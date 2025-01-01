الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء
الجمع بين أفضل التقنيات وخبرة الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة عملاء استثنائية.
اكتشف watsonx Assistant استراتيجية الذكاء الاصطناعي من الخبراء
فقاعات كلام تشير إلى محادثات متعددة مع خدمة العملاء
عملاؤك لا يريدون الدردشة فحسب

بل يريدون أفعالًا وإجابات عن أسئلتهم.

لا أحد يريد التواصل مع الدعم، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تزيد تجربة خدمة العملاء السيئة من تفاقم المشكلة. ولهذا السبب، لم يَعُد الدعم الاستثنائي مجرد أولوية، بل أصبح ضرورة. يتوقع عملاؤك منك تقديم تجارب أسرع وأكثر ذكاء وتخصيصًا، بغض النظر عمّا إذا كانوا يتصلون هاتفيًا أو يقومون بزيارة موقع إلكتروني أو يستخدمون تطبيقًا. تعمل شركة IBM على تعزيز قدرات العملاء والموظفين على حدٍ سواء من خلال استراتيجية وتقنية الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً والمؤتمتة والمدمجة في مهام سير عمل خدمة العملاء الأساسية. يمكنك تحسين دعم العملاء لديك وزيادة إنتاجية الوكلاء مع إعطاء الأولوية للتخصيص وأمن البيانات، مما يؤدي إلى عملاء أكثر سعادة وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.
تسخير الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء
ما الجديد:
إعداد التقارير
تنزيل دراسة Forrester TEI 2023
بودكاست AI in Action
إنقاذ الناس من الصراخ "نموذج تمثيلي"
كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء مساعدو الذكاء الاصطناعي المصممون لمهام سير عمل خدمة العملاء

يمكنك الاستجابة بشكل أسرع، وأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط الخدمة الذاتية باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي من IBM المصممين لتلبية احتياجات مؤسستك. من خلال مساعد watsonx Assistant واستوديو watsonx.ai مفتوح المصدر الخاص بنا، يمكنك استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك وعمليات التكامل المبنية مسبقاً للاتصال بأفضل أدوات خدمة العملاء، بما في ذلك Salesforce وZendesk.

تحويل استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى عائد استثمار حقيقي

لقد حان الوقت للانتقال من مرحلة التشغيل التجريبي إلى مرحلة الإنتاج، وأصبح من الضروري إيجاد شريك ذي تجربة في نجاح الذكاء الاصطناعي. يمكنك تصميم وتوسيع نطاق وتسريع الوقت المناسب للقيمة للذكاء الاصطناعي من خلال النهج العلمي القائم على الأدلة الذي تتبعه الشركة الاستشارية العالمية الكبرى الوحيدة في العالم التي تعمل من داخل شركة تقنية. استخدم استثماراتك التقنية الحالية لتوسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي وتحويل مراكز الاتصال إلى مراكز تدر أرباحاً.

 استخدم بيانات المؤسسة لتخصيص الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، حيثما كان

للحصول على ميزة تنافسية، يجب على القادة الاستفادة من البيانات المملوكة الحالية من مؤسستهم. حيث تم تصميم IBM watsonx.governance لمساعدتك على توجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك وإدارتها ومراقبتها. يمكنك دمج البيانات بشكل آمن من جميع أنحاء عملك في منصة Salesforce أو أي منصة ذكاء اصطناعي أخرى من اختيارك لتوفير خدمة عملاء لا مثيل لها.

مكّن وكلاءك وأشعِر عملاءَك بالرضا باستراتيجية ذكاء اصطناعي مصممة خصوصًا لتناسب أعمالك من خلال IBM Consulting وwatsonx Assistant.
حالات استخدام خدمة العملاء
تعزيز خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم استفسارات العملاء المعقدة، وتمكّن الخدمة الذاتية للعملاء، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحواري عبر كل القنوات ونقاط الاتصال ونشرها مع إمكانية التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية.
تحويل مركز الاتصال لديك باستخدام المساعدة الصوتية

يمكن للمساعد الصوتي الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إدارة تفاعلات مركز الاتصال المتكررة عبر الهاتف، مما يحسِّن من احتواء المتصلين وإسعادهم وزيادة كفاءة مركز الاتصال.
تعزيز قدرات وكلائك من خلال الرؤى وتحسين جودة المحادثة

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي إذ يقوم بأتمتة الطلبات المتكررة التي تستهلك وقتًا ثمينًا ويساعد الوكلاء على حل مشكلات العملاء المعقدة.
دراسات حالة الارتقاء بالمحادثة

من خلال تعزيز الرضا عن بعض الإجابات بنسبة 150% تقريبًا، أنشأت NatWest Group وIBM منصة Cora+، وهي منصة تفاعل متعددة القنوات تصل بأمان إلى بيانات هائلة من مصادر متعددة لخلق تجارب أفضل للعملاء باستخدام مساعد watsonx Assistant.

 اقرأ المزيد القضاء على البيانات المنعزلة لتقديم خدمات أفضل للمدينة

الجمع بين البيانات والقدرات من 6 وكالات في "روبوت محادثة متعدد" واحد - كيف قامت مدينة هلسنكي وشركة IBM معًا ببناء تجارب أسرع وأكثر مرونة للمواطنين.

 اقرأ المزيد منصة واحدة، مصدر واحد للحقيقة، شركة IBM واحدة

تقليل وقت حل المشكلات بنسبة 26% - كيفية توحيد جهود كل من Salesforce وwatsonx Assistant لتوحيد تجارب عملاء وشركاء وموظفي IBM.

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