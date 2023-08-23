أنواع مثيلات AWS EC2: التحديات وأفضل الممارسات لاستضافة تطبيقاتك في AWS

والآن بعد أن فهمت التحديات الأكثر شيوعًا عند اختيار أفضل مثيل EC2، إليك بعض أفضل الممارسات التي نشجِّع عملاءنا وشركاءنا على اتِّباعها.

1. فهم أعباء العمل لديك

الخطوة الأولى والأهم في اختيار نوع مثيل EC2 المناسب هي فهم حجم عبء العمل لديك. يحتاج كل تطبيق إلى متطلبات مختلفة من حيث وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة والتخزين، ومن الضروري معرفة ما يحتاجه تطبيقك ليعمل بسلاسة.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على تشغيل تطبيق قاعدة بيانات، فقد تحتاج إلى كمية كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للتعامل مع الاستعلامات بكفاءة. من ناحية أخرى، إذا كنت تُدير تطبيقًا يتطلب قدرًا كبيرًا من الحوسبة، فقد تحتاج إلى وحدة معالجة مركزية عالية الأداء.

للحصول على فهم أفضل لعبء العمل لديك، يمكنك استخدام أدوات مثل AWS CloudWatch أو حلول مراقبة من جهات خارجية لجمع البيانات حول استخدام الموارد. يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحديد نوع المثيل الأمثل لتطبيقك.

2. مراعاة وحدة المعالجة المركزية

تُعَد وحدة المعالجة المركزية (CPU) واحدة من أهم عناصر مثيل EC2، حيث إنها تحدِّد قوة معالجة المثيل. إذا كان تطبيقك يتطلب أداءً عاليًا لوحدة المعالجة المركزية، فيجب عليك البحث عن نوع مثيل يحتوي على عدد أعلى من وحدات المعالجة المركزية وسرعة ساعة أعلى.

توفِّر AWS مجموعة متنوعة من أنواع المثيلات المحسَّنة لوحدة المعالجة المركزية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، مثل عائلات C5 وM5 وR5، المصممة لأعباء عمل الحوسبة عالية الأداء. هذه الأجهزة مزودة بأحدث معالجات AWS Graviton3 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) المصممة خصيصًا (تحسينات كبيرة مقارنةً بـ Graviton2) ومُهيأة للتطبيقات التي تتطلب استهلاكًا عاليًا لوحدة المعالجة المركزية. ومع ذلك، إذا كان تطبيقك لا يتطلب أداءً عاليًا لوحدة المعالجة المركزية، فيمكنك اختيار نوع مثيل أرخص دون وحدة معالجة رسومية وعدد أقل من وحدات المعالجة المركزية، مثل مجموعة T3.

3. مراعاة الذاكرة

الذاكرة هي عنصر حساس آخر في مثيل EC2، لأنها تحدِّد مقدار البيانات التي يمكن للمثيل معالجتها في كل مرة. إذا كان التطبيق الخاص بك يتطلب الكثير من الذاكرة، فيجب أن تبحث عن نوع مثيل له سعة ذاكرة أكبر.

ومع ذلك، إذا كان تطبيقك لا يتطلب الكثير من الذاكرة، فيمكنك اختيار نوع مثيل أرخص يحتوي على سعة ذاكرة أصغر، مثل مجموعة T3.

تقدِّم AWS مجموعة متنوعة من أنواع الأجهزة المحسَّنة للذاكرة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، مثل مجموعات X1 وR4 وz1d، والمصممة لأعباء العمل التي تتطلب استهلاكًا عاليًا للذاكرة. تتميز هذه المثيلات بكميات كبيرة من الذاكرة ويتم تحسينها للتطبيقات التي تتطلب استخدامًا عاليًا للذاكرة، مثل قواعد البيانات الموجودة في الذاكرة.

ومع ذلك، إذا كان تطبيقك لا يتطلب الكثير من الذاكرة، فيمكنك اختيار نوع مثيل أرخص يحتوي على سعة ذاكرة أصغر، مثل مجموعة T3.

4. مراعاة الشبكة

الشبكة هي مكون آخر مهم في نموذج EC2، حيث إنها تحدِّد مدى سرعة نقل البيانات من النموذج وإليه. إذا كان تطبيقك يتطلب أداءً عاليًا للشبكة، فيجب عليك البحث عن نوع مثيل يتمتع بنطاق ترددي أعلى للشبكة.

توفِّر AWS مجموعة متنوعة من أنواع المثيلات المحسَّنة للشبكة، مثل C5n وعائلات الحوسبة عالية الأداء HPC، المصممة لأعباء العمل كثيفة الشبكة. تتميز هذه الأجهزة بواجهات شبكية عالية السرعة وتم تحسينها للتطبيقات التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للشبكة.

ومع ذلك، إذا كان تطبيقك لا يتطلب أداءً عاليًا للشبكة، فيمكنك اختيار نوع مثيل أرخص يحتوي على نطاق ترددي أقل للشبكة، مثل عائلة T3.

5. مراعاة التخزين

يُعَد التخزين العنصر الحيوي الأخير في مثيل EC2، لأنه يحدِّد مقدار البيانات التي يمكن تخزينها في المثيل. إذا كان تطبيقك يتطلب قدرًا كبيرًا من التخزين، فيجب عليك البحث عن نوع مثيل يتمتع بسعة تخزين أكبر (Elastic Block Store أو EBS). ومع ذلك، يجب الحذر - فالتخزين يُعَد من أغلى موارد السحابة ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى نفقات غير ضرورية من خلال أقراص EBS الخاملة وغير المرتبطة.

تقدِّم AWS مجموعة متنوعة من أنواع الأجهزة المحسَّنة للتخزين، مثل عائلات I3 وD2، والمصممة لأعباء العمل كثيفة التخزين. تتميز هذه الأجهزة بسعات كبيرة من تخزين SSD والتخزين المحلي، وتم تحسينها للتطبيقات التي تتطلب معدلات عالية لنقل العمليات لكل ثانية (IOPS).

ومع ذلك، إذا كان تطبيقك لا يتطلب قدرًا كبيرًا من التخزين، فيمكنك اختيار نوع مثيل أرخص يتمتع بسعة تخزين أصغر تعتمد على القرص الصلب، مثل عائلة T3.

6. مراعاة نموذج التسعير

تقدم AWS عدة نماذج تسعير لمثيلات EC2، بما في ذلك On-Demand وReserved Instances وSpot Instances. لكل نموذج مزاياه وعيوبه الخاصة، ومن الضروري اختيار النموذج الأنسب لأعباء العمل وميزانيتك.

يتم تسعير مثيلات On-Demand بالساعة ولا تتطلب أي التزام مسبق. وهي مناسبة بشكل أفضل لأعباء العمل التي لها طلب متغيّر أو مشاريع قصيرة الأجل.

يوفر Reserved Instances خصمًا كبيرًا على السعر بالساعة مقابل دفع مقدَّم لمرة واحدة. وهو الأنسب لأعباء العمل التي تتميز باستخدام متوقع وتتطلب التزامًا طويل الأمد.

يُتيح Spot Instances إمكانية المزايدة على سعات EC2 غير المستخدمة، ما قد يحقق وفورات كبيرة في التكلفة. ومع ذلك، فهو الأنسب لأعباء العمل التي يمكنها التعامل مع الانقطاعات والتي تتمتع بأوقات بدء وانتهاء مرنة.

7. الاختبار والتحسين

بمجرد تحديد نوع مثيل EC2، من الضروري اختبار تطبيقك وتحسينه لضمان تشغيله بكفاءة. يمكنك استخدام أدوات مثل AWS CloudWatch أو IBM Instana لمراقبة أداء تطبيقك وتحديد أي عوائق أو مجالات تحتاج إلى تحسين.