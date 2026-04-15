تطوير ذكاء اصطناعي وكيل موثوق لدعم صحة الأمهات على نطاق واسع

توفر MyLÚA Health دعمًا موثوقًا
لصحة الأمهات متوافقًا مع الثقافة
باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من IBM
لا تزال نتائج الأمهات الصحية في الولايات المتحدة غير عادلة إلى حد كبير، حيث تتأثر المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات—وخاصة النساء من ذوي البشرة السمراء والسكان الأصليين—بشكل متفاوت بالمضاعفات والوفيات المرتبطة بالحمل. يمكن الوقاية من أكثر من 80% من حالات الوفاة المرتبطة بالحمل.1 ساعد تعريف مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لإمكانية الوقاية—وهي حالات الوفاة التي يمكن تجنبها بتغييرات معقولة في العوامل المتعلقة بالمريض ومقدم الرعاية والمنشأة والنظام والمجتمع1—على صقل رؤية MyLÚA Health التأسيسية.
يتطلب تحسين النتائج وصول خدمات دعم موثوقة إلى العائلات خارج العيادات. وقد أدى هذا الاقتناع إلى إطلاق منصة LÚA، وهي منصة لصحة الأمهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتقديم إرشادات قائمة على الأدلة ومتناغمة ثقافيًا طوال فترة الحمل وخلال السنة الأولى بعد الولادة، بما في ذلك اللحظات الحرجة بين المواعيد. "كل أم تستحق الدعم الذي يتفهم حالتها—وليس فقط مخططها الطبي. صُممت منصة LÚA لتلبية احتياجات العائلات في أي مرحلة كانوا، وذلك من خلال تقديم إرشادات تعكس ثقافتهم ولغتهم وتجاربهم الحياتية،" حسب قول J'Vanay Santos-Fabian، MBA، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في MyLÚA Health.
لتطبيق هذه الرؤية على نطاق واسع، كانت MyLÚA Health بحاجة إلى منصة جاهزة للمؤسسة توفر إجابات متسقة، وتخصص الدعم بتفهم ومراعاة للسياق، وتحمي المعلومات الصحية الحساسة، وتربط المستخدمين بالخطوات التالية مثل المتابعات، والتذكيرات، والموارد المحلية.
تعاونت MyLÚA مع IBM لتصميم واختبار ونشر منصتها متعددة الوكلاء لدعم صحة الأمهات والمدعومة من IBM watsonx.ai®، و IBM watsonx Orchestrate®، وIBM Cloud® وIBM Cloud Code Engine. الهدف: تقديم دعم متفهم ومدرك للسياق يمكنه فهم احتياجات المستخدمين وتلبيتها في أي مرحلة كانوا، واتخاذ الإجراءات—بأمان وعلى نطاق واسع.
توفر IBM watsonx.ai بيئة نماذج محكومة ومزودة بإمكانات متعددة اللغات وممارسات ذكاء اصطناعي مسؤول مناسبة للاستخدام في مجال الرعاية الصحية. تنسق IBM watsonx Orchestrate العمل بين الوكلاء المتخصصين عبر المجالات العاطفية والجسدية والاجتماعية، ما يحول نوايا المستخدم إلى إجراءات مكتملة مثل المتابعات، والتذكيرات، وتوفير الموارد، والملخصات. تدعم البنية، المنشورة على IBM Cloud باستخدام IBM Cloud Code Engine (مع FastAPI وPostgres وRedis)، توسيع نطاق أحمال التشغيل في البيئات الخاضعة للوائح التنظيمية بشكل آمن. وبعد اختبار قبول المستخدم على نطاق واسع، نُشر الوكلاء وأصبحت المنصة متاحة في متجر تطبيقات Apple App Store ومتجر Google Play.
في مرحلة التحقق المبكر، حقق نموذج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط والذي ينتظر الحصول على براءة اختراع من MyLÚA دقة تزيد على 90% في رصد خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل—أي قبل أشهر من طرق الفحص التقليدية. كانت مؤشرات الثقة مشجعة بالمثل: قالت 79% من الأمهات إنهن يشعرن بالراحة في مشاركة المعلومات الصحية الحساسة من خلال المنصة. وكانت مؤشرات التفاعل مشجعة بالمثل: 48% من المشاركات أكملن أنشطة العافية الاستباقية و44% حصلن على تعليم خاص بكل مرحلة من مراحل الحمل.
بالنسبة إلى فرق الرعاية ومؤسسات صحة الأمهات، أظهرت الاختبارات التجريبية المبكرة إمكانية رصد الإشارات المبكرة—حيث أكملت 64% من الأمهات تقييمات المخاطر الصحية—مع تقليل العبء الإداري من خلال تقديم ملخصات منظمة لتفاعلات الأعضاء تساعد الدول ومنسقي خدمات الرعاية على قضاء وقت أطول في تقديم الدعم المباشر. كما يدعم تصميم المنصة الذي يحافظ على الخصوصية الحوكمة وقابلية التوسع على مستوى الرعاية الصحية لأن معلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية المحمية لا تُرسل إلى النماذج اللغوية الكبرى.
اليوم، أصبحت منصة MyLÚA متعددة الوكلاء متوفرة، ما يوسِّع نطاق الوصول إلى خدمات دعم صحة الأمهات من خلال إرشادات متعددة اللغات ومتوافقة ثقافيًا خلال فترة الحمل والسنة الأولى بعد الولادة. لا يقتصر دور LÚA على الإجابة عن الأسئلة، بل يشمل تنفيذ إجراءات الدعم مثل المتابعات الآلية، والتذكيرات، وتوفير الموارد، لمساعدة العائلات على الحصول على المساعدة في الوقت المناسب بين المواعيد. يقول Michael Conward، حاصل على درجة الدكتوراه، المدير التقني (CTO) والمؤسس المشارك في MyLÚA Health: "لقد أنشأنا LÚA لضمان عدم اضطرار أي امرأة إلى التعامل مع فترة الحمل أو رعاية ما بعد الولادة بمفردها. تتيح التقنيات لنا إمكانية تقديم دعم استباقي ومتعاطف على نطاق واسع—دعم يعكس احتياجات الآباء والأمهات والمستفيدات من دعم الحمل وما بعد الولادة."
بالنسبة إلى فرق الرعاية ومؤسسات الرعاية الصحية للأمهات، تحول المنصة المحادثات إلى معارف وملخصات عملية يمكن أن تقلل من الجهد اليدوي وتدعم عددًا أكبر من الحالات. ويمكن أن تتوسع المنصة، بفضل تصميمها المعياري، مع زيادة الطلب والاندماج في البرامج القائمة على مقدم الخدمة والدافع وجهة العمل والبرامج المجتمعية.
من خلال دمج التصميم المتمحور حول الإنسان مع الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الخير، تساعد MyLÚA Health وIBM على سد الفجوات في مجال رعاية الأمهات، وتعزيز الثقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى دعم فائق الجودة—ما يوفر مستقبلاً أكثر عدلاً وتفهمًا للنساء والعائلات.
MyLÚA Health هي منصة مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل ومبنية على IBM watsonx تقدم دعمًا شخصيًا ومتعدد اللغات لصحة الأمهات. يحدد إطار عمل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع أنماط المخاطر المبكرة من مدخلات البيانات المتنوعة، محولاً الإشارات العاطفية والجسدية والاجتماعية إلى معارف قابلة للتنفيذ للأمهات وفرق الرعاية والمؤسسات الصحية.
1مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. الوقاية من وفيات الأمهات. آخر تعديل في 24 سبتمبر 2024. https://www.cdc.gov/maternal-mortality/preventing-pregnancy-related-deaths/index.html#cdc_program_profile_program_impact-what-factors-contribute-to-pregnancy-related-deaths
