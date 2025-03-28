إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمة مدعومة بالتعاطف

Cora+ هي منصة تفاعلية متعددة القنوات، وهي تصل بأمان إلى بيانات هائلة من مصادر متعددة، بما في ذلك المنتجات والخدمات والمعلومات المصرفية. يعزز هذا الوصول الموسع إلى البيانات حل تزويد العملاء بالمعرفة الشاملة التي يسهل الوصول إليها، ما يبسط عملية الحصول على المساعدة.

بفضل نظام IBM watsonx Assistant والمبني على IBM Cloud، يوفر Cora+ تفاعلات متطورة تشبه التفاعل البشري للعملاء عبر موقع NatWest الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به. ولإنشاء هذا الحل المحدث، انضمت فرق الأعمال والتكنولوجيا في NatWest إلى موظفي IBM Client Engineering لبناء إثبات أولي للمفهوم، والذي تم تحويله لاحقاً إلى الإنتاج الكامل.

تتخطى Cora+ قدرات سابقتها، فهي لا تقتصر على توفير الوصول إلى المعلومات فحسب—بل تتعلق أيضًا بفهم العملاء. فعلى سبيل المثال، عندما كان يطرح سؤال على Cora، كانت المنصة توجه المستخدم مسبقًا إلى المواقع أو المحتوى الحالي الذي يتناول الموضوع المحدد. ولكن باستخدام تقنية الجيل المعزز للاسترجاع (RAG)، يمكن ل Cora+ أخذ أسئلة اللغة الطبيعية التي يطرحها المستخدمون والإجابة عليها بشكل استباقي داخل الدردشة—دون الحاجة إلى مزيد من البحث.

أدركتNatWest أيضًا ضرورة إعطاء الأولوية لدقة هذه الإجابات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي وملاءمتها، لأن المعلومات غير الصحيحة قد تقوض الثقة بسرعة وتؤثر على العلاقات مع العملاء. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تعاون البنك مع IBM لإنشاء حواجز حماية الحوكمة القوية التي تركز على الشفافية والثقة والدقة في نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي.