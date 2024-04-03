ما الواقع المعزز؟

يشير الواقع المعزز (AR) إلى التكامل في الوقت الفعلي للمعلومات الرقمية في بيئة المستخدم. تعمل تقنية الواقع المعزز على إضافة المحتوى إلى العالم الحقيقي، ما يُثري تصور المستخدم للواقع بدلاً من استبداله.
أجهزة الواقع المعزز مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار وشاشات. يمكن أن يشمل ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تنشئ تجارب الواقع المعزز المحمولة أو "الأجهزة القابلة للارتداء" مثل النظارات الذكية والأجهزة المحمولة. تلتقط هذه الأجهزة العالم المادي ثم تدمج المحتوى الرقمي (على سبيل المثال، النماذج ثلاثية الأبعاد أو الصور أو مقاطع الفيديو) في المشهد، وتمزج بين العالمين الرقمي والافتراضي.
تحتوي تقنيات الواقع المعزز على مجموعة من التطبيقات في التجارة، والتصنيع والترفيه.
يعمل الواقع المعزز من خلال نشر أجهزة مزودة بكاميرا مثل النظارات الذكية أو شاشات العرض الرأسية الشفافة.
الأجهزة المحمولة مثل أجهزة iPad أو iPhone، والتي تم تصميمها بالفعل باستخدام تقنيات مثل GPS ومقاييس التسارع وأجهزة الاستشعار، متوافقة بشكل خاص مع تطبيقات الواقع المعزز ويمكن أن تجعل التقنية في متناول المستهلك العادي. في السنوات الأخيرة، أصدرت العديد من شركات التقنية واجهات برمجة تطبيقات مثل ARKit من Apple وArore من Google، مما يسهّل تطوير تطبيقات الواقع المعزز للأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل Android وiOS.
على الرغم من أن أنواع البيانات والمستشعرات التي قد يعتمد عليها برنامج واقع معزز معين تختلف من برنامج لآخر، إلا أن الخطوات الأساسية لعملية الواقع المعزز هي:
يتلقى جهاز الواقع المعزز بثًا من محتوى الفيديو من مجال رؤية المستخدم، ويقوم باستشعار البيئة وتتبع الأشياء المادية الموجودة في نطاق الرؤية. قد يشمل ذلك جمع البيانات من مقاييس التسارع أو الجيروسكوبات أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو الليزر إلى جانب بث الفيديو لتتبع موقع المستخدم واتجاهه.
يقوم برنامج الواقع المعزز بمسح هذه البيئة ومعالجتها - وهذا قد يعني الاتصال بالتوأم الرقمي للكائن، وهو نسخة ثلاثية الأبعاد من الكائن المخزن في السحابة. وقد يعني هذا أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكائن المادي. وفي أثناء هذه العملية، يعالج برنامج الواقع المعزز المعلومات التي يتلقاها، ويحدد الكائنات والميزات البيئية التي يمكن تعزيزها. قد يتضمن ذلك أجهزة استشعار على الجسم المادي ترسل البيانات إلى توأم رقمي، أو دمج بيانات التتبع مع معلومات أخرى مثل سعر المنتج أو بيانات دورة حياة المعدات.
يتم عرض المعلومات التي يتم بثها من برنامج الواقع المعزز على جهاز الواقع المعزز، حيث يُطبق المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر على مجال رؤية المستخدم. يتم عرض المعلومات الرقمية بالمنظور والاتجاه الصحيحين، بحيث تظهر للمستخدم كما لو كان الكائن موجودًا فعليًا. يتبع المستخدم تعليمات التفاعل، ويرسل الأوامر من خلال شاشة تعمل باللمس، أو بإيماءات جسدية، أو عن طريق الصوت. يتلقى البرنامج هذه الأوامر ويقوم بإرسالها إلى الكائن الرقمي المتراكب حتى يتمكن المستخدم من معالجته.
إن الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط كلها تقنيات تغير تصور المستخدم للعالم المادي من خلال المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.
يتداخل الواقع المعزز مع المحتوى الرقمي في العالم الحقيقي. باستخدام الواقع المعزز، يظل المستخدمون يرون ويتفاعلون مع بيئاتهم المادية بينما يختبرون معلومات رقمية تكميلية متراكبة في مجال رؤيتهم. يمكن الوصول إلى الواقع المعزز على جهاز محمول من خلال تطبيقات الواقع المعزز أو باستخدام نظارات الواقع المعزز. تشمل الأمثلة ما يلي:
تطبيقات رسم الخرائط بالأجهزة المحمولة التي توفر تجربة واقع معزز مع أسهم اتجاهات وتراكبات أسماء الشوارع، ما يساعد المستخدمين على التنقل في العالم الحقيقي مشياً على الأقدام
Ikea Place، وهو تطبيق يسمح للمستخدمين بوضع الأثاث بشكل افتراضي في منازلهم باستخدام الواقع المعزز
فلاتر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فلاتر Snapchat التي تسمح للمستخدمين بتغيير الصور التي تظهر من خلال كاميرات هواتفهم في الوقت الفعلي
يغمر الواقع الافتراضي المستخدمين في بيئة رقمية، وعادة ما يكون باستخدام سماعة رأس الواقع الافتراضي أو شاشة مثبتة على الرأس أو نظارات الواقع الافتراضي. على عكس الواقع المعزز، يحل الواقع الافتراضي محل العالم المادي تمامًا، ويحيط المستخدمين برؤية 360 درجة لبيئات من إنشاء الكمبيوتر. تشمل الأمثلة ما يلي:
The meta metaverse، عالم الواقع الافتراضي الغامر الرقمي الذي طورته شركة Meta
VR Museum of Fine Art، والذي يسمح للمستخدمين بزيارة معروضات المتاحف الشهيرة من جميع أنحاء العالم افتراضياً
يخلق الواقع المختلط، الذي يمكن اعتباره مصطلحاً شاملاً لبعض الأشكال المتقدمة للواقع المعزز، تجربة يتفاعل فيها المحتوى الرقمي مع العالم الحقيقي، ويمزج بين الأشياء الافتراضية والبيئة المادية. في الواقع المختلط، يمكن للمستخدم التفاعل مع العناصر المادية والافتراضية في وقت واحد. تشمل الأمثلة ما يلي:
ألعاب فيديو الواقع المعزز أو منصات مثل HoloLens من Microsoft التي تسمح للمستخدمين باستخدام أشياء مادية (مثل زجاجة مياه أو قطعة أثاث)
تطبيق للنماذج الأولية والتصميم يمكنه عرض صورة ثلاثية الأبعاد لجسم ما في المكان الذي سيتم وضعه فيه
هناك نوعان أساسيان من الواقع المعزز، القائم على العلامات وبدون علامات. وفي حين أن النوع الأول أقل تكلفة وأكثر سهولة في الوصول إليه، فإن الثاني يوفر تجربة أكثر شمولاً واستغراقًا.
تعمل تطبيقات الواقع المعزز القائم على العلامات على تراكب المحتوى الرقمي على بادئ تشغيل مادي في بيئة العالم الحقيقي. قد يكون بادئ التشغيل هذا عبارة عن رمز QR أو صورة أو علامة مستهدفة أخرى. عندما تكتشف كاميرا الجهاز هذه العلامة، فإنها تقوم ببدء تشغيل تجربة الواقع المعزز المرتبطة بها. نظرا لأنه يمكن الوصول إلى هذا النوع من الواقع المعزز في أي وقت من خلال مجموعة من الأجهزة، فهو نموذج الواقع المعزز الأكثر مرونة.
على النقيض من ذلك، لا يتطلب الواقع المعزز بدون علامات بادئ تشغيل محددًا. يعتمد هذا النوع من الواقع المعزز على مستشعرات الأجهزة، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومقاييس التسارع والكاميرات، لفهم بيئة المستخدم ورسم خرائط لها في الوقت الفعلي. من خلال تحليل البيئة المادية للمستخدم، غالبًا باستخدام الخوارزميات ورؤية الكمبيوتر، تحدد أنظمة الواقع المعزز هذه مكان وضع المحتوى الرقمي، مما يسمح بتجربة أكثر تلقائية وديناميكية.
يمكن أن يوفر الواقع المعزز تجربة تعليمية غامرة للطلاب. قد يتضمن ذلك استكشاف النماذج ثلاثية الأبعاد التفاعلية وعمليات المحاكاة العلمية المضمنة في محيطها المادي.
تدمج ألعاب الواقع المعزز مثل Pokemon GO المخلوقات أو الكائنات الافتراضية في مواقع العالم الحقيقي، مما يخلق تجربة جذابة وتفاعلية.
في مجال الرعاية الصحية، يمكن استخدام الواقع المعزز في التدريب الطبي والتخطيط الجراحي وتعليم المرضى. يستطيع الجراحون إجراء تراكب لبيانات المرضى ونماذج التشريح والإرشادات الجراحية في مجال عملهم في أثناء الإجراءات، ما يؤدي إلى تحسين الدقة ونتائج المرضى.
يمكن استخدام الواقع المعزز في البيئات الصناعية لتدريب العمال، وتقديم تعليمات خطوة بخطوة في أثناء عملية التصنيع، وإنشاء توائم رقمية للمنتجات أو المعدات.
يمكن أن تتداخل تطبيقات العثور على الاتجاهات باستخدام الواقع المعزز مع الاتجاهات ونقاط الاهتمام والمعلومات السياقية في تجربة المستخدم الواقعية، مما يعرض المعلومات بطريقة بديهية.
كان للواقع المعزز تأثير كبير على الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع المنتجات والعلامات التجارية. ومن خلال دمج المحتوى الرقمي مع بيئة التسوق الفعلية، يمكن لتقنية الواقع المعزز تعزيز المشاركة وتخصيص تجربة التسوق، وهو ما يخلق تجربة عملاء متعددة القنوات حقًا.
من خلال التطبيقات التي تدعم الواقع المعزز للأجهزة المحمولة أو شاشات العرض في المتجر، يمكن للمتسوقين تجربة ارتداء الملابس أو الملحقات أو مستحضرات التجميل بشكل افتراضي. ويمكنهم أيضًا تصوّر ديكور المنزل في مساحات معيشتهم - فقد حققت شركة Ikea لبيع الأثاث بالتجزئة نجاحًا خاصًا في تطبيق الواقع المعزز. تدمج هذه التجارب الغامرة بين التسوق عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، مما يسمح للمستهلكين باتخاذ قرارات شراء أكثر ثقة.
يتكامل الواقع المعزز بسلاسة مع قنوات التسوق المختلفة، بما في ذلك المتاجر التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة لتقديم تجارب تسوق متسقة وموحدة عبر نقاط اتصال متعددة. على سبيل المثال، قد يستخدم العميل تطبيق الأجهزة المحمولة لتجربة المكياج قبل زيارة المتجر لإجراء عملية شراء نهائية.
يمكن للواقع المعزز تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير بيئات افتراضية تفاعلية مثل الخرائط ومحددات مواقع المنتجات والمعلومات السياقية المضمنة في مجال رؤية العميل للعالم الحقيقي. قد يستخدم تجار التجزئة الذكاء الاصطناعي لتوجيه العملاء إلى منتجات أو عروض ترويجية محددة داخل المتجر أو يعرضون العروض بناءً على موقع المتسوق، مما يشجع على الاستكشاف داخل المتجر.