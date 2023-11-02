يعود تاريخ Kubernetes، الذي يأتي اسمه من الكلمة اليونانية القديمة التي تعني "الربان أو قائد الدفة" (الشخص الذي يقود السفينة) إلى عام 2013 عندما طرح ثلاثي من المهندسين في Google-كريج مكلوكي وجو بيدا وبريندان بيرنز-فكرة بناء نظام إدارة حاويات مفتوح المصدر. كان رواد التقنية هؤلاء يبحثون عن طرق لجلب خبرة البنية التحتية الداخلية لشركة Google إلى عالم الحوسبة السحابية واسعة النطاق وأيضا تمكين Google من التنافس مع Amazon Web Services (AWS)-الشركة الرائدة التي لا مثيل لها بين مزودي الخدمات السحابية في ذلك الوقت.

البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات مقابل البنية التحتية الافتراضية لتكنولوجيا المعلومات

ولكن لفهم تاريخ Kubernetes حقًا-والذي يُشار إليه غالبًا باسم "Kube" أو "K8s"، وهو "اسم رقمي " (يوجد الرابط خارج ibm.com)-يتعين علينا النظر إلى الحاويات في سياق البنية التحتية لتقنية المعلومات التقليدية مقابل البنية التحتية لتقنية المعلومات الافتراضية.

في الماضي، كانت المنظمات تدير تطبيقاتها فقط على الخوادم المادية (المعروفة أيضًا باسم Bare Metal Server). ومع ذلك، لم تكن هناك طريقة للحفاظ على حدود موارد النظام لتلك التطبيقات. على سبيل المثال، عندما يقوم خادم فعلي بتشغيل تطبيقات متعددة، فقد يستهلك تطبيق واحد كل طاقة المعالجة أو الذاكرة أو مساحة التخزين أو الموارد الأخرى على هذا الخادم. ولمنع حدوث ذلك، ستقوم الشركات بتشغيل كل تطبيق على خادم فعلي مختلف. لكن تشغيل التطبيقات على خوادم متعددة يُنشئ موارد غير مستغلة ومشاكل في عدم القدرة على التوسع. وعلاوة على ذلك، فإن امتلاك عدد كبير من الآلات المادية يشغل مساحة وهو مسعى مكلف.

المحاكاة الافتراضية

ثم جاءت تقنية المحاكاة الافتراضية، وهي العملية التي تشكل الأساس للحوسبة السحابية. وفي حين أن تقنية المحاكاة الافتراضية يمكن إرجاعها إلى أواخر ستينيات القرن العشرين، إلا أنها لم تعتمد على نطاق واسع حتى أوائل الألفينيات.

تعتمد المحاكاة الافتراضية على برنامج يُعرف باسم مراقب الأجهزة الافتراضية. ومراقب الأجهزة الافتراضية هو شكل خفيف الوزن من البرامج التي تمكن العديد من الأجهزة الافتراضية (VM) من العمل على وحدة المعالجة المركزية (CPU) لخادم مادي واحد. كل جهاز افتراضي يحتوي على نظام تشغيل ضيف (OS)، ونسخة افتراضية من المكونات المادية اللازمة لتشغيل النظام التشغيلي وتطبيقه ومكتباته المرتبطة وتبعياته.

في حين أن الأجهزة الافتراضية تخلق استخدامًا أكثر كفاءة لموارد الأجهزة لتشغيل التطبيقات مقارنةً بالخوادم الفعلية، إلا أنها لا تزال تستهلك قدرًا كبيرًا من موارد النظام. هذا هو الحال بشكل خاص عند تشغيل العديد من الأجهزة الافتراضية على نفس الخادم الفعلي، ولكل منها نظام تشغيل ضيف خاص بها.

الحاويات

أدخل تقنية الحاوية. حدثت علامة تاريخيًا في تطوير الحاويات في عام 1979 مع تطوير chroot (يوجد الرابط خارج ibm.com)، وهو جزء من نظام التشغيل Unix الإصدار 7. حيث قدم Chroot مفهوم عزل العملية عن طريق تقييد وصول ملف التطبيق إلى دليل معين (الجذر) وتوابعه (أو العمليات الفرعية).

يتم تعريف الحاويات الحديثة على أنها وحدات من البرامج حيث يتم حزم التعليمات البرمجية للتطبيق مع جميع مكتباتها وتبعياتها. يتيح هذا تشغيل التطبيقات بسرعة في أي بيئة—سواء داخل المؤسسة أو خارجها —من سطح المكتب أو مركز بيانات خاص أو سحابة عامة.

فبدلاً من المحاكاة الافتراضية للأجهزة الأساسية مثل الأجهزة الافتراضية، تقوم الحاويات بالمحاكاة الافتراضية لنظام التشغيل (عادةً ما يكون Linux أو Windows). إن عدم وجود نظام التشغيل الضيف هو ما يجعل الحاويات خفيفة الوزن، وكذلك أسرع وأكثر قابلية للنقل من الأجهزة الافتراضية.