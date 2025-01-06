ما المقصود بقاعدة بيانات Milvus؟

تقوم قواعد بيانات المتجهات بتخزين مجموعات البيانات وإدارتها في شكل متجهات. إذ يمكن أن تساعد المؤسسات على إدارة البيانات غير المنظمة، وهي ضرورية لجهود الذكاء الاصطناعي المتقدم (AI) والتعلم الآلي (ML).

المتجهات هي مصفوفات من الأرقام التي تمثل مفاهيم وعناصر معقدة، مثل الكلمات والصور.

تشكل البيانات غير المنظمة - مثل النصوص والفيديو والصوت - جزءًا كبيرًا من بيانات المؤسسة اليوم، ولكن قواعد البيانات التقليدية غالبًا ما تكون غير مناسبة لتنظيم هذه البيانات وإدارتها.

يمكن للمؤسسات تغذية هذه البيانات بنماذج تضمين التعلّم العميق المتخصصة، والتي تُخرج تمثيلات متجهة تسمى ”التضمينات“. على سبيل المثال، يمكن تمثيل كلمة ”cat" (قطة) بالمتجه [0.2، -0.4، 0.7]، بينما يمكن تمثيل كلمة ”dog" (كلب) بالمتجه [0.6، 0.1، 0.5].

يؤدي تحويل البيانات إلى متجهات إلى تمكين المؤسسات من تخزين أنواع مختلفة من البيانات غير المنظمة بتنسيق مشترك في قاعدة بيانات متجهات واحدة.

تساعد المتجهات أيضًا المؤسسات على إطلاق قيمة هذه البيانات للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تجسد المتجهات العلاقات الدلالية بين العناصر، ما يتيح المعالجة الفعالة من خلال النماذج اللغوية الكبيرة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعتمد معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة اليوم على المتجهات لأغراض التدريب وإنشاء المحتوى.

ومثل قواعد بيانات المتجهات الأخرى، توفر Milvus للمؤسسات طريقة لإدارة متجهات التضمين وتنظيمها. جعلت قاعدة بيانات المتجهات Milvus ذات التخزين القابل للتوسع بدرجة كبيرة وقدرات البحث الفعالة في المتجهات من قاعدة بيانات المتجهات خيارًا شائعًا للتوليد المعزز للاسترجاع (RAG) وأنظمة التوصيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى.