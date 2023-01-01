عزز من إضفاء الطابع الشخصي على عملائك من عملاء الخدمات المالية التجارية والمؤسسية مع تمكين الموظفين. خذ لحظة لملء أداة تقدير ROl أدناه وشاهد كيف يمكن لمصرفك أن يكمل خدمة العملاء الحالية مع IBM watsonx Assistant.