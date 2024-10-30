ما هو Amazon SageMaker؟

يعمل SageMaker، الذي أنشأته Amazon Web Services (AWS)، على أتمتة العديد من المهام التي تتطلب عمالة كثيفة في كل مرحلة من مراحل نشر، مما يقلل من تعقيد مهام سير العمل ويسرّع دورة حياة التعلم الآلي بشكل عام. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تكرارات أسرع ، ودقة محسّنة، وفي النهاية، قيمة تجارية أكبر من مبادرات التعلم الآلي.

يقدم SageMaker مجموعة من أدوات التعلم الآلي (ML). على سبيل المثال، يتيح Autopilot تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات محددة وتصنيف كل خوارزمية حسب الدقة، بينما تعمل Data Wrangler على تسريع إعداد البيانات، مما يجعل المراحل الأولى من تطوير نماذج التعلم الآلي أكثر كفاءة.

يتضمن SageMaker أيضًا العديد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تسمح واجهات برمجة التطبيقات هذه لعلماء البيانات والمطورين بإنشاء حلول التعلم الآلي الجاهزة للإنتاج دون تعقيدات إدارة البنية التحتية.