تمكَّن من إضافة أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك إلى IBM watsonx Orchestrate.
انضم إلى النظام البنائي المتنامي للوكلاء واستفِد من سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية المتطوّر باستمرار. أنشئ وكلاءك المتخصصين واعرضهم في watsonx Orchestrate Agent Catalog للوصول إلى قاعدة عملاء واسعة وزيادة مصادر الإيرادات. سواء أكنت تطوِّر على منصة watsonx Orchestrate أم على منصتك الخاصة، فإننا نوفر الأدوات والدعم لمساعدتك على النجاح.
التكامل مع الوكلاء الذين تم إنشاؤهم باستخدام أي إطار عمل، بما في ذلك LangChain و LangGraph و CrewAI وإطارات العمل المخصصة.
تمكين وكلائك من العمل مع وكلاء متخصصين آخرين.
استفِد من ميزات المؤسسات التي يوفرها IBM watsonx Orchestrate لتحقيق الأمان والحوكمة وقابلية التوسع.
تقليل تعقيد التكامل باستخدام بروتوكولات ومواصفات معيارية موحدة.
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