البرامج الوسيطة
وجه روبوت يقوم بمعالجة محادثة بشرية ويتعلم منها.

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ما المقصود بالبرنامج الوسيط؟

تعرَّف على كيفية مساهمة البرمجيات الوسيطة في تسريع تطوير التطبيقات

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المقالات

احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا عن البرمجيات الوسيطة.
ما المقصود بالبنية القائمة على الأحداث؟

اكتشف كيف تساعد البنية المعتمدة على الأحداث على تمكين الاتصال المرن في الوقت الفعلي بين التطبيقات والخدمات المتصلة من خلال الأحداث.

 ما المقصود بإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؟

استكشف كيفية عمل إدارة واجهات برمجة التطبيقات، مع التركيز على تبسيط واجهات برمجة التطبيقات وإنشائها ونشرها وإدارتها وتأمينها في البيئة المؤسسية والبيئة ذات التقنيات السحابية المتعددة.

 ما هي قائمة انتظار الرسائل؟

تعرَّف على آلية عمل قوائم انتظار الرسائل كعنصر أساسي في البرمجيات الوسيطة للرسائل، وهو ما يتيح الاتصال غير المتزامن بين التطبيقات والخدمات.

 تاريخ Kubernetes

تتبَّع أصول Kubernetes ومعالمه الرئيسية ودوره الأساسي في تحسين نشر التطبيقات المعبأة في الحاويات وتوسيع نطاقها في البيئات السحابية وبيئات الخدمات المصغرة.

 البيانات في الوقت الفعلي تجلب قيمة الأعمال في الوقت الفعلي

تعرَّف على أهمية استغلال البيانات في الوقت الفعلي لنجاح الأعمال وكيف يوفِّر Kafka و IBM Data Replication هذه القدرات.

تسريع مكاسب الكفاءة باستخدام التحسين والذكاء الاصطناعي

تعرَّف على أهمية دمج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتحسين القرار في عمليات الأعمال لتحسين الكفاءة.

 كيف يمكن للتقنية أن تساعد على إنقاذ إمدادات المياه لدينا

تعرَّف على كيفية مساهمة ابتكارات IBM في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول الاستدامة في مساعدة المؤسسات على تقليل النفايات وحماية موارد المياه.

مقاطع فيديو

تعرَّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في البرمجيات الوسيطة من سلسلة مقاطع الفيديو التوضيحية لدينا.

استفِد من إمكانات كل إطار عمل منهما لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

تعرَّف على كيفية مساهمة الخدمات الأساسية لبيانات التطبيقات في تعزيز نشر الحاويات، والأداء، وكفاءة الموظفين، وتقليل التكاليف والمخاطر.

اكتشف أربع حالات استخدام لتطوير العمليات لتحسين إدارة الحاويات: تعزيز الأداء، وتقليل التكاليف، وضمان الامتثال.

شاهِد الكيفية التي يمكنك من خلالها تحويل تطبيقات Java الخاصة بك إلى تطبيقات سحابية أصلية للاستفادة من الحوسبة السحابية ودمجها ضمن عملية دورة حياة عمليات التطوير (DevOps) الشاملة.

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

®Red Hat® OpenShift
يمكنك بناء التطبيقات وتحديثها ونشرها على نطاق واسع باستخدام منصة تطبيقات سحابية هجينة مدعومة من Kubernetes.
 يمكنك البناء والتوسع بشكل ذكي باستخدام
منصة Red Hat Ansible Automation.
استخدم منصة أتمتة شاملة لتكوين الأنظمة، ونشر البرمجيات، وتنظيم عمليات سير العمل المتقدمة.
 ابتكر من خلال الأتمتة

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