أكاديمية الذكاء الاصطناعي
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امرأة تقف في القاعة تنظر إلى يسارها
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل توظيف وتطوير المواهب

لا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغيّر الطريقة التي تزاول بها الشركات أعمالها. ومع ذلك، على عكس معظم التقنيات الجديدة التي تركز في المقام الأول على ما يمكن للآلات القيام به، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يركز على تعزيز القدرات البشرية. إنه حلم أصبح حقيقة لقادة الموارد البشرية الذين يتطلعون إلى تنمية مؤسساتهم من خلال توظيف أفضل المواهب والاستثمار فيها.

في هذه الحلقة التي تقدمها أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرّف على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات على تنمية المواهب والموارد البشرية من خلال تحسين العمليات ومهام سير العمل، ثم استخدم دليلنا الإرشادي لتطبيق ما تعلمته على أرض الواقع.
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مشاهدة (8:16)
ما الذي ستتعلمه
  • كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخفض تكاليف التوظيف وتقليل الوقت اللازم للتوظيف
  • كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في بناء قوى عاملة أكثر مهارة من خلال مساعدة الموظفين على تنمية مهاراتهم القيّمة
  • كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجارب الموظفين
لقد بدأنا أخيرًا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحويل هذا التحدي إلى فرص. والفرص متاحة ليس فقط لملء المقاعد، ولكن للتأكد من أن كل مقعد يفي بوعده الحقيقي. Kim Morick الرائد العالمي في مجال الموارد البشرية القائم على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول ®IBM Consulting
تنزيل الدليل الإرشادي ما الإجراءات التي يجب اتخاذها

اطّلع على دليلنا العملي حول كيفية البدء في تنمية الموارد البشرية والمواهب لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي لجعل أعمالك أكثر كفاءة، وزيادة مستويات الإنتاجية، وتعزيز الابتكار.

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ماذا لو استطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة المؤسسة على إظهار تعاطف وإنسانية أكبر، من خلال تحرير الموظفين للتركيز على المهام الأكثر أهمية؟
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الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

توقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتجربة علمية وابدأ في استخدامه كموّلد للقيمة. تعرّف على كيفية تعزيز أداء عملياتك في مجال تقنية المعلومات من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

تعرّف على كيفية تحقيق الشركات الرائدة فيما يخص العمليات المالية أقصى استفادة من إنفاقهم على تطوير التقنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على معارف مهمة ورؤية أكبر لعملياتهم.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال التسويق

تعرّف على كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع جهودها التسويقية قدمًا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

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الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

نظرًا للتطور المتسارع للعمليات التجارية، يجب على التطبيقات الداعمة أن تواكبها بشكل متزامن. تعرّف على كيفية تسريع العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونزّل الدليل الإرشادي للبدء.

المسار 1: الأساسيات الإستراتيجية
تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
من الإصدار التجريبي إلى الإنتاج: زيادة عائد الاستثمار من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول إعدادك للامتثال للوائح

تعرّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي في ضمان إدارة جهود الذكاء الاصطناعي لمؤسستك بشكل مسؤول وأخلاقي. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لمساعدتك في إعداد مؤسستك للوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة.
حدد حالة استخدام الذكاء الاصطناعي المناسبة لعملك

لتحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، يعد اختيار حالة الاستخدام المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. تعرّف على أهم الاعتبارات وما الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحالية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في ذلك الأمر.
مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي للأعمال

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى قطاع الأعمال.
كن من منشئي القيمة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

استمع إلى النهج المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي—وكيف يمكن لمنصة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام الخاصة بك أن تعزز قيمة الأعمال بشكل ملحوظ.
المسار 2: عناصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات
اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام في مؤسستك

الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات.

لماذا تعد نماذج الأساس نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي

تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة للاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لعمل تحليل عميق.
الثقة والشفافية والحكومة في عصر الذكاء الاصطناعي

استكشف المشكلات التالية مثل الهلوسة والتحيز والمخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعرّف على مدى إسهام تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحكومته في بناء وتعزيز الثقة. ثم طبّق النظرية عمليًا من خلال دليلنا الإرشادي.

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