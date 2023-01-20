ما المقصود بتنميط البيانات؟

الغرض الرئيسي هو الحصول على نظرة ثاقبة على جودة البيانات باستخدام طرق لمراجعتها وتلخيصها، ومن ثمَّ تقييم حالتها. عادةً ما يتم تنفيذ العمل من قِبَل مهندسي البيانات الذين سيستخدمون مجموعة من قواعد الأعمال والخوارزميات التحليلية.

يعمل تنميط البيانات على تقييم البيانات بناءً على عوامل مثل الدقة والاتساق والتوقيت لإظهار إذا ما كانت البيانات تفتقر إلى الاتساق أو الدقة أو لها قيم فارغة. قد تكون النتيجة شيئًا بسيطًا مثل الإحصائيات، كالأرقام أو القيم في شكل عمود، وذلك حسب مجموعة البيانات. يمكن استخدام ملف تعريف البيانات للمشروعات التي تتضمن مستودعات البيانات أو ذكاء الأعمال، وهو أكثر فائدة للبيانات الكبيرة. يمكن أن يكون إنشاء ملف تعريف البيانات بمثابة مقدمة مهمة لمعالجة البيانات وتحليلها.