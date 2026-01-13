في بيئات خدمة العملاء، تساعد روبوتات المحادثة في إدارة كميات كبيرة من الأسئلة المتكررة عبر القنوات الرقمية والرسائل كجزء من الاستراتيجية. فإنها توفر استجابات فورية ودقيقة وتوافرًا مستمرًا، مما يحسن أوقات الاستجابة ويدعم تفاعلات متسقة مع العملاء، مما يساهم في زيادة رضا العملاء.

على سبيل المثال، تبنّى أحد البنوك الكبرى في المملكة المتحدة نظام ذكاء اصطناعي يمكنه فهم الأسئلة المطروحة بلغة طبيعية من العملاء والإجابة عنها بشكل استباقي ضمن المحادثة. أدى هذا التطبيق إلى زيادة بنسبة %150 في رضا العملاء عن بعض الإجابات.1

بالإضافة إلى ذلك، من خلال أتمتة الاستفسارات الروتينية، تقلل روبوتات الدردشة الآلية للمؤسسات من الضغط على فرق الدعم وتسمح للوكلاء البشريين بالتركيز على الاستفسارات والمشكلات الأكثر تعقيدًا.