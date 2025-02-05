ما المقصود بتكامل واجهة برمجة التطبيقات؟

واجهة برمجة التطبيقات (API) هي مجموعة من القواعد أو البروتوكولات التي تُمكّن التطبيقات البرمجية من التواصل مع بعضها لتبادل البيانات والمزايا والوظائف. يمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات في عمليات التكامل البسيطة، مثل تمكين متاجر التجارة الإلكترونية من التواصل مع أنظمة الدفع مثل PayPal، أو تمكين المدونات من سحب وتضمين منشورات من مواقع التواصل الاجتماعي.

في الأنظمة المؤسسية، يمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات لدمج المنصات والأنظمة وسير العمل الأكبر والأكثر أهمية، مثل تمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي بين قواعد البيانات المؤسسية المختلفة أو ربط التطبيقات المستقلة لإنشاء عمليات أعمال مؤتمتة.

تتطلب عمليات التكامل من نقطة إلى نقطة التقليدية—والتي تتمثل في ربط الأنظمة أو التطبيقات مباشرةً باستخدام البرمجة المخصصة—قدرًا كبيرًا من أعمال الإعداد والصيانة. وغالبًا ما تكون غير مناسبة للعديد من البيئات الحديثة التي تعتمد على مئات أو آلاف التطبيقات الموزعة عبر بُنى تكنولوجيا المعلومات الموزعة.

يوفر تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) حلاً أكثر كفاءة. من خلال عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات، يمكن للمؤسسات استخدام واجهات برمجة التطبيقات لعرض تدفقات التكامل ودمج التطبيقات والمنصات والأنظمة بغض النظر عن مكان وجودها—وهو أمر بالغ الأهمية في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.