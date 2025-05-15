ما المقصود بإدارة جودة البيانات؟

إدارة جودة البيانات، أو DQM، هي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحسين جودة بيانات المؤسسة والحفاظ عليها.

مع استمرار الإنتاج العالمي للبيانات بوتيرة مذهلة، تساعد الإدارة الفعَّالة لجودة البيانات المؤسسات على تجنُّب البيانات ذات الجودة المنخفضة، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أخطاء مكلِّفة وانعدام الكفاءة في عمليات الأعمال. ومع توفُّر بيانات موثوق بها وموثَّقة بسهولة، يمكن للمؤسسات استخراج رؤى قيّمة، واتخاذ قرارات أفضل، ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات أعمالها.

تتضمن إدارة جودة البيانات ممارسات مثل تنميط البيانات، وتنظيف البيانات، والتحقق من البيانات، ومراقبة جودة البيانات، وإدارة البيانات الوصفية. تؤدي الإدارة الناجحة لجودة البيانات إلى مجموعات بيانات محسَّنة وفقًا لأبعاد الجودة الأساسية مثل الدقة، والاكتمال، والاتساق، والتوقيت المناسب، والتفرُّد، والصحة.

يمكن للحلول البرمجية أن تساعد المؤسسات ومتخصصي البيانات على معالجة مشكلات جودة البيانات وإنشاء مسارات عالية الجودة. توفِّر هذه الأدوات ميزات مثل تحليل جودة البيانات، والكشف التلقائي عن الحالات الشاذة، وتنبيهات الحوادث في الوقت الفعلي والمزيد.