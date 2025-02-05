ما المقصود بتكامل واجهة برمجة التطبيقات؟

يشير تكامل واجهة برمجة التطبيقات إلى استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لعرض تدفقات التكامل وربط التطبيقات البرمجية والأنظمة وسير العمل في المؤسسات لتبادل البيانات والخدمات.
واجهة برمجة التطبيقات (API) هي مجموعة من القواعد أو البروتوكولات التي تُمكّن التطبيقات البرمجية من التواصل مع بعضها لتبادل البيانات والمزايا والوظائف. يمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات في عمليات التكامل البسيطة، مثل تمكين متاجر التجارة الإلكترونية من التواصل مع أنظمة الدفع مثل PayPal، أو تمكين المدونات من سحب وتضمين منشورات من مواقع التواصل الاجتماعي.
في الأنظمة المؤسسية، يمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات لدمج المنصات والأنظمة وسير العمل الأكبر والأكثر أهمية، مثل تمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي بين قواعد البيانات المؤسسية المختلفة أو ربط التطبيقات المستقلة لإنشاء عمليات أعمال مؤتمتة.
تتطلب عمليات التكامل من نقطة إلى نقطة التقليدية—والتي تتمثل في ربط الأنظمة أو التطبيقات مباشرةً باستخدام البرمجة المخصصة—قدرًا كبيرًا من أعمال الإعداد والصيانة. وغالبًا ما تكون غير مناسبة للعديد من البيئات الحديثة التي تعتمد على مئات أو آلاف التطبيقات الموزعة عبر بُنى تكنولوجيا المعلومات الموزعة.
يوفر تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) حلاً أكثر كفاءة. من خلال عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات، يمكن للمؤسسات استخدام واجهات برمجة التطبيقات لعرض تدفقات التكامل ودمج التطبيقات والمنصات والأنظمة بغض النظر عن مكان وجودها—وهو أمر بالغ الأهمية في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
تدعم عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات أدوات التكامل المهمة مثل حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS) وتؤدي دورًا محوريًا في التحديث والتحول الرقمي لبُنى تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات. يتطلب التحديث نهجًا مرنًا يمكن أن يدعم الأنظمة الجديدة والحالية؛ وتوفر عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات هذا النهج من خلال تمكين المؤسسات من تحديث واجهات جميع الأنظمة المؤسسية.
التحديث لا يحدث بين عشية وضحاها. وبينما تعمل المؤسسات على تحديث أجزاء مختلفة من بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها لتحفيز الابتكار، يجب أن تتمكن من دمج البيانات والخدمات والعمليات من الأنظمة الجديدة والموجودة عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات. تتيح عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات إمكانية فصل واجهة التكامل عن التطبيق نفسه، ما يساعد المؤسسات على الابتكار والحفاظ على مرونتها من دون انتظار تحديث الأنظمة نفسها بالكامل.
تُعد عملية تكامل واجهة برمجة التطبيقات وعملية إدارة واجهة برمجة التطبيقات عمليتين مختلفتين ولكنهما متكاملتان ولكل منهما أهداف ومنهجيات مختلفة. يمكن أن تسهل ممارسات إدارة واجهة برمجة التطبيقات الفعالة عملية تكامل واجهة برمجة التطبيقات.
تتعلق عملية تكامل واجهة برمجة التطبيقات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات لعرض تدفقات التكامل وربط التطبيقات وأنظمة الأعمال والعمليات والبيانات.
إدارة واجهات برمجة التطبيقات هي مجموعة واسعة من الممارسات والأدوات التي تتعامل مع واجهات برمجة التطبيقات كفئة من فئات الأصول المستقلة بذاتها وتعالج كامل دورة حياة إدارة واجهات برمجة التطبيقات. وهي عملية قابلة للتوسع تهدف إلى إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها ونشرها—ومشاركتها والتحكم في الوصول إليها وتتبع استخدامها وتطبيق سياسات الأمان—داخل البيئة المؤسسية وبيئة السحابة المتعددة .
تمنح إدارة واجهات برمجة التطبيقات الناجحة المؤسسات مزيدًا من التحكم في واجهات برمجة التطبيقات لديها. وتعمل على تعزيز وتبسيط توثيق واجهة برمجة التطبيقات وأمن واجهة برمجة التطبيقات واكتشاف واجهة برمجة التطبيقات، وتساعد المؤسسات على تجنب فوضى البنية التحتية والتكرار، وتعزز كفاءة واجهة برمجة التطبيقات. بشكل عام، تساعد على إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل وتعزيز فهم المؤسسة لواجهات برمجة التطبيقات الموجودة وكيفية استخدامها، وكل ذلك يساعد على تكامل واجهات برمجة التطبيقات.
يمكن أن تساعد عملية إدارة واجهة برمجة التطبيقات الفعالة على ضمان استفادة المؤسسات من عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات بشكل كامل، وإعادة استخدام العناصر وأصول البيانات كلما أمكن.إذا كانت هناك واجهات برمجة تطبيقات موجودة يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات التكامل، فيمكن للمؤسسات تجنب الحاجة إلى إنشاء واجهات برمجة تطبيقات مخصصة.
يساعد تكامل واجهات برمجة التطبيقات المؤسسات على تحقيق العديد من النتائج الحاسمة:
تعتمد قيمة أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على وصول الذكاء الاصطناعي إلى البيانات. تحد البيانات المنعزلة في الأقسام المختلفة عبر المؤسسة أو البيانات القديمة أو غير المتسقة من إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي. يساعد تكامل مصادر البيانات وتطبيقات الأعمال لإنشاء مجموعات بيانات شاملة الشركات على الضبط الدقيق لنماذج الذكاء الاصطناعي واستخلاص معارف ذكاء اصطناعي أفضل.
لم تعد مسؤولية الابتكار حكرًا على فرق تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات، بل أصبحت فرق العمل والتقنيون يُمنحون مزيدًا من الاستقلالية ويُطلب منهم تعزيز الابتكار من خلال مهام التكامل.
ونظرًا إلى أن الفرق الأقل تخصصًا أصبحت تؤدي عددًا أكبر من مهام التكامل، يزداد خطر الانتشار العشوائي وانعدام الكفاءة ومشكلات الأمن أو الحوكمة. يساعد تكامل واجهات برمجة التطبيقات وحلول منصة التكامل كخدمة على تعزيز ديمقراطية البيانات وتمكين الموظفين غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من أداء مهام التكامل (من خلال الاستعانة بالأدوات منخفضة التعليمات البرمجية وعديمة التعليمات البرمجية) مع تقليل المخاطر.
العديد من المؤسسات لديها أنظمة وعمليات محليّة (تضم مجموعة من البيانات القيّمة) تشكل أساس بنية تكنولوجيا المعلومات لديها ولا يمكن استبدالها بسهولة. لكن هذه الأنظمة غير مصممة للتفاعل مع التطبيقات وعمليات الأتمتة الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي. يساعد تكامل واجهات برمجة التطبيقات المؤسسات على إطالة عمر الأنظمة التقليدية التي كانت ستواجه صعوبة في التعامل مع البُنى في الوقت الفعلي.
بدلاً من الاعتماد على الإصلاحات المخصصة التي غالبًا ما تزيد من التعقيد والتكلفة، يوفر تكامل واجهات برمجة التطبيقات حلاً يُمكّن المؤسسات من ربط الأنظمة الأساسية وعمليات الأعمال المعتمدة عليها، باستخدام التقنيات الجديدة.
يتيح تكامل واجهات برمجة التطبيقات للمؤسسات إمكانية ربط الخدمات والتطبيقات الجديدة بأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وغيرها من الأنظمة. وغالبًا ما تُنشر هذه الأنظمة في بيئات مختلفة بها أنظمة إدارة متنوعة ويعتمد نجاح جميع الأنظمة على مزامنة البيانات بينها.
على سبيل المثال، قد يكون لدى المؤسسة أنظمة محلية لتخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وإدارة سلاسل التوريد التي تحتاج إلى تبادل البيانات باستخدام حل برمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وتطبيق لدعم العملاء على السحابة. يساعد تكامل واجهات برمجة التطبيقات على سد الفجوة بين هذه الأنظمة المختلفة.
توجد العديد من الطرق التي تُستخدم بها واجهات برمجة التطبيقات لإجراء عمليات التكامل. ومن الأمثلة الشائعة عليها ما يلي:
تعتمد المؤسسات على تكامل واجهات برمجة التطبيقات من أجل تبسيط وأتمتة سير العمل عبر أنظمة البرامج المؤسسية. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات استخدام واجهات برمجة التطبيقات لدمج برمجيات الأعمال التي تتعقب مستويات المخزون مع البرمجيات التي تتعقب الطلبات الواردة لجعل البيانات الأساسية أكثر وضوحًا للأطراف المعنية.
تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات بشكل شائع لدمج برمجيات إدارة علاقات العملاء مع غيرها من الأنظمة المؤسسية مثل أدوات تخطيط الموارد المؤسسية. يُمكِّن تكامل واجهات برمجة التطبيقات الشركات من مزامنة هذه الأدوات بحيث يمكن نقل البيانات فيما بينها، ما يؤدي إلى إنشاء مصدر واحد لبيانات متسقة ودقيقة.
تستخدم المؤسسات واجهات برمجة التطبيقات لإجراء التكامل عبر بيئات الحوسبة السحابية والبيئات المحلية المختلفة. تعمل عمليات تكامل الخدمات السحابية على تمكين نقل البيانات عبر البيئات والمناطق الجغرافية، ما يساعد المؤسسات على إنشاء مهام سير العمل الأكثر قيمة وإزالة صوامع البيانات.
يواجه المستخدمون هذه الأنواع من عمليات التكامل (غالبًا من دون علم) في كل من بيئات الأعمال وغيرها. تستخدم تطبيقات مثل Slack واجهات برمجة التطبيقات لدمج برمجيات الأعمال الأخرى التي يستخدمها الموظفون للتعاون في المنصات.
على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين دمج برنامج مشاركة ملفات قائم على السحابة في تطبيق مراسلة يتيح تحميل الملفات ومشاركتها من دون مغادرة التطبيق. وبفضل عمليات التكامل هذه، لن يضطر الموظفون إلى الخروج من تطبيقات المراسلة للعمل على جوانب أخرى من عمليات الأعمال.
يمكن تصنيف واجهات برمجة التطبيقات حسب حالة الاستخدام، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالبيانات، وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل، وواجهات برمجة التطبيقات عن بُعد، وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالويب. اليوم، معظم واجهات برمجة التطبيقات هي من نوع واجهات برمجة تطبيقات الويب.
واجهات برمجة التطبيقات على الويب هي نوع من واجهات برمجة التطبيقات عن بُعد (بمعنى أن واجهة برمجة التطبيقات تستخدم بروتوكولات لمعالجة الموارد الخارجية) تعرض بيانات التطبيقات ووظائفها عبر الإنترنت باستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP).
واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة هي واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة المصدر يمكن للمستخدمين الوصول إليها باستخدام بروتوكول HTTP. وتُعرف أيضًا باسم واجهات برمجة التطبيقات العامة، وقد حددت هذه الواجهات نقاط نهاية لواجهات برمجة التطبيقات وتنسيقات الطلبات والاستجابة.
تربط واجهات برمجة تطبيقات الشركاء بين شركاء الأعمال الإستراتيجيين. عادةً ما يصل المطورون إلى واجهات برمجة التطبيقات هذه في وضع الخدمة الذاتية من خلال بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات العامة. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليهم إكمال عملية التأهيل والحصول على بيانات اعتماد تسجيل الدخول للوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات الشركاء.
تظل واجهات برمجة التطبيقات الداخلية أو الخاصة مخفية عن المستخدمين الخارجيين. ولا تتوفر واجهات برمجة التطبيقات الخاصة هذه للمستخدمين خارج الشركة. بدلاً من ذلك، تستخدمها المؤسسات لتحسين الإنتاجية والتواصل بين فرق التطوير الداخلية المختلفة.
تجمع واجهات برمجة التطبيقات المركبة بين عدة واجهات برمجة تطبيقات مخصصة للخدمات أو البيانات. وهي تُمكّن المبرمجين من الوصول إلى العديد من نقاط النهاية في استدعاء واحد. تُعد واجهات برمجة التطبيقات المركبة مفيدة في بنية الخدمات المصغرة حيث قد يتطلب تنفيذ مهمة واحدة الحصول على معلومات من عدة مصادر.
في لغة البرمجة، "البروتوكول" هو نظام من القواعد التي تحدد معايير عمل برنامج أو تطبيق معين. تتضمن بروتوكولات وأنماط ولغات واجهة برمجة التطبيقات الشائعة ما يلي:
واجهة برمجة التطبيقات REST (وتسمى أيضًا واجهة برمجة التطبيقات RESTful أو واجهة برمجة تطبيقات الويب RESTful) وهي نوع من واجهة برمجة تطبيقات مخصصة لخدمات الويب تتوافق مع مبادئ تصميم نمط بنية نقل الحالة التمثيلية (REST). تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات REST بشكل شائع في عمليات التكامل.
تستخدم واجهات برمجة التطبيقات REST طلبات HTTP مثل GET وPUT وHEAD وDELETE للتفاعل مع الموارد. تتيح واجهات REST البيانات في شكل موارد، مع تمثيل كل مورد بمعرف موارد فريد (URI). يطلب العملاء موردًا ما عن طريق تقديم معرف URI الخاص به.
واجهات برمجة التطبيقات REST هي واجهات عديمة الحالة—فهي لا تحفظ بيانات العميل بين الطلبات. من الممكن إنشاء واجهات برمجة التطبيقات RESTful باستخدام بروتوكولات SOAP، لكن الخبراء عادةً ما ينظرون إلى المعيارين على أنهما مواصفات متعارضة.
بروتوكول الوصول البسيط إلى الكائنات (SOAP) يحتوي على مواصفات مراسلة بسيطة قائمة على XML ويُمكّن نقاط النهاية من إرسال البيانات واستقبالها من خلال مجموعة من بروتوكولات التواصل بما في ذلك SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) وHTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي). يعمل SOAP على نحو مستقل، ما يسمح لواجهات برمجة تطبيقات SOAP بمشاركة المعلومات بين عناصر التطبيقات أو البرامج التي تعمل في بيئات مختلفة أو المكتوبة بلغات مختلفة.
استدعاء الإجراءات عن بُعد (RPC) هو بروتوكول يوفر نموذج تواصل عالي المستوى يُستخدم في أنظمة التشغيل. يفترض استدعاء الإجراءات عن بُعد وجود بروتوكول نقل منخفض المستوى، مثل بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) أو بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP)، لنقل بيانات الرسائل بين البرامج المتصلة.
يوفر استدعاء الإجراءات عن بُعد نظام تواصل منطقيًا من العميل إلى الخادم مصممًا خصوصًا لدعم تطبيقات الشبكة. يُمكّن بروتوكول استدعاء الإجراءات عن بُعد المستخدمين من التعامل مع الإجراءات عن بُعد كما لو كانت إجراءات محلية.
يعتمد بروتوكول XML-RPC على تنسيق XML محدد لنقل البيانات. يُعد بروتوكول XML-RPC أقدم من SOAP، ولكنه أبسط وأكثر خفة نسبيًا من حيث إنه يستخدم الحد الأدنى من النطاق الترددي.
تمامًا مثل XML-RPC، يُعد JSON-RPC بروتوكول استدعاء إجراءات عن بُعد، يستخدم JSON (تدوين كائنات JavaScript) بدلاً من XML. JSON هو تنسيق بسيط لتبادل البيانات سهل التحليل ويستخدم أزواج أسماء/قيمًا وقوائم مرتبة من القيم. نظرًا إلى أن JSON يستخدم بُنى بيانات عامة، فيمكن استخدامه مع أي لغة برمجة.
gRPC هو إطار عمل فائق الأداء ومفتوح المصدر لاستدعاء الإجراءات عن بُعد (RPC)، طورته في البداية Google. يستخدم gRPC بروتوكول الشبكة HTTP/2 وتنسيق بيانات المخازن المؤقتة للبروتوكول ويُستخدم عادةً لربط الخدمات في بنية الخدمات المصغرة.
تتيح واجهات برمجة تطبيقات WebSocket الاتصال ثنائي الاتجاه بين العميل والخادم. لا يتطلب هذا النوع من واجهة برمجة التطبيقات إنشاء اتصال جديد لكل اتصال—فبمجرد إنشاء الاتصال، فإنه يسمح بالتبادل المستمر. وذلك يجعل واجهات برمجة تطبيقات WebSocket مثالية للاتصال في الوقت الفعلي.
GraphQL هي لغة استعلام مفتوحة المصدر وبيئة تشغيل من جانب الخادم تحدد كيفية تفاعل العملاء مع واجهات برمجة التطبيقات. تسمح GraphQL للمستخدمين بإرسال طلبات واجهة برمجة التطبيقات ببضعة أسطر فقط، بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إلى نقاط النهاية المعقدة ذات المعلمات المعقدة. يمكن أن تسهل هذه الإمكانات عملية إنشاء استعلامات واجهات برمجة التطبيقات والاستجابة لها، خاصةً الطلبات الأكثر تعقيدًا أو تحديدًا التي تستهدف موارد متعددة.
غالبًا ما تستخدم المؤسسات منصات تكامل واجهات برمجة التطبيقات، والتي يطلق عليها أحيانًا البرامج الوسيطة، لإدارة عمليات التكامل في البيئات الموزعة بشكل متزايد. حلول iPaaS تُعد واحدة من هذه المنصات.
توفر منصات iPaas واجهة موحدة يمكن من خلالها للمؤسسات إدارة عمليات التكامل. تساعد هذه الواجهة المركزية على الحد من الفوضى، وتعزيز كفاءة التكامل وواجهة برمجة التطبيقات، وإتاحة الوصول في الأنظمة البنائية التقنية المعقدة، ما يتيح لمجموعة واسعة من المستخدمين تنفيذ مهام التكامل.
غالبًا ما تستخدم منصات iPaaS أدوات مثل الموصلات المبنية مسبقًا والنماذج والأدوات منخفضة أو عديمة التعليمات البرمجية لتقليل الحاجة إلى البرمجة المخصصة. تساعد منصات iPaaS وغيرها من منصات التكامل على تقليل جهود وأخطاء العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً وتساعد على تبسيط التكامل على مستوى المؤسسة.
تتضمن السمات الرئيسية لمنصات التكامل ما يلي:
تدعم أنجح حلول تكامل واجهة برمجة التطبيقات مجموعة واسعة من أنماط التكامل، بما في ذلك ما يلي:
تربط الحلول الرائدة بين التطبيقات والخدمات والأحداث (المتزامنة وغير المتزامنة) ومجموعات البيانات في جميع حالات الاستخدام.
يُعد التجريد عبر واجهات برمجة التطبيقات مهمًا بشكل خاص في البُنى الحديثة لسببين أساسيين:
ولفعل ذلك، تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات REST عادةً لتحقيق التبادل المتزامن، وتُستخدم واجهات برمجة التطبيقات غير المتزامنة لنقاط النهاية غير المتزامنة (مثل Kafka Topics). يؤدي هذا النهج إلى إنشاء طبقة تجريدية لجميع نقاط التكامل.
تتسم البُنى الحديثة بالتعقيد والتوزيع، ومن المهم تنفيذ عمليات التكامل في الموضع الذي تقدم فيه أكبر قيمة من حيث الأداء والأمان. تدعم منصات تكامل واجهة برمجة التطبيقات نماذج النشر الهجين وتُمكّن التكامل أينما وجدت البيانات.
يمكن لمنصات تكامل واجهة برمجة التطبيقات تسهيل عملية تنفيذ تدفقات التكامل في حلول SaaS التي يديرها الموردون والأنظمة المحلية وفي حسابات العميل السحابية. كما أنها توفر المرونة لضبط تدفقات التكامل مع تحديث الأنظمة.
نظرًا إلى أن المزيد من الموظفين يتولون مسؤولية تنفيذ مهام التكامل (مثل إنشاء خدمات مركبة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات) في المؤسسات الحديثة، فمن المهم أن تكون عمليات التكامل متاحة لمجموعة واسعة من المستخدمين. تساعد أدوات الخدمة الذاتية والأدوات عديمة التعليمات البرمجية التي توفرها منصات تكامل واجهة برمجة التطبيقات الرائدة تقنيي الأعمال وغيرهم من المستخدمين غير المتخصصين في التكامل على ربط تطبيقات SaaS بغيرها من الأنظمة المؤسسية.
يساعد تكامل واجهة برمجة التطبيقات المؤسسات على فعل ما يلي:
يُستخدم تكامل واجهة برمجة التطبيقات لربط الأنظمة والخدمات والتطبيقات الموجودة في بيئات مختلفة. وعندما تتمكن هذه الأنظمة من تبادل البيانات تلقائيًا وفي الوقت الفعلي، فإن ذلك يُمكّن الفرق من تطبيق الأتمتة على نطاق أوسع في العمليات بحيث تتضمن مختلف التطبيقات وسير العمل، أينما كانت.
يُمكّن التجريد الذي يوفره تكامل واجهة برمجة التطبيقات المؤسسات من دمج الأنظمة الأساسية—والبيانات القيّمة داخلها—في سير عمل حديثة، من دون الاضطرار إلى انتظار تحديث النظام بأكمله.
تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات لبناء بُنى معيارية، يمكن من خلالها إضافة الخدمات أو إزالتها بسهولة أكبر. وتكون هذه البُنى أكثر مرونة من النماذج الأخرى وتُمكّن المؤسسات من إضافة مزايا وخدمات جديدة من دون الحاجة إلى إجراء تغييرات شاملة في البنية الأساسية. يمكن أيضًا إعادة استخدام واجهات برمجة التطبيقات عبر تطبيقات مختلفة.
يمكن أن تساعد البنية التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولاً وتتميز بالمرونة—باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المصممة بتنسيق قياسي ومن دون ارتباطات مشفرة، على سبيل المثال—على جعل المؤسسات أكثر قابلية للتوسع وأفضل قدرة على الاستجابة لاتجاهات السوق المتغيرة أو مبادرات الأعمال.
لكي يكون التعلم الآلي وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى أكثر فعالية، فإنها تحتاج إلى الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات. كلما كانت البيانات أكثر اكتمالاً وحداثة، زاد وضوح وقيمة المعارف التي يمكن أن ينتجها الذكاء الاصطناعي. يساعد تكامل واجهة برمجة التطبيقات المؤسسات على ربط البيانات عبر المؤسسة ويُمكّن المؤسسات من تحقيق أقصى قيمة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
من دون التكامل، يمكن أن ينتهي الأمر بالبيانات إلى الانعزال بين التطبيقات أو وحدات الأعمال المختلفة، ما يجعل تجربة الأطراف المعنية التي تحتاج إلى الوصول إلى هذه البيانات معقدة وغالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً. يُستخدم تكامل واجهات برمجة التطبيقات لتوحيد مجموعات البيانات وتسهيل تبادل البيانات في الوقت الفعلي بين الأنظمة المؤسسية.
