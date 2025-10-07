من التنسيق إلى النتائج: مهام سير عمل جديدة قائمة على الوكلاء ووكلاء متخصصون في IBM® watsonx Orchestrate

تنتقل المؤسسات في مختلَف الصناعات من مرحلة التجربة إلى عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث لا يكتفي الوكلاء الأذكياء بالاستجابة للطلبات، بل يفكرون ويتعاونون ويتخذون الإجراءات لتحقيق نتائج فعلية.

يسعدنا اليوم الإعلان عن ميزات جديدة في IBM watsonx Orchestrate تأخذ الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى المستوى التالي:

تمكِّن Agentic Workflows المطورين من بناء تدفقات معيارية وقابلة لإعادة الاستخدام، تربط بين عدة وكلاء وأدوات بشكل متسق وموثوق به، ما يُلغي الحاجة إلى الاعتماد على البرامج النصية الهشة التي تنهار عند توسيع النطاق.

يمكِّن تكامل Langflow مع watsonx Orchestrate المطورين من مواصلة بناء الوكلاء والتدفقات باستخدام أداة إنشاء مرئية بالسحب والوضع.

تعمل ميزة Agent Governance and Observability على تحويل تقييم الوكلاء إلى تجربة قابلية ملاحظة كاملة، بدءًا من مرحلة ما قبل النشر وحتى الإنتاج.

لإثراء كتالوجنا الحالي من الوكلاء الجاهزين في الموارد البشرية والمشتريات والمبيعات، نطلق وكلاء جاهزين جُدُدًا للقطاع المالي وسلسلة التوريد، ليقدِّموا خبرة صناعية متعمقة ومسرِّعات لحل تحديات الأعمال الشائعة.

يساعد وكلاء خدمة العملاء الجاهزون العملاء على حل مشكلاتهم بسرعة وبدقة عبر الهاتف أو الدردشة أو الرسائل النصية.

تمكِّن هذه الابتكارات المؤسسات من التحرك بسرعة وثقة، عبر تنسيق وكلاء أذكياء يتمتعون بالقدرة على التكيف والمساءلة.