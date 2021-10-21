ما المقصود بقاعدة البيانات كخدمة (DBaaS)؟

مخازن البيانات الرئيسية هي التي تقدِّم نماذج بيانات مرنة، مثل قواعد البيانات العلائقية ومخازن البيانات القائمة على المستندات. وهي عادةً ما تدعم لغات استعلام عامة الاستخدام (مثل التنويعات المختلفة للغة SQL) وأدوات نمذجة بيانات عامة. تم تصميم معظمها مع التركيز على الحفاظ على سلامة البيانات. تتميز بأنها مرنة وتُعَد خيارًا قويًا للاستخدام مع معظم التطبيقات. ومن الأمثلة على مخازن البيانات الرئيسية MySQL وMongoDB وPostgreSQL.

أما مخازن البيانات المساعِدة، فهي تميل إلى أداء بعض المهام المتخصصة بشكل جيد، لكنها ليست أدوات قوية للاستخدامات العامة. وقد تقدِّم نماذج بيانات محدودة أو قدرات استعلام مقيدة، لكنها توفِّر أداءً من الطراز الأول في مجال معين. ومن الأمثلة على هذا النوع Redis وetcd وElasticsearch وJanusGraph.

إذا كانت قاعدة البيانات من هذا النوع تُلبي متطلبات تطبيقك بدقة، يمكنك تحقيق نتائج ممتازة باستخدام مخزن بيانات مساعِد؛ أما إذا لم تكن كذلك، فالأفضل الالتزام بمخزن بيانات رئيسي.