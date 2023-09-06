ما المقصود بإمكانية ملاحظة البيانات؟

تتعلق إمكانية ملاحظة البيانات بالفهم الحقيقي لسلامة بياناتك وحالتها عبر منظومة البيانات لديك. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتجاوز المراقبة التقليدية، والتي تصف المشكلة فقط. إذ يمكن أن تساعد إمكانية ملاحظة البيانات على تحديد مشكلات البيانات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في زمن شبه حقيقي.

يُعَد استخدام أدوات ملاحظة البيانات أمرًا ضروريًا للتغلب على مشكلات البيانات السيئة، والتي تشكِّل جوهر موثوقية البيانات. تُتيح هذه الأدوات المراقبة الآلية، وتنبيهات الفرز، والتتبع، والمقارنات، وتحليل السبب الأساسي، والتسجيل، وتتبُّع دورة حياة البيانات واتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وكلها تعمل معًا لمساعدة الممارسين على فهم جودة البيانات بشكل شامل - بما في ذلك موثوقية البيانات.

يُعَد تنفيذ حل إمكانية ملاحظة البيانات أمرًا مهمًا بشكل خاص بالنسبة لفرق البيانات الحديثة، حيث تُستخدم البيانات لاكتساب الرؤى وتطوير نماذج التعلم الآلي ودفع الابتكار. ويضمن ذلك أن تظل البيانات بمثابة أصل قيِّم وليس مسؤولية محتملة.



يجب دمج إمكانية ملاحظة البيانات بشكل متسق طوال دورة حياة البيانات من البداية إلى النهاية. بهذه الطريقة، تكون جميع أنشطة إدارة البيانات المعنية موحدة ومركزية عبر الفرق للحصول على رؤية واضحة وغير منقطعة للمشكلات والتأثيرات عبر المؤسسة.



تُعَد إمكانية ملاحظة البيانات التطور الطبيعي لحركة جودة البيانات، والتي تجعل ممارسة عمليات البيانات ممكنة.

