمال البيانات، وتناسقها، وتوقيتها، وتفرُّدها، وصحتها، وغيرها من المقاييس. وعلى هذا النحو، فإن تحقيق دقة البيانات يُعَد جانبًا مهمًا من إدارة جودة البيانات، وهي مجموعة من الممارسات لتحسين بيانات المؤسسة عبر جميع أبعاد الجودة.

يتضمن الحفاظ على دقة البيانات تحديد الأخطاء وتصحيحها، وتطبيق قواعد التحقق من صحة البيانات وتنفيذ حوكمة البيانات. تساهم السياسات والمعايير والإجراءات الواضحة المتعلقة بجمع البيانات وملكيتها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها في الحفاظ على دقة البيانات.

عندما تكون البيانات دقيقة، فإنها توفِّر أساسًا موثوقًا به لصناعة القرار القائمة على البيانات - سواء في تشغيل نماذج التعلم الآلي أو توجيه الحملات التسويقية. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى اتخاذ قرارات أعمال سيئة، وانخفاض رضا العملاء، وحدوث أوجه قصور تشغيلية وخسائر مالية.