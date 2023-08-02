كيف تعمل روبوتات المحادثة على تحسين عمليات الموارد البشرية

يمكن لروبوت المحادثة للموارد البشرية الذي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي فهم الإجراءات والتعريف بها وحتى أتمتتها لدعم المرشحين والموظفين. على سبيل المثال، يمكن لروبوت موارد بشرية ذكي إرشاد الموظفين الجدد خلال عملية الانضمام (Onboarding)، والرد على الأسئلة المتكررة، واقتراح مصادر للتعلّم، ومساعدة الموظفين على طلب الإجازات أو التحقق من رصيد الإجازات المتبقي. كما يمكن لحلول روبوتات المحادثة إرسال تذكيرات، وتنفيذ استطلاعات، وجمع التعليقات لتحسين تجربة الموظفين.

روبوت المحادثة لدعم الموظفين

يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموظفين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فهي تعتمد على البحث الحواري، وتقوم بتحليل كميات كبيرة من الوثائق المؤسسية مثل السياسات الداخلية لتقديم إجابات دقيقة على استفسارات الموظفين. تُتيح روبوتات الموارد البشرية للموظفين تخصيص وقتهم وطاقتهم لأعمال ذات قيمة أعلى.

وفي المهام العامة للموارد البشرية، تُساعد روبوتات المحادثة فرق الموارد البشرية على إدارة الإجازات، وعمليات التوظيف، والمصروفات القابلة للاسترداد، والاتصالات الداخلية. كما تقوم بتوفير معلومات الرواتب والسياسات، مع جمع وتخزين البيانات التي يمكن استرجاعها عند الحاجة. وبدلًا من الاعتماد على استطلاعات مطوّلة، تطلب روبوتات المحادثة ملاحظات مباشرة من الموظفين بشكل استباقي. يتم تدريب الروبوت على طلب التعليقات أثناء التواصل مع الموظفين وتحليل هذه المعلومات. علاوة على ذلك، تقترح حلول الذكاء الاصطناعي الحواري استراتيجيات وحلولًا لتحسين بيئة العمل، مما يعزّز مشاركة الموظفين ويُوفّر رؤى قيمة للمؤسسة.

التوظيف

تُرقمِن روبوتات الموارد البشرية عملية التوظيف من خلال جمع السير الذاتية وفرزها، وتقييم المتقدمين، وتتبع مراحل التوظيف، وتنظيم مواعيد المقابلات، وتقديم خطط نمو وظيفية مخصصة للموظفين، وجمع التعليقات. تقوم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بجمع بيانات المتقدّمين وتوفير رؤى ذات صلة استنادًا إلى تفاعل مخصص والأسئلة المتكررة، مما يرفع من جودة عمليات التوظيف الشاملة.