الذكاء الاصطناعي Emerging technology
8 أغسطس 2025

 

 

ما المقصود بمحرك بحث الذكاء الاصطناعي؟

محرك بحث الذكاء الاصطناعي هو أداة بحث مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) والنماذج اللغوية الكبرى (LLMs).

على عكس محركات البحث التقليدية التي تركز على الفهرسة القائمة على الكلمات الرئيسية، تعمل محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحليل السياق والقصد ودلالات الاستعلامات لتقديم نتائج مخصصة وذات صلة عالية. فهي تفسر إدخال المستخدم بطريقة حوارية، ولا تكتفي بمطابقة الكلمات الرئيسية البسيطة لتحليل الأنماط وتقديم ردود مخصصة.

محركات بحث الذكاء الاصطناعي مصممة للتعامل مع الاستعلامات المعقدة وأسئلة المتابعة والمهام التي تتطلب فهمًا أعمق للسياق. يمكن لإمكاناتها ومزاياها البحثية معالجة كل من البيانات المنظمة وغير المنظمة، ما يعني أنه يمكن استخدامها لدعم مجموعة كبيرة من التطبيقات.

مقارنة بين محركات البحث التقليدية ومحركات بحث الذكاء الاصطناعي

اعتمدت محركات البحث التقليدية على الفهرسة المستندة إلى الكلمات الرئيسية لمطابقة استعلامات المستخدم مع النتائج ذات الصلة. وفي حين أن هذا النهج قابل للتوسع وفعال في عمليات البحث المباشرة، فإن له عيوب. فالنتائج قد تكون عامة في كثير من الأحيان، والتخصيص يكون ضئيلاً. كما قد لا تتمكن محركات البحث التقليدية من معالجة البيانات غير المنظمة أو التعامل مع الاستعلامات الحوارية المعقدة.

في المقابل، تستخدم محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي خوارزميات متقدمة لتحليل السياق والقصد والدلالات. فهي تتمكن من تقديم نتائج عالية الجودة باستخدام تقنيات مثل تضمين المتجهات (أي تحويل البيانات مثل النصوص أو الصور إلى مصفوفات رقمية لاستخدامها في التعلم الآلي). كما أنها تستخدم البحث الدلالي (الذي يفهم المعنى، وليس فقط الكلمات الرئيسية). يجعل هذا النظام محركات بحث الذكاء الاصطناعي أكثر ملاءمة للاستعلامات الدقيقة وأسئلة المتابعة وبيئات البيانات الديناميكية.

تدمج محركات البحث التقليدية الآن لمحات من الذكاء الاصطناعي والتي تقدم ملخصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للنتائج الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تتغير طبيعة تحسين محركات البحث (SEO). بدلاً من التركيز فقط على كثافة الكلمات المفتاحية وإستراتيجيات الروابط الخلفية، يجب على صناع المحتوى الآن التفكير في كيفية تفسير نماذج الذكاء الاصطناعي للسياق والملاءمة وقصد المستخدم.

ما أهمية محركات بحث الذكاء الاصطناعي؟

يمكن لمحركات بحث الذكاء الاصطناعي تحسين تجربة البحث من خلال ما يلي:

  • تعزيز تجربة المستخدم: فهي تقلل الوقت والجهد اللازمين للعثور على المعلومات ذات الصلة من خلال تقديم نتائج دقيقة ومخصصة.
  • التعامل مع الاستعلامات المعقدة: إمكانات تفسير الاستعلامات الدقيقة أو متعددة الطبقات تجعلها لا غنى عنها بالنسبة إلى المستخدمين الذين يبحثون عن إجابات مفصلة.
  • معالجة مجموعة البيانات الكبيرة: تتميز بقدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات، ما يجعلها مهمة في مجالات مثل الرعاية الصحية والقطاع المالي والبيع بالتجزئة.
  • توفير معارف في الوقت الفعلي: من خلال معالجة البيانات في الوقت الفعلي، فإنها تتيح للشركات صناعة القرار بشكل أسرع.
  • تفضيل الأتمتة: تدعم الأتمتة في مهام سير العمل، مثل الدمج مع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو الوكلاء الافتراضيين.

المزايا الرئيسية لمحركات بحث الذكاء الاصطناعي

تعمل محركات بحث الذكاء الاصطناعي على الجمع بين التعلم الآلي المتقدم ومعالجة اللغة الطبيعية وأنظمة استرجاع المعلومات. وتشمل عناصرها الأساسية ما يلي:

تمثيلات المتجهات والبحث الدلالي

تستخدم محركات بحث الذكاء الاصطناعي تضمينات المتجهات لتمثيل البيانات دلاليًا. تحول هذه التضمينات النصوص أو الصور أو غيرها من أنواع الإدخال إلى متجهات عالية الأبعاد ترمز للعلاقات بين المفاهيم. يتيح هذا النظام إمكانية البحث الدلالي، حيث تتطابق الخوارزمية مع الاستعلامات ليس فقط بالكلمات الرئيسية ولكن بمعناها المفاهيمي.

تساعد خوارزميات أقرب جار (NNA) على تحديد النتائج الأكثر صلة استنادًا إلى القرب في مساحة المتجهات هذه. تسمح هذه الأساليب لمحركات بحث الذكاء الاصطناعي بالبحث في مجموعات البيانات الضخمة بكفاءة، والعثور على الأنماط والروابط التي قد يكون من المستحيل العثور عليها باستخدام تقنيات الفهرسة التقليدية.

نماذج المحولات والنماذج اللغوية الكبرى

محركات بحث الذكاء الاصطناعي الحديثة مدعومة بنماذج محولات مثل GPT (المحولات التوليدية المدربة مسبقًا) وBERT (تمثيلات التشفير ثنائي الاتجاهات من المحولات). تحلل هذه النماذج جملاً أو عبارات كاملة في وقت واحد، بدلاً من كلمة واحدة في كل مرة. تسمح لهم هذه الطريقة بفهم السياق والعلاقات بين الكلمات بشكل أكثر فاعلية وتقديم ردود دقيقة ومخصصة.

التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)

ومن بين التطورات الرئيسية في محركات بحث الذكاء الاصطناعي دمج التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). يجمع التوليد المعزز بالاسترجاع بين الإمكانات التوليدية للنماذج اللغوية الكبرى وقواعد المعرفة الخارجية أو مصادر البيانات في الوقت الفعلي. عند إرسال استعلام، يسترجع النظام المستندات أو نقاط البيانات ذات الصلة، والتي يُجرى بعد ذلك تلخيصها في ردود متماسكة ودقيقة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الفهرسة الموزعة والتحسين الموزع

محركات بحث الذكاء الاصطناعي مصممة للتعامل مع كميات هائلة من البيانات بكفاءة. ولإنجاز هذه المهمة، يستخدمون أنظمة الفهرسة الموزعة، التي تنظم المعلومات بحيث يسهل العثور عليها بسرعة. تجمع هذه الأنظمة بين الأساليب التقليدية، مثل الفهرسة المقلوبة (إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية)، مع التقنيات الحديثة، مثل البحث المستند إلى المتجهات (الذي يركز على فهم المعنى الكامن وراء البيانات).

ولتسريع عمليات البحث، تستخدم محركات بحث الذكاء الاصطناعي أساليب التحسين مثل الخوارزميات المتقدمة والتخزين المؤقت، الذي يخزن المعلومات التي يتكرر الوصول إليها مؤقتًا لاسترجاعها بشكل أسرع.

التحديثات في الوقت الفعلي

تتكامل محركات بحث الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومصادر البيانات الخارجية لتوفير تحديثات في الوقت الفعلي. تُعد هذه الإمكانات مفيدة للتطبيقات التي تتطلب معلومات ديناميكية ومحدثة، مثل الأسواق المالية أو توقعات الطقس. تتضمن عملية التكامل توصيل الواجهة الخلفية لمحرك البحث بأنظمة خارجية لاستخدام البيانات بسلاسة.

ما استخدامات محركات بحث الذكاء الاصطناعي؟

محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي أدوات متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في المجالات وحالات الاستخدام المختلفة.

البحث في الويب

تعمل محركات بحث الذكاء الاصطناعي على تعزيز عمليات البحث التقليدية على الويب. وهي مثالية للمستخدمين الذين يريدون ردودًا مفصلة وملائمة للسياق وليس قائمة روابط بسيطة. وقد تكون مفيدة لأسئلة المتابعة أو الاستعلامات متعددة الطبقات أو عند استكشاف مواضيع غير مألوفة.

التجارة الإلكترونية

في مجال التجارة الإلكترونية، يمكن لمحركات بحث الذكاء الاصطناعي تحليل سلوك المستخدم وتفضيلاته وسجل الشراء لتقديم نتائج مخصصة. تلجأ الشركات إلى محركات بحث الذكاء الاصطناعي عندما تحتاج إلى تحسين تجربة التسوق، أو زيادة المبيعات من خلال التخصيص، أو التعامل مع كميات كبيرة من استعلامات البحث بكفاءة.

دعم العملاء

تعمل محركات بحث الذكاء الاصطناعي على تشغيل روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين، ما يتيح للشركات أتمتة مهام سير العمل لدعم العملاء. يمكن لهذه الأدوات الرد على الاستفسارات الشائعة وحل المشكلات وتصعيد المشكلات المعقدة إلى الوكلاء البشريين عند الضرورة.

الرعاية الصحية

في مجال الرعاية الصحية، قد تساعد محركات بحث الذكاء الاصطناعي المتخصصين من خلال استرجاع الأبحاث الطبية ذات الصلة أو سجلات المرضى أو المعلومات التشخيصية بسرعة ودقة. ويمكنها دعم اختصاصيي الرعاية الصحية من خلال تحسين الوصول إلى كميات هائلة من البيانات غير المنظمة، مثل الأوراق البحثية أو المستندات أو دراسات الحالة.

حلول المؤسسات

قد تستخدم بعض المؤسسات مزايا الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة المعلومات الداخلية. وهي مفيدة بشكل خاص في الشركات التي لديها مجموعات بيانات كبيرة وغير مركزية يحتاج الموظفون إلى الوصول إليها بسرعة للحصول على معلومات محددة.

أمثلة على محركات بحث الذكاء الاصطناعي

تتضمن بعض أفضل محركات بحث الذكاء الاصطناعي ما يلي:

  • IBM Watson® Discovery: يعمل على تسريع قرارات وعمليات الأعمال بصفته محرك بحث فائق الإمكانات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ومصممًا للاستخدام المؤسسي. توفر هذه الأداة إمكانات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي المتقدمة.
  • Google AI (البحث باستخدام Gemini): يدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في بحث Google، ويوفر ملخصات من إنشاء الذكاء الاصطناعي ومزايا بحثية محسّنة مع وضع الذكاء الاصطناعي.
  • Microsoft Copilot (المعروف سابقًا باسم Bing AI): يجمع بين نماذج OpenAI اللغوية الكبرى ومنصة بحث Microsoft لتقديم نتائج حوارية ومساعد ذكاء اصطناعي مدمج.
  • بحث ChatGPT من OpenAI: يجمع بين البحث التقليدي على الويب مع الردود في الوقت الفعلي وملخصات اللغة الطبيعية.
  • Perplexity AI: يُستخدم لاستعلامات البحث التي تعتمد على الأبحاث المكثفة وسير عمل الأتمتة.
  • Claude Search من Anthropic: يركّز على الردود الدقيقة واللغوية الطبيعية واللمحات من الذكاء الاصطناعي.
  • You.com: أداة ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص تركز على الخصوصية وتجمع بين وظائف الدردشة والبحث والوظائف الشبيهة بالتطبيقات.

مزايا محركات بحث الذكاء الاصطناعي

تتضمن مزايا محركات بحث الذكاء الاصطناعي ما يلي:

تحسين الدقة

تقدم محركات بحث الذكاء الاصطناعي نتائج أكثر دقة من خلال فهم السياق والقصد من الاستعلامات.

تحسين الكفاءة

يقضي المستخدمون وقتًا أقل في البحث بين النتائج غير ذات الصلة.

التجارب المخصصة

التوصيات والردود مصممة وفقًا للتفضيلات والسلوكيات الشخصية.

قابلية التوسع

يمكن لمحركات بحث الذكاء الاصطناعي التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة والتوسع مع نمو البيانات.

تحديات محركات بحث الذكاء الاصطناعي وعيوبها

  • جودة البيانات وعدم دقتها: يمكن أن تؤدي البيانات ذات الجودة الرديئة أو البيانات القديمة إلى نتائج غير دقيقة. قد تصاب النماذج بالهلوسة، ما يعني أنها تقدم بثقة ردودًا خاطئة أو مضللة.
  • التحيز: قد تنتقل التحيزات الموجودة في بيانات التدريب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يؤثر في النزاهة والشمولية.
  • التكلفة: يمكن أن يكون تنفيذ الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصيانتها مكلفًا، خاصةً بالنسبة إلى الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة.
  • مشكلات الخصوصية: يتطلب التعامل مع البيانات الحساسة اتخاذ تدابير أمنية صارمة لحماية خصوصية المستخدمين.

تسهم مواصلة التطورات في شفافية الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وتدريب النماذج في معالجة العديد من هذه العيوب. فمع ظهور التقنيات، يُعد التعاون بين الأطراف المعنية أمرًا أساسيًا لتطوير محركات بحث أكثر دقة وإنصافًا ومراعاة للخصوصية في مجال الذكاء الاصطناعي.

الموارد

توقعات ®Gartner لعام 2024: مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في مستخدمي التحليلات

احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
مستودع البيانات الهجين المفتوح للذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
مفاضل البيانات

استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
إدارة البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع

تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
كيفية مواءمة إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتحليلات بنجاح

تمكَّن من ربط استراتيجية البيانات والتحليلات بأهداف العمل من خلال هذه الخطوات الأربع الأساسية.
التغلب على انخفاض معدلات التبني لاتخاذ قرارات ذكية

ألقِ نظرة أعمق على أسباب استمرار تحديات ذكاء الأعمال وما تعنيه للمستخدمين في جميع أنحاء المؤسسة.
أدوات التحليلات والحلول ذات الصلة بها

لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

 استكشف حلول التحليلات
خدمات الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات

استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.

 اكتشف خدمات التحليلات
IBM Cognos Analytics

تعرَّف على Cognos Analytics 12.0، رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات.

 استكشف Cognos Analytics
اتخِذ الخطوة التالية

لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

