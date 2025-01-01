Your مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد رقمي that automates tasks, simplifies سير العمل, and frees your time for what truly matters.
IBM watsonx Orchestrate يمكن نشره كحل SaaS مُدار بالكامل أو حل محلي.
اختر بين watsonx Orchestrate على كتالوج IBM Cloud Catalogue أو AWS
ينشر محلياً والاختيار من بين طُرز الاشتراك أو الترخيص الدائم.
الحد الأقصى لمساعدي الذكاء الاصطناعي لكل مثيل
10
30
الإصدارات المنشورة لكل مساعد
10 إصدارات
50 إصداراً
حد مهلة الجلسة
24 ساعة (1 يوم واحد)
168 ساعة (7 أيام)
الصناعات الرائدة في البرمجة اللغوية العصبية (معالجة اللغة الطبيعية)
الإجراءات القائمة على المهارة
البحث التحادثي
جمع المعلومات الذكي
الإجراءات الموجهة بالذكاء الاصطناعي
ماجستير في القانون الأساسي
خدمات اتخاذ القرار
سير العمل الأتمتة
معالجة المستندات
بناء الذكاء الاصطناعي التوليدي الأتمتة
منشئ تدفق المهارات
منشئ المهارات المخصصة
أكثر من 1500 مهارة مبنية مسبقاً
40+ التطبيق التكامل التطبيق التكامل
الاحتفاظ ببيانات التحليلات
30 يوماً
30 يوماً
التحليلات مع تحديد المشاكل، وتصدير سجلات المحادثة
لكل موضوع تحليل فشل الإنجاز، التحليلات التحليلات التجارية في الوقت الحقيقي
النية والتعرف على الكيانات
التصحيح التلقائي
التوضيح، الاستطرادات والاستطرادات
watsonx Orchestrate متاح كخيار SaaS على كل من IBM Cloud وخدمات Amazon Web Services.
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إن أداة إنشاء الأتمتة الموحدة هي أداة تسمح للفرق ببناء الأتمتة بسرعة, وتغليفها كمهارات وتوسيع نطاق الاستثمارات التي قاموا بها بالفعل في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف الأتمتة داخل watsonx Orchestrate ووضعها للعمل عبر مجموعة أدواتهم. وبالاستفادة من سير العمل والقرارات ومعالجة المستندات وأنظمة التكامل وأتمتة العمليات الآلية، يمكن للمستخدمين تسريع وقت التطوير ووقت المعالجة والوقت المناسب للعمليات الآلية. يمكن للمستخدمين أيضًا الجمع بين الأنظمة الداخلية وأدوات الطرف الثالث والمهارات المعدة مسبقًا لإنجاز عدد لا نهائي من التضمين في أعمالهم.
تنفيذ القرارات
القدرة على نمذجة قرارات العمل وإدارتها في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. من خلال التكامل مع قدرات المحادثة watsonx Orchestrate، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النظام بكفاءة أكبر، واستدعاء محركات القرار، والحصول على الرؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.
عمليات تنفيذ نشاط سير العمل
القدرة على إنشاء مهام سير العمل وتنفيذها من خلال أتمتة المهام المتكررة أو المستندة إلى القواعد أو المهام اليدوية. تتضمن المعلومات التكنولوجية تصميم سلسلة من المهام أو العمليات المترابطة وتنفيذها وتحسينها ضمن مجموعة من المهام أو العمليات المترابطة. تشمل الفوائد تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء وتسريع إنجاز المهام.
معالجة المستندات
القدرة على معالجة المستندات من خلال الأتمتة مثل استخراج المعلومات وتفسير المحتوى وتنظيم البيانات من مختلف أنواع المستندات.
تعرف على المزيد عن استوديو المهارات.
IBM مساعد منشئ المساعد هو أداة مرئية تساعدك على إنشاء وتخصيص ونشر مساعد افتراضي ذكي، يُعرف أيضًا باسم روبوت المحادثة دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يوفر نظام المعلومات التكنولوجية واجهة برمجية لإنشاء تجربة محادثة والتكامل مع الأنظمة الخارجية وإدارة مساعد افتراضي. تعرف على المزيد
لن يستهلك المستخدمون الذين يقومون ببناء مساعدي الذكاء الاصطناعي مهاراتهم لأننا نريد تشجيع الفرق على بناء مساعدي الذكاء الاصطناعي واستهلاك الموارد فقط بمجرد تحقيق قيمة حقيقية. نحن نعتقد أن مساعدي الذكاء الاصطناعي الاصطناعي لديهم القدرة على إحداث ثورة في طريقة عمل الشركات، ونريد إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى هذه التقنية بحيث يمكن لجميع الشركات الاستفادة منها. من خلال جعل مقاعد الباني مجاناً، نزيل الحاجز المالي الذي قد يمنع بعض الشركات من تجربة مساعدي الذكاء الاصطناعي.