يشمل الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء (CX) تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) على جميع مكونات رحلة العميل داخل الشركة.
لقد أصبحت تجربة العملاء حالة استخدام قيّمة للتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يستمر العملاء في توقع المزيد من الشركات. يمكن أن تشمل تقنية الذكاء الاصطناعي التي يتم نشرها بهذا النهج التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وأتمتة العمليات الآلية، والتحليلات التنبؤية، وغير ذلك الكثير. ويعد دمج الذكاء الاصطناعي مكونًا رئيسيًا في أي رحلة تحول رقمي حديثة.
يعزز الذكاء الاصطناعي تفاعلات العملاء من خلال تحليل كميات هائلة من بيانات العملاء وفرزها. وينتج عن تحليل البيانات تجربة عملاء مخصصة للغاية تلبي احتياجات العملاء في جميع نقاط الاتصال وتزيد من الكفاءة التشغيلية.
إن القدرة على جمع البيانات والتحليل المتعمق هو ما يميز تجربة العملاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عن غيرها من المناهج الأخرى، حيث تمكن قدرتها على اكتشاف الأنماط ومراجعة سجل الشراء ومراقبة سلوك وسائل التواصل الاجتماعي الشركات من تخصيص تفضيلات العملاء وتفاعلاتهم، مما يزيد من رضا العملاء في البداية.
لدى العملاء اليوم توقعات عالية للشركات لتوفير تجربة شاملة، حيث تحتاج الشركات إلى معرفة كيفية تلبية احتياجات هؤلاء العملاء. وينبغي على قادة الأعمال التفكير في استراتيجية تبقيهم في الطليعة في تنفيذ التقنيات الجديدة والحفاظ على رضا العملاء.
باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أخذ كميات كبيرة من البيانات وتحليل سلوك ومشاركة العملاء. وبشكل منفصل، يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بناء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة دعم العملاء وتقديم مساعدين افتراضيين للعملاء.
قد يكون انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي محفوفًا بالمخاطر، ولكن يمكن أن يكون له عوائد كبيرة إذا تم تنفيذه بشكل جيد. ويشمل ذلك الاستماع والاختبار ثم الاستفادة من الابتكار. ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركة الاستفادة من ملاحظات العملاء وتجربة المستخدم لتخصيص التفاعلات مع العملاء واكتساب الثقة والموثوقية.
هناك العديد من الميزات الأساسية لأنظمة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي:
تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لأدوات الذكاء الاصطناعي في استخدامها لخوارزميات التعلم الآلي لتحصيل معارف قيمة حول سلوك العميل. وتسمح هذه التقنية للشركة بتتبع اهتمامات العميل وتفضيلاته لتخصيص التوصيات بعد ذلك. ويزيد هذا النهج المخصص من ولاء العملاء وتحويلات المبيعات.
تزداد شعبية روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تحسن التكنولوجيا. ويمكن لتوجيه المكالمات بالذكاء الاصطناعي الآن التنبؤ بسبب تواصل عميل معين لطلب المساعدة. وتستخدم روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي الحواري للعمل كمركز اتصال للعملاء الذين يبحثون عن إجابات سريعة لاستفساراتهم وطرق لحل المشكلات البسيطة في أي وقت من اليوم.
تتمثل إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي في قدرته على دمج البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك الإنترنت وفي المتجر والجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتيح هذا للعملاء خيار التبديل بين القنوات في أوقات فراغهم دون انقطاع ومن المرجح أن يبقيهم مشاركين في العمل.
يقدم العملاء تعليقاتهم بطرق متعددة وعبر عدد كبير من القنوات المختلفة. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل النصوص المستخلصة من هذه التعليقات وتحديد المشاعر من خلال تحليل المشاعر. وقد يساعد هذا الإجراء في فهم الشركة عملائها بشكل أعمق وفهم شعور العميل تجاه المنتج.
يتوقع العملاء اليوم اتخاذ إجراء في الوقت الفعلي، وباستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن للشركة تعديل رحلة العميل على الفور. ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي ضبط محتوى موقع الويب لتسليط الضوء على المنتجات الأكثر توافقًا مع ما يبحث عنه العميل في تلك اللحظة.
يمكن لإضافة الذكاء الاصطناعي إلى تجربة العملاء أن يحسن أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي أتمتة مهام مثل إدخال البيانات وتقييم العملاء المحتملين، ومساعدة مندوبي المبيعات على التنبؤ بالعملاء المحتملين الذين من المرجح أن يتحولوا إلى عملاء فعليين. يمكن أن يساعد ذلك فرق المبيعات على تحسين عملية اتخاذ القرار لديهم.
يعد تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال تجربة العملاء في العمل أمرًا مثيرًا، ولكن ينتج عنه أيضًا كثيرًا من التحديات.
تفاعلات بشرية أقل: بينما تعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي تقنية فعالة وثورية، فإنها قد تفتقر إلى اللمسة الإنسانية التي قد يبحث عنها العملاء. من المرجح أن العميل لا يزال يتوقع مستوى معينًا من التفاعل الإنساني والتعاطف. وقد يؤدي الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى شعور العملاء بالانفصال.
عمليات تكامل الأنظمة الأكثر تعقيدًا: يمكن أن يكون إدخال نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي في نظام خدمة عملاء قائم أمرًا صعبًا ومعقدًا. ويجب توافق التكامل بشكل مثالي حتى لا تتأثر تجربة العميل سلبًا.
فقدان ثقة العملاء: أنظمة الذكاء الاصطناعي مثيرة، ولكن بناء ثقة العملاء لا تزال تشكل نقطة شائكة، حيث يشكك بعض العملاء في التفاعلات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ودقة الحلول.
بدأت الشركات الكبرى في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء وبدأت في رؤية عائد الاستثمار. وفيما يلي بعض الأمثلة توضح كيف استطاع الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء تغيير للطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها وتغيير نماذج الأعمال لتكون أكثر توافقًا لتلبية احتياجات المستهلكين.
عقدت بطولة ويمبلدون، إحدى أشهر بطولات التنس في العالم، شراكة مع IBM Consulting لإنشاء معارف باستخدام الذكاء الاصطناعي وتجارب رقمية عالمية المستوى.
يقدّم حل الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهز للمؤسسات ملخصات ما قبل المباراة وتحليلات ما بعد المباراة. وبشكل منفصل، يستخدم التطبيق التوليدي نموذجًا مدرّبًا ومضبوطًا في ™IBM® watsonx.ai لاستخلاص البيانات ذات الصلة وتلخيصها وتوليد قصص بصيغة اللغة الطبيعية.
تستخدم Starbucks الذكاء الاصطناعي "لتعزيز الاتصال البشري".1 ومن خلال مبادرة Deep Brew، قامت Starbucks ببناء مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بصناعة القهوة وتجربة العملاء داخل المتجر.
تستخدم الأداة التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية لتخصيص الرسائل التسويقية، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالعملاء وتحسين سير العمل. ويتم استخدام الأداة على تطبيق الأجهزة المحمولة الخاص بها لاقتراح عناصر القائمة بناء على سجل طلبات العميل وموقعه، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
احتاجت سلسلة متاجر التجزئة والصيدليات في مجال الصحة والجمال إلى تحديث البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعالم التجارة الإلكترونية. وعملت شركة Boots مع IBM لنقل البرامج القديمة إلى ®IBM Cloud وعملت معًا باستخدام ®Red Hat® OpenShift على منصة حاويات IBM Cloud لبناء البيئة الرقمية وتكرارها واختبارها.
سمحت البنية التحتية الحديثة لشركة Boots بالتعامل مع فعاليات المبيعات الكبيرة، مثل الجمعة السوداء، وإطلاق المنتجات الرئيسية بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، حسّن التحول من وظيفة البحث في الموقع ومن ميزات عرض المنتجات المخصصة.
أحدث نظام الذكاء الاصطناعي في Amazon ثورة في التسوق عبر التجارة الإلكترونية من خلال تقديم توصيات منتجات مخصصة للعملاء، حيث يحلل النظام القائم على البيانات سلوك العملاء وسجل الشراء وسجل سلة التسوق وغير ذلك لفهم التركيبة السكانية وفهم ما قد يشتريه العملاء الآخرون.
تستخدم Amazon معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لاستخراج معلومات عن مراجعات العملاء وأوصاف المنتجات.2 وتستخدم الشركة بشكل منفصل، خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق لإدارة نظام التوصيات الخاص بها، حيث تدرب النماذج على البيانات القديمة وتوفر للمستهلكين تنبؤات دقيقة بالمنتج من خلال نهج متعدد القنوات.
من المرجح أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر في تجربة العملاء مع ظهور مزيد من التطورات. وفيما يلي بعض التوقعات لبقية العام وما بعده.
من المرجح أن تتقدّم تقنيات أخرى مرتبطة، مثل الواقع المعزّز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، لتصبح في طليعة الابتكار. على سبيل المثال، يمكن للعميل إنشاء نسخة رقمية من نفسه لتجربة الملابس في بيئة واقع افتراضي قبل اتخاذ قرار الشراء. وقد يُحدث هذا النوع من التطورات تحولًا جذريًا في طريقة تفاعل العملاء مع الشركات وتواصلهم معها.
يتمثل الدور الحالي للذكاء الاصطناعي في تسريع العمليات وجعلها أكثر كفاءة، ولكن مع مرور الوقت، من المحتمل أن يلعب دورًا أكثر ذاتية في إدارة تجربة العملاء. ويبدو أن تكامل الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيصبح جزءًا من النظام البنائي للأعمال نفسها، بما في ذلك أدوات الخدمة الذاتية، والتي من المرجح أن تصبح أكثر انتشارًا.
من المرجح أن تزداد شعبية ذكاء المحادثة في المستقبل حيث تظل قنوات الأعمال التجارية عبر الإنترنت والهاتف من أساسيات رحلة تجربة العملاء. مع وجود الأدوات المناسبة، يمنح ذكاء المحادثة الشركات رؤية أعمق لمشاركة العملاء ويعزز تجربة الموظفين.
لقد كانت التطورات في مجال التقنية مذهلة، خاصةً فيما يتعلق بالأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن مع هذه التقنيات الجديدة تأتي مخاطر أكبر وحاجة للتركيز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والشفافية، حيث يرغب العملاء في معرفة كيفية استخدام الشركة لبياناتها، خاصةً في عمليات الذكاء الاصطناعي. وثقة العملاء هي الأساس مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء.
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