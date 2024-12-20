تشكل بيانات الحقيقة الأساسية الأساس للتعلم الآلي الخاضع للإشراف، الذي يعتمد على مجموعات بيانات عالية الجودة ومُصنفة. تستخدم نماذج التعلم الآلي الخاضعة للإشراف لبناء العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية وتطويرها. على سبيل المثال، تقف نماذج التعلم الآلي (ML) الخاضعة للإشراف وراء التعرف على الصور والأشياء، والتحليلات التنبؤية، وتحليل مشاعر العملاء، وكشف الرسائل غير المرغوب فيها.

توفر بيانات الحقيقة الأساسية المعلومات الدقيقة والموثقة اللازمة لتدريب نماذج التعلم الآلي الخاضعة للإشراف، والتحقق من صحة أدائها واختبار قدرتها على التعميم (أو إجراء تنبؤات دقيقة بناءً على بيانات جديدة). من خلال العمل بمثابة "الإجابة الصحيحة" مقارنة بتوقعات النموذج، تساعد الحقيقة الأساسية على ضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتعلم الأنماط الصحيحة وتعمل بشكل موثوق في سيناريوهات العالم الحقيقي.

على سبيل المثال، تخيل صورة قطة. قد تتضمن مجموعة بيانات التدريب لهذه الصورة ملصقات لجسم القطة وأذنيها وعينيها وشاربها، وتصنيفات تصل إلى مستوى البكسل. تعمل هذه التعليقات التوضيحية على تعليم خوارزميات التعلم الآلي كيفية تحديد الميزات المماثلة داخل بيانات الصور الجديدة.

دقة ملصقات مجموعة التدريب هذه أمر حساس. إذا كانت التعليقات التوضيحية غير صحيحة أو غير متسقة (مثل وضع تصنيفات أقدام بدلاً من أقدام القطط)، فسيؤدي ذلك إلى فشل النموذج في معرفة الأنماط الصحيحة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تنبؤات خاطئة.

قد تبدو القطة التي تمتلك مخالب كلب غير ضارة. ومع ذلك، فإن مخاطر التنبؤات الخاطئة أعلى في مجالات تشمل الرعاية الصحية والتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تكون الدقة في الوقت الحقيقي أمرًا بالغ الأهمية.