الذكاء الاصطناعي الحواري لخدمة العملاء

تستخدم فرق خدمة العملاء التقنية لتحسين الاتصالات وتقديم الدعم في الوقت الفعلي للعملاء على مدار الساعة. وهي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحليل اللغة البشرية وإنشاء استجابات شبيهة بالاستجابات البشرية. من خلال هذه التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمراكز الاتصال التخلص من الاستفسارات البسيطة وحل المشكلات، ما يؤدي إلى توفير تجربة أفضل للعملاء.

يُعَد الذكاء الاصطناعي الحواري جزءًا من التوجه المتزايد نحو خدمة العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.1 بحلول عام 2027، يتوقع المسؤولون التنفيذيون تحوُّلًا كبيرًا نحو الأتمتة المستقلة بالكامل، وفقًا لتقرير IBM Institute for Business Value. يتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع زيادة بنسبة 53% في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الخدمة الذاتية المخصصة للعملاء، وتحسُّن بنسبة 47% في حل المكالمات الذاتية بحلول عام 2027.

يمكن أن تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي الحواري هذه روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين ومساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل هذه القدرات، يمكن للوكلاء البشريين التركيز على الاستفسارات الأكثر تعقيدًا والسماح للذكاء الاصطناعي الحواري بالتعامل مع استفسارات العملاء الروتينية2. وهذه السرعة يمكن أن تعزز التفاعلات مع العملاء وتساعد فرق خدمة العملاء على العمل بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.