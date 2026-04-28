حتى أكثر النماذج تقدماً مقيدة ببيانات التدريب الخاصة بها. ومع تقادم تلك البيانات أو عندما تصبح حالات الاستخدام أكثر تخصصاً، تبدأ الثغرات في الظهور.

يعالج التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) هذا من خلال تقديم ما يصفه الباحثون غالبا باسم "الذاكرة غير المعلمية"—وهي معرفة خارجية يمكن الاستعلام عنها أثناء التشغيل بدلاً من تخزينها في معلمات النموذج.1