Agent Builder

استمتع بإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي واختبارهم ونشرهم عبر تجربة فائقة بدون تعليمات برمجية

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رسم توضيحي يُظهر مخططًا انسيابيًا لعملية بحث عن وظيفة.

طوّر وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك بكل سهولة

يساعد Agent Builder في ™IBM® watsonx Orchestrate على إطلاق العنان لإمكانات إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون كتابة تعليمات برمجية. يمكنك بسهولة إنشاء وكلاء يمكنهم الرد على الأسئلة المتعلقة بمحتوى مؤسستك والعمل في الأنظمة التي تستخدمها بالفعل. ادمج وكلاءك معًا للحصول على نتائج أفضل مع تقديم تجارب مستخدمين موحدة ووضع حواجز حماية للمساعدة على ضمان الأداء المتوقع لوكلائك.

طريقة العمل

يستخدم Agent Builder إطار عمل بسيطًا لتسهيل عملية إنشاء وإعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي. خصص وكلاءك بالمعرفة والأدوات والإرشادات للتحكم في طريقة عملهم. ادمج وكلاء ومساعدي الجهات الخارجية مع وكلاء Orchestrate الأصليين في مكان واحد، ما يتيح التعاون عبر مؤسستك بأكملها.
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القدرات

زود وكلاءك بالمعرفة 

انشر أنظمة متعددة الوكلاء بأقل جهد في عملية الإعداد. يدير Orchestrate عملية التخطيط والتوجيه عبر الوكلاء والأدوات حتى لا تضطر إلى فعل ذلك بنفسك.
زود وكلاءك بالأدوات التي يحتاجون إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة

عزِّز مجموعات أدوات وكلائك من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التطبيقات والأدوات التي يحتاجون إليها لإنجاز أعمالهم.
وطد التعاون بين الوكلاء عبر مؤسستك

انشر أنظمة متعددة الوكلاء بأقل جهد في عملية الإعداد. يدير Watsonx Orchestrate™عملية التخطيط والتوجيه عبر الوكلاء والأدوات حتى لا تضطر إلى فعل ذلك بنفسك.
تحكم في أداء وكلائك

قدم إرشادات لوكلائك لمعرفة مدى الاستجابة، ومعرفة الأدوات والمعلومات التي ينبغي استخدامها في سيناريوهات مختلفة.
زود وكلاءك بالمعرفة 

انشر أنظمة متعددة الوكلاء بأقل جهد في عملية الإعداد. يدير Orchestrate عملية التخطيط والتوجيه عبر الوكلاء والأدوات حتى لا تضطر إلى فعل ذلك بنفسك.
زود وكلاءك بالأدوات التي يحتاجون إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة

عزِّز مجموعات أدوات وكلائك من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التطبيقات والأدوات التي يحتاجون إليها لإنجاز أعمالهم.
وطد التعاون بين الوكلاء عبر مؤسستك

انشر أنظمة متعددة الوكلاء بأقل جهد في عملية الإعداد. يدير Watsonx Orchestrate™عملية التخطيط والتوجيه عبر الوكلاء والأدوات حتى لا تضطر إلى فعل ذلك بنفسك.
تحكم في أداء وكلائك

قدم إرشادات لوكلائك لمعرفة مدى الاستجابة، ومعرفة الأدوات والمعلومات التي ينبغي استخدامها في سيناريوهات مختلفة.
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