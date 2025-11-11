حصدت IBM watsonx Orchestrate جائزة Red Dot Design لعام 2025 تقديرًا لتميزها في تصميم الذكاء الاصطناعي للمؤسساتًا،

كرّمت لجنة تحكيم Red Dot فريق التصميم في IBM تقديرًا لعمله الرائد في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير والتدقيق، والجاهزة للتبني الفعلي داخل المؤسسات.
تُمكّن IBM watsonx Orchestrate المؤسسات من بناء ونشر وكلاء للذكاء الاصطناعي يعملون وفق مبادئ الحوكمة والمساءلة والوضوح، ما يشكل خطوة حاسمة نحو توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بأمان وفاعلية في بيئات الأعمال.
ركز فريق التصميم في IBM على 3 مبادئ رئيسية:
- الثقة والحوكمة: ضمان أن يكون سلوك الوكلاء في الذكاء الاصطناعي قابلاً للشرح والمراجعة والتدقيق بما يتيح لقادة المؤسسات الموافقة على عمليات النشر بثقة تامة.
- بناء الوكلاء، وليس مجرد التلقين بالأوامر: توفير إطار عمل لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي القابلين لإعادة الاستخدام بالقدرات، مما يتيح للمصممين اختبار الأداء وتنقيحه وتحسينه.
- الوضوح في الأنظمة المعقدة: تحويل العمليات المؤسسية المعقدة، مثل التنسيق، والامتثال، والتسليم بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر، إلى واجهات بديهية وشفافة وقابلة للاستخدام.
يضع هذا النهج شركة IBM watsonx Orchestrate كقائد في تصميم الذكاء الاصطناعي المسؤول، إذ يعمل على رأب الفجوة بين الابتكار والثقة في حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات. يعكس تكريم Red Dot ثمرة التعاون عبر مجموعة IBM العالمية، بما في ذلك فرق التصميم، وإدارة المنتجات، والتطوير، والمبيعات التقنية، والتسويق، والحوكمة، بالإضافة إلى ملاحظات العملاء الأوائل الذين ساهموا في بلورة watsonx Orchestrate ليغدو منتجًا قويًا ومسؤولاً.