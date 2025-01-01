بل يريدون أفعالًا وإجابات عن أسئلتهم.
لا أحد يريد التواصل مع الدعم، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تزيد تجربة خدمة العملاء السيئة من تفاقم المشكلة. ولهذا السبب، لم يَعُد الدعم الاستثنائي مجرد أولوية، بل أصبح ضرورة. يتوقع عملاؤك منك تقديم تجارب أسرع وأكثر ذكاء وتخصيصًا، بغض النظر عمّا إذا كانوا يتصلون هاتفيًا أو يقومون بزيارة موقع إلكتروني أو يستخدمون تطبيقًا. تعمل شركة IBM على تعزيز قدرات العملاء والموظفين على حدٍ سواء من خلال استراتيجية وتقنية الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً والمؤتمتة والمدمجة في مهام سير عمل خدمة العملاء الأساسية. يمكنك تحسين دعم العملاء لديك وزيادة إنتاجية الوكلاء مع إعطاء الأولوية للتخصيص وأمن البيانات، مما يؤدي إلى عملاء أكثر سعادة وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.
يمكنك الاستجابة بشكل أسرع، وأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط الخدمة الذاتية باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي من IBM المصممين لتلبية احتياجات مؤسستك. من خلال مساعد watsonx Assistant واستوديو watsonx.ai مفتوح المصدر الخاص بنا، يمكنك استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك وعمليات التكامل المبنية مسبقاً للاتصال بأفضل أدوات خدمة العملاء، بما في ذلك Salesforce وZendesk.
لقد حان الوقت للانتقال من مرحلة التشغيل التجريبي إلى مرحلة الإنتاج، وأصبح من الضروري إيجاد شريك ذي تجربة في نجاح الذكاء الاصطناعي. يمكنك تصميم وتوسيع نطاق وتسريع الوقت المناسب للقيمة للذكاء الاصطناعي من خلال النهج العلمي القائم على الأدلة الذي تتبعه الشركة الاستشارية العالمية الكبرى الوحيدة في العالم التي تعمل من داخل شركة تقنية. استخدم استثماراتك التقنية الحالية لتوسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي وتحويل مراكز الاتصال إلى مراكز تدر أرباحاً.
للحصول على ميزة تنافسية، يجب على القادة الاستفادة من البيانات المملوكة الحالية من مؤسستهم. حيث تم تصميم IBM watsonx.governance لمساعدتك على توجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك وإدارتها ومراقبتها. يمكنك دمج البيانات بشكل آمن من جميع أنحاء عملك في منصة Salesforce أو أي منصة ذكاء اصطناعي أخرى من اختيارك لتوفير خدمة عملاء لا مثيل لها.
يمكنك تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم استفسارات العملاء المعقدة، وتمكّن الخدمة الذاتية للعملاء، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحواري عبر كل القنوات ونقاط الاتصال ونشرها مع إمكانية التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية.
يمكن للمساعد الصوتي الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إدارة تفاعلات مركز الاتصال المتكررة عبر الهاتف، مما يحسِّن من احتواء المتصلين وإسعادهم وزيادة كفاءة مركز الاتصال.
وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي إذ يقوم بأتمتة الطلبات المتكررة التي تستهلك وقتًا ثمينًا ويساعد الوكلاء على حل مشكلات العملاء المعقدة.
من خلال تعزيز الرضا عن بعض الإجابات بنسبة 150% تقريبًا، أنشأت NatWest Group وIBM منصة Cora+، وهي منصة تفاعل متعددة القنوات تصل بأمان إلى بيانات هائلة من مصادر متعددة لخلق تجارب أفضل للعملاء باستخدام مساعد watsonx Assistant.
الجمع بين البيانات والقدرات من 6 وكالات في "روبوت محادثة متعدد" واحد - كيف قامت مدينة هلسنكي وشركة IBM معًا ببناء تجارب أسرع وأكثر مرونة للمواطنين.
تقليل وقت حل المشكلات بنسبة 26% - كيفية توحيد جهود كل من Salesforce وwatsonx Assistant لتوحيد تجارب عملاء وشركاء وموظفي IBM.