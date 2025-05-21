حوّل التعقيد إلى وضوح وبسّط سير العمل من خلال التعاون المستند إلى الذكاء الاصطناعي
استخدم الأدوات الأنسب للمهمة في كل مرة. بفضل التعاون متعدد الوكلاء، يمكنك الاستفادة من الخبرات عبر المجالات في تجربة موحدة. ومن خلال إنشاء نظام بنائي يتعاون فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي بسلاسة، فإنك تمكّن فرقك من العمل بذكاء وكفاءة أكبر.
يعمل التنسيق متعدد الوكلاء في watsonx Orchestrate على تحويل العمل من خلال توحيد الوكلاء المخصصين والوكلاء الخارجيين المطورين مسبقًا في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. فهو يحدد الأدوات والوكلاء اللازمين لإكمال المهام المعقدة بشكل تلقائي، ما يعزز الإنتاجية ويحقق النتائج بشكل أسرع.
يتيح watsonx Orchestrate، المدعوم بنماذج لغوية كبرى مضبوطة بدقة بما في ذلك ™IBM® Granite، التعاون بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، والأدوات مثل Workday و Microsoft Outlook و Salesforce و Slack، والأفراد باستخدام التفكير والتخطيط الذكي. فهو يمكّن الفرق. من أتمتة مهام سير العمل المعقدة وتوجيه المستخدمين بذكاء إلى الأداة المناسبة أو وكيل الذكاء الاصطناعي أو الخبير البشري.
ويُمكّن محركه الفائق وكلاء الذكاء الاصطناعي من فهم الطلبات والتعاون بشكل استباقي وتلقائي في بيانات وعمليات عملك للحفاظ على سير العمل بكفاءة. تجمع واجهة محادثة واحدة وسهلة الاستخدام التفاعلات والمعارف، ما يقلل من التعقيد ويجعل العمل أكثر كفاءة.
يمكنك التكامل بسهولة مع أكثر من 80 تطبيقًا رائدًا للمؤسسات مثل Salesforce و Microsoft و SAP واستخدام إطار العمل مفتوح المصدر الذي تفضله مثل Crew AI و LangGraph و Llama Index.
سرّع مهام سير العمل، وقلل من الأعطال، وعزز الإنتاجية. تُمكّن هذه الكفاءة الشركات من تحقيق نتائج أسرع وعائد استثمار أعلى.
يؤدي توحيد الوكلاء المخصصين المطورين مسبقًا إلى إنشاء تجربة سلسة وتعزيز تكامل سير العمل وتبسيط الإدارة والعمليات.
قابل للنشر على الفور، سواء كنت بحاجة إليه على سحابة واحدة، أو عدة سحابات، أو في البيئات المحلية، أو في مزيج من البيئتين.
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