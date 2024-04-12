لا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغيّر الطريقة التي تزاول بها الشركات أعمالها. ومع ذلك، على عكس معظم التقنيات الجديدة التي تركز في المقام الأول على ما يمكن للآلات القيام به، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يركز على تعزيز القدرات البشرية. إنه حلم أصبح حقيقة لقادة الموارد البشرية الذين يتطلعون إلى تنمية مؤسساتهم من خلال توظيف أفضل المواهب والاستثمار فيها.



في هذه الحلقة التي تقدمها أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرّف على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات على تنمية المواهب والموارد البشرية من خلال تحسين العمليات ومهام سير العمل، ثم استخدم دليلنا الإرشادي لتطبيق ما تعلمته على أرض الواقع.