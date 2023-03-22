وجد تقرير للأمم المتحدة عام 2021 أن 2.3 مليار شخص يعيشون في دول تعاني من ضغوط على المياه، والتي من المتوقع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أن تتفاقم في بعض المناطق بسبب تغيّر المناخ وزيادة السكان.
لضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض، يجب حماية صحة موارد المياه وتحسين كفاءة استهلاكها، بما في ذلك الحد من الهدر في توزيع المياه. تشمل هذه المهام مجموعة متنوعة من الأجهزة والأصول والأفراد، وفي IBM نمتلك خبرة واسعة في توظيف التكنولوجيا لدمج البيانات والأنظمة لدعم هذه الأعمال. فنحن نعرف كيف نربط المعلومات ونضعها في سياقها الصحيح عبر مصادر متعددة، وكيف نوظِّف الذكاء الاصطناعي لتحويل هذه البيانات إلى رؤًى قابلة للتنفيذ تُحدِث فرقًا حقيقيًا في مواجهة تحديات الاستدامة مثل هذه.
تمكِّن حلول الاستدامة التي نقدِّمها المؤسسات من دمج البيانات مع رؤى الذكاء الاصطناعي، بما يساعدها على إدارة عملياتها بشكل أفضل وتحسينها. بفضل التكنولوجيا القائمة على البيانات، يمكننا مساعدة المؤسسات على تقليل الهدر وحماية موارد المياه الثمينة لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
أحد أنواع الهدر هو المياه غير المحسوبة أو غير المُدرّة للإيرادات (NRW)، وهي المياه التي تم إنتاجها لكنها "تضيع" قبل وصولها إلى المستهلك. يقدِّر البنك الدولي أن نحو 45 مليون متر مكعب من المياه يتم فقدها يوميًا بسبب مشكلات مثل التسرّبات وانفجار الأنابيب، ما يعادل قيمة تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا. إن خفض كمية المياه غير المُدرّة للإيرادات في الدول النامية إلى النصف فقط كفيل بتوفير ما يكفي من المياه العذبة لخدمة نحو 90 مليون شخص.
الخطوة الأولى لتقليل المياه غير المُدرّة للإيرادات هي تحديد أماكن حدوثها، وهنا تأتي قدرة حلول الاستدامة من IBM على المساعدة. على سبيل المثال، تضم IBM® Maximo Application Suite مصادر مختلفة من المعلومات، مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وأنظمة التحكم والمراقبة وجمع البيانات (SCADA)، وبيانات الفحص البصري، وتوظِّف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أي حالات خلل في الأنابيب أو المضخات. إذا انخفض ضغط النظام وارتفعت مستويات التدفق، فسيتلقى المشغِّلون تنبيهًا في الوقت الفعلي يفيد بحدوث انفجار في أنبوب. يُعَد Maximo فعَّالًا أيضًا في رصد التغيّرات الصغيرة التي قد تُشير إلى تسرّبات طفيفة أو أعطال في معدات الضخ.
هناك طريقة أخرى لتقليل المياه غير المُدرّة للإيرادات، وهي تحسين إدارة السلامة العامة لأنظمة توزيع المياه. تُدير العديد من البلديات والشركات بنية تحتية تحتوي على عناصر قديمة. حتى في الدول المتقدمة، يمكن أن تبقى أنابيب المياه والصرف الصحي قيد الاستخدام لأكثر من قرن كامل. للحفاظ على هذه الأنظمة، غالبًا ما تقوم المؤسسات بجدولة أعمال الصيانة الدورية بناءً على عمر العناصر. ومع ذلك، قد لا تكون أقدم الأنابيب في النظام هي بالضرورة الأكثر تدهورًا في حالتها.
يمكن لنظام Maximo وIBM® TRIRIGA Application Suite المساعدة على مراقبة وإدارة البنية التحتية للمياه، وتوفير رؤًى تنبؤية تمكِّن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة. يحتوي Maximo على أدوات جاهزة مصممة خصيصًا لقطاع المياه للتنبؤ بالمشكلات المحتملة استنادًا إلى تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). من خلال مجموعة من أدوات التحليلات التنبؤية المخصصة، يمكن للمهندسين والمشغِّلين الحصول على رؤية أفضل لسلامة البنية التحتية لديهم وتقليل حالات المياه غير المُدرّة للإيرادات (NRW). يمكن لشركات المرافق أيضًا تجنُّب التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة غير الضرورية على البنية التحتية التي تعمل بكفاءة كاملة.
لمساعدة الجميع في الحصول على مياه شرب آمنة، تلتزم IBM بالاستمرار في تقديم تقنياتها لدعم هذا الهدف. هذا العام، ستطبِّق الدفعة الجديدة من IBM® Sustainability Accelerator، برنامجنا العالمي للتأثير الاجتماعي التطوعي، وتقنيات IBM وخبراتها لتوسيع نطاق حلول مبتكرة لإدارة المياه. ستسعى IBM إلى دعم المشاريع التي تساعد على تحسين الوصول العادل إلى مياه شرب آمنة للجميع، وتحسين جودة المياه عبر تقليل التلوث، وزيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات، وحماية الأنظمة البيئية المتعلقة بالمياه واستعادتها، وتعزيز إدارة الصرف الصحي، وتقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه - إلى جانب العديد من الأهداف الأخرى.
بالإضافة إلى تقليل هدر المياه، يجب علينا أيضًا حماية جودة الموارد المائية. على سبيل المثال، عملت IBM خلال السنوات العشر الماضية مع معهد Rensselaer Polytechnic Institute وجمعية Lake George Association، وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن البحيرات، في بحيرة جورج بشمال ولاية نيويورك. كان هدفنا المشترك مراقبة التغيّرات الناتجة عن البشر في البحيرة، أي التغيّرات البيئية التي تؤثِّر فيها الأنشطة البشرية بشكل مباشر أو غير مباشر. يعتمد المشروع على نظام متقدِّم من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنيات التحليلات ونماذج الكمبيوتر التنبؤية؛ لرسم صورة تفصيلية وفي الوقت الفعلي وبشكل مستمر لجودة المياه وحركتها. عندما تظهر مشكلة تتعلق بالصحة والسلامة العامة -مثل تكاثر الطحالب الضارة (HAB)، الذي يمكن أن يجعل المياه غير صالحة للشرب للبشر والحيوانات- يساعدنا هذا المشروع على فهم السبب.
في Lake George، قام علماء ومهندسو IBM® Research بتطوير منصة متكاملة لأغراض التصوّر والتحليلات لكل جانب مهم تقريبًا من البحيرة وحوض المياه المحيط بها. استعانت هذه المنصة ببيانات جوية تفصيلية من IBM بدقة 330 مترًا وفواصل زمنية تبلغ 10 دقائق، وتشمل: درجة الحرارة وهطول الأمطار وسرعة الرياح وضغط الهواء والإشعاع الشمسي. يتم بعد ذلك إدخال البيانات في نموذج هيدرولوجي مع معلومات حول الأمطار وذوبان الثلوج؛ لتمكين الفريق من فهم معدل واتجاه تدفق المياه إلى البحيرة. يتم إدخال هذه البيانات المجمَّعة بعد ذلك في نموذج هيدروديناميكي يوضِّح كيفية تحرّك المياه داخل البحيرة نفسها.
تتمثل نتيجة هذا العمل في تقديم صورة عن كيفية تغيّر الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للبحيرة - من ارتفاع مستويات الكلوريد الناتج عن جريان أملاح إزالة الجليد المستخدمة على الطرق المحيطة إلى وجود المغذِّيات القادمة من أنظمة الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف والأسمدة، والتي قد تُسهم في تكاثر الطحالب الضارة (HABs). يشغِّل الفريق بعد ذلك النماذج الحاسوبية لحساب كيفية عكس هذه التغيّرات من خلال تحسين الضوابط، ويقدِّم المشورة للبلدية المحلية حول أفضل الممارسات لإصلاح الوضع. استجابةً للنماذج التي أظهرت قدرة البحيرة على التعافي، أي قدرتها على العودة إلى حالة أكثر نقاءً إذا تم الحد من جريان أملاح الطرق، أطلقت جمعية Lake George Association مبادرة The Lake George Road Salt Reduction Initiative.
تم تطبيق أساس هذه التكنولوجيا مفتوحة المصدر بالفعل على بحيرات أخرى في أنحاء البلاد، بما في ذلك بحيرة شوتوكوا في غرب نيويورك وبحيرة سكانياتلس في منطقة فينجر ليكس في نيويورك.
يواجه تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030 تحديات كبيرة، وسيستلزم الوصول إلى هذه الأهداف جمع كل الأفكار الجيدة والتعاون الممكن، مدعومًا بالتكنولوجيا. لحسن الحظ، أصبح جمع البيانات الأساسية اللازمة لتقييم تقدمنا نحو أهداف الاستدامة أولوية متزايدة للشركات والحكومات، ولم تقتصر التكنولوجيا على تمكين تحسين الرؤى المستخلصة من البيانات فحسب، بل أيضًا تعزيز الشفافية بشأنها. لقد أتاحت هذه الرؤى والشفافية الجديدة للشركات والحكومات والمجتمعات المحلية التعاون بطرق جديدة من خلال اتخاذ قرارات أكثر شمولية تُلبي احتياجاتهم الجماعية.
على سبيل المثال، في ملبورن بأستراليا، تعمل Melbourne Water، الهيئة الحكومية المالكة المسؤولة عن حماية وإدارة الموارد المائية الرئيسية للمدينة، على معالجة حوالي 90% من مياه الصرف الصحي في محطتَي المعالجة الشرقية والغربية. أحد النفقات الرئيسية في هيئة Melbourne Water هو استهلاك الطاقة، الذي يُعَد ضروريًا لدعم أنشطة إدارة المياه. ويشكِّل استهلاكها للطاقة نحو نصف إجمالي انبعاثات الكربون في قطاع المياه بالولاية. ومراعاةً للعلاقة بين المياه والطاقة، تستخدم Melbourne Water مجموعة IBM Envizi ESG Suite للمساعدة على إدارة بيانات الطاقة التشغيلية بشكل استباقي، والتخلص من تحديات الاحتفاظ بالبيانات والتقارير التي تُعيق تحسين الكفاءة التشغيلية والتقدم نحو أهداف الاستدامة.
الآن، أصبح لدى الأطراف المعنية في Melbourne Water رؤية مباشرة لمصدر واحد لجميع بيانات الطاقة وانبعاثات الكربون الخاصة بالمؤسسة. باستخدام أدوات إعداد التقارير في Envizi والاستفادة من قيمة البيانات لدعم جهودها في الاستدامة، تمكَّنت Melbourne Water من التركيز على حماية إمدادات المياه العامة وتلبية احتياجات عملائها مع تقليل تأثير عملياتها على المناخ.
بينما تواجه المجتمعات حول العالم العديد من القضايا المهمة، تلتزم IBM بالمسؤولية البيئية منذ أكثر من 50 عامًا. كما أشار تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الخاص بشركة IBM لعام 2021، ترى IBM أن القيادة البيئية تمثِّل ضرورة استراتيجية طويلة الأمد، ويتجلى ذلك اليوم في استمرارنا في وضع أهداف طموحة وتطبيق تقنياتنا لتسريع الحلول للتحديات البيئية العالمية. على سبيل المثال، كجزء من أهدافها الـ 21 للاستدامة البيئية، تهدف IBM في مجال الحفاظ على المياه إلى تحقيق انخفاض سنوي في كميات المياه المسحوبة في مواقعها الكبرى الواقعة في مناطق تُعاني من ضغوط مائية.
مع احتفالنا بيوم المياه العالمي هذا العام، نسلِّط الضوء على هذه الأمثلة لبيان كيف أن تطبيق التكنولوجيا لحل التحديات الأكثر إلحاحًا، مثل أزمة المياه العالمية، يمكن أن يساعدنا على إحراز تقدُّم ملموس وملحوظ نحو تحقيق أهدافنا في الاستدامة.
