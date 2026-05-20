يمنح IBM watsonx Orchestrate فِرق التطوير عدة مسارات لبناء الوكلاء وإدخالهم إلى بيئة الإنتاج.يمكن إنشاء الوكلاء بأسلوب منخفض الكود أو بكود احترافي باستخدام مجموعة أدوات تطوير الوكلاء (ADK). يستفيد هؤلاء الوكلاء من مجموعة غنية من خيارات الاستدلال، مثل ReAct وFlows وCollaborators وغيرها. يمكن للمطورين أيضًا استيراد وكلاء LangGraph الحاليين لديهم مباشرةً، والاستفادة فورًا من الحوكمة والأمان وإمكانات قابلية الملاحظة من فئة المؤسسات اللازمة لتشغيلهم على نطاق واسع.