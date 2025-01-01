بل يريدون أفعالًا وإجابات عن أسئلتهم.

لا أحد يريد التواصل مع الدعم، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تزيد تجربة خدمة العملاء السيئة من تفاقم المشكلة. ولهذا السبب، لم يَعُد الدعم الاستثنائي مجرد أولوية، بل أصبح ضرورة. يتوقع عملاؤك منك تقديم تجارب أسرع وأكثر ذكاء وتخصيصًا، بغض النظر عمّا إذا كانوا يتصلون هاتفيًا أو يقومون بزيارة موقع إلكتروني أو يستخدمون تطبيقًا. تعمل شركة IBM على تعزيز قدرات العملاء والموظفين على حدٍ سواء من خلال استراتيجية وتقنية الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً والمؤتمتة والمدمجة في مهام سير عمل خدمة العملاء الأساسية. يمكنك تحسين دعم العملاء لديك وزيادة إنتاجية الوكلاء مع إعطاء الأولوية للتخصيص وأمن البيانات، مما يؤدي إلى عملاء أكثر سعادة وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.