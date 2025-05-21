يساعد Agent Builder في ™IBM® watsonx Orchestrate على إطلاق العنان لإمكانات إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون كتابة تعليمات برمجية. يمكنك بسهولة إنشاء وكلاء يمكنهم الرد على الأسئلة المتعلقة بمحتوى مؤسستك والعمل في الأنظمة التي تستخدمها بالفعل. ادمج وكلاءك معًا للحصول على نتائج أفضل مع تقديم تجارب مستخدمين موحدة ووضع حواجز حماية للمساعدة على ضمان الأداء المتوقع لوكلائك.